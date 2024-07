Startseite BALTIC VILLAGE: Mit attraktiven Sommerangeboten "Last Minute" in den Urlaub Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 13:35. 25. Juli 2024 - "Wer seinen Sommerurlaub bis zum 31. August direkt bei uns bucht, mindestens vier Tage bleibt und bis zum 8. September 2024 abreist, profitiert von unseren attraktiven Direktbucherangeboten. Einfach auf unserer Internetseite beim Buchen den 20 Prozent-Abzug genießen und mit der Eingabe des Rabattcodes "Direkt 100" noch mal 100 Euro sparen. Außerdem bieten wir eine kostenlose Kinderbetreuung im Rahmen des "Summer Gardens" an und bis zu zwei Hunde dürfen auch kostenfrei mitreisen - damit alle zusammen einen tollen Urlaub verbringen können", erklärt Sebastian Pfläging, Geschäftsführer der Solis Travel GmbH, der Betreiberin des BALTIC VILLAGE. Dieses Angebot gilt ausschließlich für neue Buchungen, bereits bestehende Buchungen können nicht umgewandelt werden. Das Angebot gilt bis aus Widerruf. Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.baltic-village.de. Für Interviews steht Sebastian Pfläging gerne zur Verfügung. Die 62 Ferienhäuser des BALTIC VILLAGE im Ostseebad Damp werden von der Solis Travel GmbH betrieben. Die Häuser bieten auf zwei Etagen eine Wohnfläche von rund 83 Quadratmetern, die sich auf ein Wohn- und Esszimmer, zwei Schlafzimmer, zwei Bäder sowie eine Sauna verteilen. Die Nutzung der Räume variiert je nach Kategorie. Während für Familien zwei Schlafzimmer zur Verfügung stehen, genießen Paare ein Schlafzimmer sowie ein großes Wellnessbad mit Jacuzzi. Je nach Ausstattung werden die Häuser in den Varianten Comfort, Premium, VIP, Ostseevilla und Boho Beachhouse angeboten. Das gesamte Konzept der Gästebetreuung basiert auf einer zukunftsorientierten Ausrichtung der digitalen Kommunikation. Dies umfasst eine digitale "Customer-Journey" von der Buchung bis zur Abreise mit digitaler Gästemappe, kontaktlosem Check-In und Check-Out sowie auf diverse Dienstleistungen, die online abgerufen werden können. Die Philosophie des BALTIC VILLAGE-Teams setzt dabei auf einen einfachen Grundgedanken: Die Beschäftigten empfangen und betreuen die Gäste, als wäre das BALTIC VILLAGE ihr eigenes Zuhause. Firmenkontakt

