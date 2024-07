Startseite Qemetica ernennt Thilo Birkenheier zum neuen Business Unit Director Salt Pressetext verfasst von ITMS22 am Di, 2024-07-23 14:11. Birkenheier übernimmt darüber hinaus die Führung des Salzwerks in Staßfurt Warschau/Staßfurt, 23. Juli 2024 – Qemetica, einer der führenden Hersteller von Salz und Soda in der Europäischen Union, gibt die Ernennung von Thilo Birkenheier zum neuen Business Unit Director Salt der Qemetica-Gruppe bekannt. Birkenheier wird zudem Geschäftsführer von Qemetica Salz Deutschland und vom deutschen Standort der Gruppe in Staßfurt, Sachsen-Anhalt, aus agieren. „Ich freue mich sehr darauf, Qemetica in meiner neuen Rolle als Business Unit Director Salt und Geschäftsführer zu unterstützen. Mit unserem Team bin ich überzeugt, dass wir mit unserer gemeinsamen Expertise und unserem Engagement die kommenden Herausforderungen meistern und neue Chancen nutzen werden“, sagt Birkenheier. „Wir freuen uns, Thilo bei Qemetica begrüßen zu können. Mit seiner umfangreichen Erfahrung wird er eine entscheidende Rolle in der Weiterentwicklung und Umsetzung unserer Unternehmensstrategie spielen. Wir sind überzeugt, dass seine Kompetenz und sein strategisches Geschick dazu beitragen werden, unsere Salz-Geschäftseinheit in eine erfolgreiche Zukunft zu führen“, sagt Kamil Majczak, Vorstandsvorsitzender der Qemetica-Gruppe. Birkenheier bringt einen reichen Erfahrungsschatz aus seiner mehr als 20-jährigen Tätigkeit in der chemischen Industrie in unser Team ein. In seiner vorherigen Position leitete er die globale Transformation der BASF-Agrarsparte. Er hatte außerdem Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Controlling, Commercial Excellence und Business Management in Deutschland, den USA, der Tschechischen Republik und Kanada inne. Birkenheiers wachstumsorientiertes Denken und sein praktischer Umsetzungsansatz machen ihn zu einer wertvollen Ergänzung für Qemetica. Seine Leidenschaft gilt der Verbesserung der Kundenerfahrung und der Entwicklung von Talenten durch kooperative Führung. Birkenheier hat ein Diplom in Betriebswirtschaft von der Fachhochschule in Ludwigshafen und einen MBA von der University of North Carolina, Greensboro, USA. # # # Dazugehöriges Bildmaterial finden Sie nachfolgend zum Download: Bild Bildunterschrift: Birkenheier verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der chemischen Industrie und wird Qemetica mit seiner umfassenden Fachkenntnis verstärken. Die Nutzung dieses Fotos für redaktionelle Zwecke ist honorarfrei, unter Beachtung des Urheberrechts (Foto: Qemetica) Folgen Sie Qemetica Deutschland auf LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/qemetica-deutschland/ # # # Über Qemetica (ehemals CIECH) Qemetica, früher bekannt als CIECH, ist ein internationaler Chemiekonzern mit einer starken Position auf den globalen Märkten. Das Unternehmen ist der zweitgrößte Hersteller von Soda und Backsoda in der Europäischen Union und einer der größten Hersteller von Siedesalz. Zudem ist Qemetica führender Anbieter von Natriumsilikat in Europa sowie ein bedeutender Hersteller von Pflanzenschutzmitteln und Polyurethan-Schaumstoffen. Das Unternehmen betreibt Produktionsstätten in Polen, Deutschland und Rumänien und beschäftigt EU-weit mehr als 3.000 Mitarbeiter, darunter etwa 670 in Deutschland. Im Jahr 2007 übernahm Qemetica das Staßfurter Sodawerk in Sachsen-Anhalt. Dort betreibt das Unternehmen auch ein Energiewerk und eröffnete 2021 eine der modernsten und umweltfreundlichsten Salzherstellungsanlagen Europas. Diese Anlage, die neben der bestehenden Sodafabrik und dem Energiewerk errichtet wurde, festigte Qemeticas Position als einer der führenden Hersteller von Siedesalz auf dem europäischen Markt. Seit Beginn ihrer Präsenz in Deutschland hat die Chemiegruppe Investitionen im Wert von über 400 Millionen Euro in ihre Anlagen in Staßfurt abgeschlossen. Mit Hauptsitz in Polen versendet Qemetica seine Produkte weltweit und trägt zur Herstellung von täglich benötigten Produkten in der Bau-, Automobil-, Landwirtschafts-, Chemie-, Lebensmittel- und Pharmaindustrie bei. Das Unternehmen verbindet ein modernes Geschäftskonzept mit der Berücksichtigung einer nachhaltigen Entwicklung und ist seit 2020 Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen – der weltweit größten Initiative für sozial, ökologisch und wirtschaftlich verantwortungsbewusste Unternehmen. Mit der Namensänderung im Juni 2024 beginnt Qemetica ein neues Kapitel in ihrer Geschichte, mit einem verstärkten Fokus auf Klimaschutz, der Nutzung nachhaltiger Ressourcen und der Stärkung ihrer Marktposition durch Innovation und strategische Partnerschaften. Als Alleineigentümerin der Qemetica-Aktien fungiert KI Chemistry. # # # Pressekontakt Für weitere Informationen oder hochauflösendes Bildmaterial wenden Sie sich bitte an: ITMS Marketing GmbH

Anna Weimer

Public Relations

T: +49 (6032) 3459 - 25

E: anna.weimer@itms.com Qemetica Group

Miroslaw Kuk

Group PR Director

T: +48 723 66 86 86

E: miroslaw.kuk@ciechgroup.com Über ITMS22 Komplettes Benutzerprofil betrachten