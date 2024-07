Startseite Claranet als führender Anbieter in der ISG Provider Lens™ 'Private/Hybrid Cloud - Data Center Services' 2024 ausgezeichnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-24 12:36. Claranet überzeugt mit herausragenden Cloud-Migrations-Lösungen und umfassender Sicherheitsstrategie Frankfurt am Main, 24.07.2024: Der Technology Service Provider Claranet wurde von ISG (Information Services Group) als Leader in den Segmenten Managed Services - Midmarket und Managed Hosting - Midmarket im Rahmen des im Juli 2024 veröffentlichten Forschungsberichts ISG Provider Lens™ 'Private/Hybrid Cloud - Data Center Services' positioniert. Nach Meinung der Analysten hebt sich Claranet im Quadranten Managed Services - Midmarket besonders durch ein tiefes Verständnis der aktuellen Herausforderungen im Bereich hybrider Multicloud- und cloud-nativer Projekte hervor: Claranet entwickelt in enger Zusammenarbeit mit führenden Hyperscalern und Cloud-Native-Anbietern maßgeschneiderte Cloud-Lösungen, die technologische Innovationen und strategische Geschäftsziele der Kunden unterstützen.

Im Quadranten Managed Hosting - Midmarket wird Claranet als erfahrener Hoster und attraktiver Partner für den Mittelstand angesehen, der durch wegweisende Infrastrukturen und höchste Sicherheitsstandards überzeugt: Claranet bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter SysOps für die Verwaltung von IT-Umgebungen sowie moderne CloudOps-Lösungen für innovative Cloud-Architekturen. Besonders betont wird die adaptive Herangehensweise von Claranet an die Cloud-Migration. Diese umfasst nicht nur die sichere Auswahl und Verknüpfung passender Cloud-Plattformen wie AWS, Google Cloud und Microsoft Azure, sondern auch die nahtlose Integration der Claranet Private Cloud und hybrider Modelle. Überzeugt hat Claranet auch mit einem starken Fokus auf Informationssicherheit. Die integrierten Software-Defined Cloud-Lösungen bieten End-to-End-SLAs und basieren auf wichtigen Zertifizierungen wie ISO 9001, ISO 27001, 27017 und 27018 sowie ISO 22301. Zudem verfügt Claranet über einen SOC 2 Typ II Bericht nach ISAE 3402/BSI C5, um die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten. "Unsere Top-Platzierung in der Studie belegt, dass Claranet mit der konsequenten Ausrichtung auf Innovation, Sicherheit und Kundenzufriedenheit Maßstäbe in der Cloud- und IT-Dienstleistungsbranche setzt", sagt Olaf Fischer, Geschäftsführer von Claranet Deutschland. "Diese Auszeichnung ist ein Ansporn für uns, unsere Standards kontinuierlich zu verbessern und unseren Kunden weiterhin erstklassige Lösungen zu bieten." Die ISG Provider Lens™ 'Private/Hybrid Cloud - Data Center Services' 2024 bewertet und positioniert die wichtigsten Anbieter von Outsourcing-Dienstleistungen für Rechenzentren, einschließlich Managed Hosting, Colocation und Managed Service Provider. Die Studie bietet Geschäfts- und IT-Entscheidern eine transparente Darstellung der Stärken und Schwächen relevanter Anbieter sowie eine differenzierte Positionierung dieser Anbieter basierend auf ihren Wettbewerbsstärken und der Attraktivität ihres Portfolios. Claranet ist ein globaler Technology Service Provider mit Expertise in den Bereichen Cloud, Cyber Security, Data, Applications, Modern Workplace und SAP Services. Wir begleiten Unternehmen bei der IT-Modernisierung: Mit flexiblen, skalierbaren Technologielösungen, lokalem Service und globaler Umsetzungsstärke. Dabei unterstützen wir unsere Kunden genau dort, wo sie stehen, in ihrer Region und in ihrem Tempo.

1996 gegründet, hat sich Claranet von einem Internet Service Provider (ISP) der ersten Stunde zu einem globalen Managed Technology Service Provider mit einem Jahresumsatz von 600 Millionen Euro, mehr als 10.000 Geschäftskunden und über 3.000 Beschäftigten entwickelt.

Weitere Informationen gibt es unter www.claranet.com/de/ Kontakt

Claranet

Patric Walldorf

+49 (0)69 40 80 18 116 196

60314 Frankfurt

+49 (0)69 40 80 18 116

http://www.claranet.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten