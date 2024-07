Startseite Innovatives Kontrastmittel Vueway® nun in Deutschland verfügbar Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 12:04. Wichtiger Wendepunkt in der MRT-Diagnostik Vueway® (Gadopiclenol) ist ein neues MRT-Kontrastmittel von Bracco, das nach über 400.000 erfolgreichen Untersuchungen in den USA seit Mai 2023 nun auch auf dem deutschen Markt zum klinischen Einsatz kommt. Neuartige Eigenschaften des Kontrastmittelmoleküls ermöglichen es, die Gadolinium-Dosis signifikant zu senken, ohne Abstriche bei der diagnostischen Bildqualität hinnehmen zu müssen. "Die Reduzierung der Gadoliniumexposition von Patientinnen und Patienten ist zentrales Ziel der aktuellen Kontrastmittelforschung. Mit Vueway haben wir genau dies erreicht. Zudem wird durch die Verringerung der Dosis automatisch auch weniger Gadolinium in die Umwelt abgegeben", sagt Dr. Thilo Schneider, Geschäftsführer der Bracco Imaging Deutschland GmbH. Revolution in der Radiologie: Weniger ist mehr Da sich nach der Verwendung von gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln geringe Mengen Gadolinium im Gehirn ablagern können, empfahl die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA Anfang 2018 die Zulassungen einer bestimmten Gruppe von gadoliniumhaltigen Kontrastmitteln ruhen zu lassen. Erst Anfang dieses Jahres verlängerte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte BfArM den entsprechenden Beschluss dazu bis 2026. Auch bei den aktuell in der Anwendung befindlichen makrozyklischen Kontrastmitteln fordern Behörden und Fachverbände zum Schutz von Patientinnen und Patienten grundsätzlich die niedrigste effektive Gadolinium-Dosis einzusetzen. Dank der klinischen Neuentwicklung des makrozyklischen Kontrastmittels Vueway® mit dem Wirkstoff Gadopiclenol ist genau das gelungen: Eine deutlich geringere Gadolinium-Dosis bei mindestens gleichwertiger Kontrastbildgebung. "Unsere Innovation ist somit die konsequente Antwort auf diese Forderung", so der Geschäftsführer. Made in Germany: Gewinn für Patientenversorgung Ab Ende dieses Jahres wird das neue Kontrastmittel von Bracco in Singen (Deutschland) produziert. "Das ist ein wichtiger Schritt für die Patientenversorgung. Denn um die ständig steigenden Produktionskosten so gering wie möglich zu halten, verlagern viele Pharmaunternehmen ihre Produktion in außereuropäische Länder, wodurch lange Lieferketten entstehen. Damit steigt das Risiko für Lieferengpässe und somit auch für eine Gefährdung der Patientenversorgung", erläutert Dr. Schneider. "Die Produktion von Kontrastmitteln vor Ort ist für die Versorgungssicherheit von entscheidender Bedeutung. Davon sind wir von Bracco überzeugt und bleiben deshalb weiterhin mit mehreren großen Standorten in Europa." Die Bracco Imaging Deutschland GmbH aus Konstanz gehört zur italienischen Bracco Group, die als Hersteller von Kontrastmitteln zu den global führenden Unternehmen im Bereich der diagnostischen Bildgebung für Röntgen, Magnetresonanztomografie und Ultraschall zählt. Mit drei eigenen Forschungszentren in Italien, der Schweiz und in den USA bilden Forschung und Entwicklung einen wichtigen Bestandteil ihrer Arbeit. Die Produktion findet neben Deutschland auch in Italien, der Schweiz, Kanada, China und Japan statt. Zusätzlich zu Kontrastmitteln und Medizinprodukten beinhaltet das Angebot verschiedene Serviceleistungen, die medizinisches Fachpersonal bei der Optimierung der Diagnostik unterstützen. Insgesamt betrug der weltweite Umsatz der 3.600 Mitarbeiter starken Bracco Group im Jahr 2020 rund 1,4 Milliarden Euro. Firmenkontakt

