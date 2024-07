Chancen der KI: Der KI-Zug fährt und wartet nicht.

Vortrag von Holger Hagenlocher beim Popup Labor BW in Singen zeigt Chancen der Künstlichen Intelligenz

Am Montag, den 8. Juli 2024, fand in der Bildungsakademie in Singen am Hohentwiel ein Vortrag von Holger Hagenlocher im Rahmen des Popup Labors BW statt. Die Veranstaltung zog zahlreiche Interessierte aus der Region an und bot tiefgehende Einblicke in die vielfältigen Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) für Volkswirtschaft, Gesellschaft und Unternehmen.

Holger Hagenlocher, ein erfahrener Berater, Coach und Dozent, stellte in seinem Vortrag die enormen Potenziale der KI heraus. In seinem Vortrag verdeutlichte Hagenlocher, dass KI kein vorübergehender Hype, sondern eine Technologie mit weitreichenden Auswirkungen auf alle Lebens- und Unternehmensbereiche ist. Er betonte die wirtschaftlichen Chancen der KI, die laut Prognosen von PwC bis 2030 ein zusätzliches globales BIP von 157 Billionen USD generieren könnten. Auch McKinsey und das EU-Parlament sehen signifikante wirtschaftliche Vorteile durch den Einsatz von KI .

Ein zentrales Thema war die Transformation des Arbeitsmarktes durch KI. Hagenlocher verwies auf Studien des Weltwirtschaftsforums, die bis 2025 weltweit 97 Millionen neue Arbeitsplätze vorhersagen, während 85 Millionen durch Automatisierung wegfallen könnten. Dies erfordere eine kontinuierliche Weiterbildung und Qualifizierung der Arbeitskräfte, böte aber auch eine Chance für weniger qualifizierte Arbeitskräfte, die entsprechend geschult werden, so der Digitalexperte.

Darüber hinaus zeigte Hagenlocher die gesellschaftlichen Chancen der KI auf. So können KI-Systeme beispielsweise in der Kriminalitätsbekämpfung und im Klimaschutz wertvolle Dienste leisten. KI-gestützte Systeme zur Echtzeit-Bedrohungserkennung und maschinelles Lernen zur Verbesserung von Wetterprognosen sind nur einige Beispiele für die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten .

Für Unternehmen bietet KI zahlreiche Optimierungsmöglichkeiten. Hagenlocher präsentierte konkrete Anwendungsbeispiele aus der Praxis, wie die Optimierung von Fertigungsprozessen durch vorausschauende Wartung, die Effizienzsteigerung im Lieferkettenmanagement und die Automatisierung von HR-Prozessen. Unternehmen wie XXL Lutz und EDEKA Jäger nutzen bereits erfolgreich KI-Technologien, um ihre Prozesse zu verbessern und Kunden ein personalisiertes Einkaufserlebnis zu bieten.

Nach dem Vortrag nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, in einem offenen Dialog Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Dieses interaktive Format wurde sehr geschätzt und führte zu angeregten Diskussionen und neuen Kontakten.

Die Veranstaltung in Singen war ein weiteres Highlight im Programm des Popup Labors BW und zeigte eindrucksvoll, wie wichtig und wertvoll solche Formate für die regionale Wirtschaft und die Förderung von Innovationen sind.

Über Holger Hagenlocher:

Holger Hagenlocher ist seit über zwei Jahrzehnten im Bereich der digitalen Kommunikation tätig. Seit 2004 betreibt er die Digitalagentur iccento web solutions, ein Geschäftsfeld der Agentur Holger Hagenlocher. Zudem ist er seit 2015 als freier Journalist und Dozent tätig und bringt umfangreiche Erfahrungen aus verschiedenen Branchen und Projekten mit. Seit 2022 engagiert er sich ehrenamtlich als Existenzgründungskoordinator für den Standortmarketingverein Singen aktiv.

Holger Hagenlocher ist ein Experte für digitale Transformation und Unternehmenskommunikation aus Singen am Hohentwiel. Der studierte Wirtschaftswissenschaftler arbeitet als Berater, Coach, Dozent und freier Journalist . Hagenlocher verfügt über fast drei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Unternehmenskommunikation, Internet, Social Media und KI.

Seit 2015 arbeitet Hagenlocher als selbstständiger Berater mit Fokus auf Marketing, PR und Unternehmenskommunikation. Er unterstützt Firmen bei der Strategieentwicklung und begleitet Start-ups. Als Dozent lehrt er an Hochschulen und Bildungseinrichtungen.

Hagenlochers Expertise umfasst die ganzheitliche Betrachtung der digitalen Transformation, wobei er technologische und menschliche Aspekte berücksichtigt. Er ist Experte für digitale Trends und soziale Medien.

Neben seiner Beratertätigkeit betreibt er ein Redaktionsbüro, schreibt für verschiedene Medien und leitet die "Agentur Holger Hagenlocher" sowie "iccento web solutions".

Sein Engagement zeigt sich auch in der Unterstützung von Vereinen durch das Portal "PR für Vereine".

