Startseite Sorgenfreie Inselauszeit: Auf zum barrierefreien Urlaub auf Texel! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-25 10:24. Online-Plattform des VVV Texel bietet zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Behinderung Die niederländische Watteninsel Texel ist auch auf Menschen mit körperlichen Einschränkungen bestens eingerichtet: von behindertengerechten Unterkünften und Transportmitteln über Aktivitäten und Einrichtungen bis hin zu barrierefreiem Spaß in der Natur und am Strand. Für ausführliche Informationen und konkrete Buchungsmöglichkeiten bietet der VVV Texel eine zentrale Anlaufstelle: Auf seiner Website texel.net/de findet man alles, was man für eine sorgenfreie Inselauszeit benötigt. Angepasste Unterkünfte

Die Online-Buchungsplattform des VVV Texel bietet die größte Auswahl an Inselunterkünften. Die Bandbreite reicht von Hotels in unterschiedlichster Lage und Ausstattung über gemütliche B&Bs in allen Teilen der Insel, familienfreundliche Ferienparks und freistehende Ferienhäuser bis hin zu großen und kleinen Campingplätzen. Über den Filter "Behindertengerecht" ist es hier zudem ganz einfach möglich, die perfekte Unterkunft für den barrierefreien Traumurlaub zu finden. Kalender: barrierefreie Action

Vor allem in den Sommermonaten ist auf Texel jeden Tag eine Menge los. Über den Kalender auf der Website des VVV Texel kann man sich Inspirationen für barrierefreie Unternehmungen holen oder gezielt suchen, worauf man Lust hat: seien es kulturelle Veranstaltungen, Exkursionen in die Natur, Sightseeing-Busfahrten oder ein Ausflug aufs Meer. Umfangreiche Filtermöglichkeiten erleichtern dem Nutzer dabei, die gewünschte Aktivität zu finden und mit nur einem Klick zu buchen. Natur & Strand für jedermann

Die Natur auf Texel ist einzigartig. texel.net/de bietet eine zentrale Übersicht aller Wanderwege, Aussichtspunkte und Vogelbeobachtungsplätze, die für die Nutzung per Rollstuhl eingerichtet sind, damit auch bewegungseingeschränkte Menschen in ihren Genuss kommen. Zudem findet man hier auch die Möglichkeit, schon vor der Abreise online spezielle Strand-Rollstühle für einen Ausflug am Meer entlang zu buchen. Sie werden bei einigen Strandpavillons zum Ausleihen angeboten.

Anreise & Transport

Was gibt es bei der Fährüberfahrt für bewegungseingeschränkte Menschen zu beachten? Welche öffentlichen Verkehrsmittel können mit einem Rollstuhl benutzt werden? Wo kann gibt es Behindertenparkplätze? Auf diese und viele andere Fragen rund um die Anreise und den barrierefreien Transport gibt der VVV Texel online Antwort. Auf einen Blick findet man hier auch heraus, wo man ganz einfach verschiedene angepasste Fahrradtypen ausleihen kann.

Gut vorbereitet

Auch wenn man lieber nicht davon Gebrauch macht: Es ist beruhigend vorab genau zu wissen, welche Gesundheitseinrichtungen während des Urlaubs vor Ort vorhanden sind. Auf texel.net hat der VVV Texel darum eine Übersicht mit Adressen und Telefonnummern von Hausärzten, Apotheken und Pflegeeinrichtungen zusammengetragen. Zudem findet man hier Informationen über das nächstgelegene Krankenhaus und den garantierten Krankenwagen-Transport dorthin. Über Texel:

Die westfriesische Nordseeinsel Texel gehört zu den beliebtesten Tourismuszielen der nördlichen Niederlande. Rund 4 km vor der Küste der Provinz Nordholland gelegen, ist die Insel über den Hafen Den Helder in nur 20 Minuten per Fähre (https://www.teso.nl/de/) erreichbar. Unter dem Motto "ganz Holland auf einer Insel" wartet Texel mit einem überraschend vielfältigen Landschaftsbild auf: lange Sandstrände, Dünen, Heide- und Waldlandschaften, weiträumige Poldergebiete, Deiche sowie das Eiszeitrelikt "Hoge Berg". Neben ihrer reichhaltigen Natur bietet die Insel auch in punkto Sport und Kultur ein abwechslungsreiches Angebot wie z.B. kilometerlange Rad- und Wanderwege, einen Flugplatz mit Fallschirmsprungschule, ein Walfängerhaus und ein Strandräubermuseum sowie das Naturmuseum "Ecomare". Des Weiteren ist Texel Austragungsort zahlreicher Events wie das Katamaranrennen "Runde um Texel" oder das Schlemmerfestival "Texel Culinair". Über den VVV Texel:

Bereits seit 1898 ist der VVV Texel die erste Anlaufstelle, wenn es um Urlaub auf der beliebten niederländischen Watteninsel geht. Seine Kernaufgabe: das Reiseziel Texel über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen. In diesem Rahmen generiert die Touristeninformationen über verschiedene Kanäle rund 50 Millionen Kontaktmomente pro Jahr. Auf seiner Website https://www.texel.net/de/ finden Besucher zudem alles, was den perfekten Urlaub auf der Insel ausmacht. Nicht zuletzt die größte Auswahl an Inselunterkünften - von Hotels und B&Bs über Ferienhäuser und -appartements bis hin zu Campingplätzen. Die Einnahmen, die auf diesem Wege generiert werden, bleiben auf der Insel und sorgen direkt wie indirekt für eine hohe Aufenthaltsqualität. Firmenkontakt

VVV Texel

Radna Trap

Emmalaan 66

1791 AV Den Burg

+31 (0)222-362532

www.texel.net/de/ Pressekontakt

forvision

Anke Piontek

Lindenstraße 14

50674 Köln

0221 92 42 81 40

http://www.forvision.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten