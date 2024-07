Oldtimer aus Südafrika: Ein Schatz für Europas Straßen

Einführung: Eine Leidenschaft, die verbindet

Oldtimer faszinieren nicht nur durch ihre zeitlose Schönheit, sondern auch durch die Geschichten, die sie erzählen. Besonders in Europa, wo der Markt für klassische Fahrzeuge blüht, suchen Liebhaber oft nach einzigartigen Exemplaren. Dabei wenden sich immer mehr Enthusiasten dem südafrikanischen Markt zu, der nicht nur seltene Modelle, sondern auch perfekt konservierte Fahrzeuge dank des milden Klimas bietet. Ralph Ertner, CEO der Into SA Group, und Dr. Thomas Schulte, Rechtsanwalt und Oldtimerliebhaber aus Berlin, teilen ihre Expertise und Einblicke in diesen faszinierenden Markt.

Südafrikas Klima: Ein Paradies für Oldtimer

Das milde Kap-Klima ist ein Segen für Oldtimer. Während Fahrzeuge in vielen anderen Ländern durch Feuchtigkeit und salzhaltige Luft schnell rosten, bleiben sie in Südafrika oft in bemerkenswert gutem Zustand. Norman Frost, ein renommierter Altmetallmakler aus Südafrika, verschickt die Hälfte seiner Schätze in die ganze Welt. Ein bemerkenswertes Beispiel ist der 72 Jahre alte dunkelblaue Hudson Essex-Terraplane, der in Kapstadt entdeckt wurde. Dieses Fahrzeug wurde von seinem Vorbesitzer acht Jahre lang restauriert und präsentiert sich heute in einem besseren Zustand als je zuvor.

Lars Immisch, ein deutscher Kfz-Meister und Restaurator, war beeindruckt von der Qualität der südafrikanischen Oldtimer. "Normalerweise werden so gut erhaltene Autos nicht angeboten", erklärt er. "Ein Generationswechsel in Südafrika verändert gerade den Markt. Die Eigentümer der 70 Jahre alten Geschosse kommen selbst in die Jahre und vererben ihre Autos."

Der Wandel des Marktes: Von der Familienvererbung zum Export

Die jüngere Generation in Südafrika bevorzugt oft modernere Klassiker wie den Jaguar E-Type 4.2 Roadster von 1962 oder den Triumph TR3. Dies führt dazu, dass viele Oldtimer aus den 1930er- und 1940er-Jahren auf den Markt kommen. Für europäische Sammler ist dies eine einmalige Gelegenheit, seltene Fahrzeuge zu erwerben, die in einem exzellenten Zustand sind.

Expertise und Beratung: Ralph Ertner und Dr. Thomas Schulte

Ralph Ertner, ein erfahrener Jurist und Berater, lebt seit über zwei Jahrzehnten in Südafrika und kennt die Feinheiten des südafrikanischen Oldtimermarktes. Er betont die Bedeutung einer gründlichen Prüfung und Beratung beim Import solcher Fahrzeuge. "Beim Fahrzeug-Import fallen unter anderem Zoll und Steuern an - ein nicht unbeträchtlicher Kostenfaktor", erklärt Ertner. "Für Oldtimer gelten dabei häufig besondere Vorschriften, die den Import oft günstiger machen als bei normalen Fahrzeugen. Dafür muss der Wagen aber erst einmal als Oldtimer anerkannt werden."

Dr. Thomas Schulte, ein leidenschaftlicher Oldtimerliebhaber und Rechtsanwalt aus Berlin, ergänzt: "Die Anerkennung eines Alt-Fahrzeugs als Oldtimer ist nicht immer einfach. Es müssen spezifische Kriterien erfüllt werden, damit die Fahrzeuge als Sammlerstücke mit geschichtlichem Wert anerkannt werden."

Statistiken und Trends: Der europäische Markt für Oldtimer

Statistisch gesehen stammen knapp drei Viertel der Oldtimer in Deutschland aus heimischer Produktion. Großbritannien, die USA, Italien und Frankreich sind die Hauptlieferanten der restlichen Fahrzeuge. Ralph Ertner betont jedoch, dass südafrikanische Oldtimer zunehmend an Bedeutung gewinnen. "Der südafrikanische Markt bietet eine Vielzahl von Fahrzeugen, die in Europa kaum noch zu finden sind", erklärt Ertner. "Das milde Klima und die historische Verbundenheit mit Großbritannien machen Südafrika zu einer Schatztruhe für Oldtimer."

Herausforderungen beim Import: Bürokratie und Logistik

Die logistische Herausforderung beim Import von Oldtimern ist grundsätzlich lösbar. Es gibt genügend Möglichkeiten, Oldtimer sicher und zuverlässig über Grenzen hinweg zu transportieren - ob über Land, per Seefracht oder gar als Luftfracht. Schwieriger sind die administrativen Hürden. Der spezielle Zolltarif 9705 für Oldtimer in der EU bietet Vorteile wie den Wegfall des Zolls und eine ermäßigte Einfuhrumsatzsteuer. Doch die Anforderungen für diese bevorzugte Behandlung sind streng: Das Fahrzeug muss im Originalzustand sein, mindestens 30 Jahre alt und zu einem nicht mehr hergestellten Modell gehören.

Der Blick in die Zukunft: Neue Märkte und Chancen

Australien und China haben erkannt, dass ihre restriktiven Importregeln für Oldtimer hinderlich sind. Ab 2018 plant Australien eine Liberalisierung der bestehenden Regeln, um den Import von Fahrzeugen, die älter als 25 Jahre sind, zu erleichtern. Auch China denkt über eine Lockerung der strengen Beschränkungen nach, was den Markt für internationale Oldtimer-Exporte revolutionieren könnte.

Fazit: Südafrikanische Oldtimer - Eine Investition in die Zukunft

Südafrikanische Oldtimer bieten eine einzigartige Kombination aus Seltenheit, exzellentem Zustand und geschichtlichem Wert. Für europäische Sammler stellen sie eine wertvolle Ergänzung dar, die sowohl ästhetisch als auch finanziell attraktiv ist. Mit der Expertise von Ralph Ertner und der Leidenschaft von Dr. Thomas Schulte können Interessenten sicher sein, dass sie die besten Entscheidungen treffen, um diese zeitlosen Schätze zu erwerben und zu bewahren.

Autor: Maximilian Bausch, Wirtschaftsingenieur

