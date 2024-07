Startseite Die Schnittstelle von Wi-Fi 7 und KI Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 10:38. Nicht erst seit der Einführung des neuen WLAN-Standards Wi-Fi 7 und dem Release der ersten Wi-Fi 7 Access Points ist Wi-Fi 7 ein wichtiges Thema in der Branche. Mit deutlich schnelleren Verbindungen sowie geringeren Latenzzeiten verbessert und vereinfacht die neue WLAN-Generation die Bereitstellung von Netzwerken erheblich. Ebenfalls große Beachtung findet aktuell natürlich das Thema künstliche Intelligenz. Bei der Netzwerkverwaltung kann KI unterstützen und einen wichtigen Beitrag zu einfacheren und schnelleren Prozessen bieten. Denn mit der breiteren Einführung von Wi-Fi 7 in der nächsten Zeit werden IT-Abteilungen, Service-Provider und MSPs mit gestiegenen Erwartungen an Leistung und Qualität der Netzwerke konfrontiert. KI-gestützte Analysen und Netzwerke können bei der effizienten Verwaltung des Netzwerkbetriebs und mit automatisierten Prozessen bei der Erkennung von Problemen sowie der Behebung durch geeignete Gegenmaßnahmen unterstützen. Mehr über das Zusammenspiel von Wi-Fi 7 und KI erfahren Sie im Blogbeitrag: https://www.cambiumnetworks.com/de/blog/wi-fi-7-und-ki/. Cambium Networks ermöglicht es Service-Providern, Unternehmen, Industriebetrieben und Behörden, außergewöhnliche digitale Erlebnisse und Konnektivität zu erschwinglichen Konditionen bereitzustellen. Die Cambium ONE Network-Plattform vereinfacht die Verwaltung von kabelgebundenen und drahtlosen Breitband- und Netzwerk-Edge-Technologien. Dadurch können Kunden mehr Zeit und Ressourcen für die Verwaltung ihres Geschäfts anstatt für das Netzwerk aufwenden. Wir liefern Konnektivität, die einfach funktioniert. Firmenkontakt

Cambium Networks

Alexander Dirks

Landshuter Allee 8-10

80637 München

+49 89 262000105

https://www.cambiumnetworks.com Pressekontakt

Sprengel & Partner GmbH

Nico Reinicke

Nisterstrasse 3

56472 Nisterau

02661-912600

https://www.sprengel-pr.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten