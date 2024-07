Startseite 3D-Bemaßungen per Product Manufaturing Information (PMI) Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-26 10:10. Konverter-Tools 3D_Analyzer und 3D_Evolution mit PMI-Funktion Der deutsch-französische Software Pionier CoreTechnologie hat die Konverter Software Tools 3D_Analyzer und 3D_Evolution weiterentwickelt. Mit den aktuellen Software Versionen werden CAD Daten per Product Manufacturing Information (PMI) gelesen und mit funktionalen 3D Bemaßungen in das weit verbreitete 3D PDF Format konvertiert. PMI als zukunftsweisende Methode Mit den neuen Versionen von 3D_Analyzer und 3D_Evolution werden CAD Daten aus den Formaten wie CATIA V5, NX, Creo, JT oder STEP 242 mit allen PMI und Ansichten sogenannter Views in einem frei verfügbaren Acrobat PDF Viewer geöffnet. Die im CAD Modell hinterlegten Ansichten mit den zugehörigen 3D Bemaßungen, Schnitten und Kommentaren sind für jeden autorisierten Nutzer verfügbar. Mit Hinblick auf den zunehmenden Ersatz von 2D Zeichnung durch 3D Modelle mit PMI, dem sogenannten 3D Master Projekt, spielt die PMI Methode eine wichtige Rolle im Konstruktions- und Fertigungsprozess. CoreTechnologie trägt zu dieser Entwicklung durch die regelmäßige Anpassung der Tools bei. High-End Konvertierung Um 3D Bemaßungen sinnvoll einzusetzen, bei umfangreichen CAD Modellen die Übersicht zu behalten und mit 2D Detailzeichnungen und Schnitten umzugehen, sind die sogenannten Views eine wichtige Funktion. Durch die Konverter von CoreTechnologie wird die High-End-Funktion der CAD Modelle jetzt in das viel genutzte PDF Format konvertiert und mit dem kostenlos verfügbaren Acrobat Viewer geöffnet. Nach dem Laden der 3D PDF Modelle sind die PMI Ergebnisse sichtbar und die im CAD Modell hinterlegten Ansichten funktional einsetzbar. Hierzu wird im Acrobat Viewer die Funktion "Einstellungen, 3D, Modellstruktur öffnen" ausgewählt. Im nächsten Schritt wird das CAD Modell durch Anklicken der Ansichten in der Liste in die hinterlegte Position rotiert und die für diese Ansicht definierten 3D Bemaßungen und Bauteilschnitte werden angezeigt. Die verschiedenen Ansichten werden analog zu den im CAD System benannten Ansichten dargestellt für eine perfekte Übersicht bei komplexen und mit vielen Bemaßungen versehenen 3D Modellen. Die neue PMI Technologie ist ein weiterer Schritt zur Umsetzung des 3D Master Projekts und dient somit dem Ersatz von 2D Zeichnungen in Papierform. Weitere Informationen zu den Konverter-Tools sind abrufbar unter https://www.coretechnologie.de/produkte .

