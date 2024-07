Startseite Im Garten: Wasser sammeln und sparen Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 08:42. VERBRAUCHER INITIATIVE über klimafreundliche Bewässerung Berlin, 23. Juli 2024. Der wechselhafte Sommer mit Regen- und Hitzeperioden ist eine Herausforderung für den Garten. Wer Regenwasser sammelt, kann es in trockenen Phasen zum Gießen nutzen und Leitungswasser sparen. Mehr Tipps dazu und zur wassersparenden Bewässerung bietet die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem Portal www.verbraucher60plus.de. Die Vorteile von Regenwasser liegen auf der Hand: es ist weich, meist wärmer als Leitungswasser und kostenlos zu bekommen. Um Regenwasser zu sammeln, werden die Regentonnen direkt unter die Klappe des Regenfallrohrs gestellt. "Wählen Sie die Tonne ausreichend groß, um einen Wasservorrat anzulegen oder schalten Sie mehrere Tonnen hintereinander. Beachten Sie, dass Gebühren für die Entsorgung von Niederschlagswasser anfallen können", rät Georg Abel, Bundesgeschäftsführer der VERBRAUCHER INITIATIVE. Für die Sammlung von Regenwasser sind Teiche, Sickermulden oder -beete ebenfalls geeignet. Diese Methode spart Geld, denn das Regenwasser muss nicht über das Abwassersystem entsorgt werden. "Lassen Sie außerdem Gartenböden soweit wie möglich unbefestigt, damit das Regenwasser versickern kann", regt Georg Abel an. Unversiegelte Flächen können Wasser aufnehmen und ins Grundwasser weiterleiten. Zudem können sie bei starken Regenfällen die Kanalisation entlasten und zu einem Schutz vor Überflutungen beitragen. Um an heißen Tagen Wasser zu sparen, hat sich die Tröpfchenbewässerung bewährt. Die Anlage lässt sich auf den Bedarf der Pflanzen abstimmen und erreicht sie direkt. Richtiges Gießen kann ebenfalls dazu beitragen, den Wasserverbrauch zu senken. Dazu der Bundesgeschäftsführer: "Prüfen Sie vor dem Gießen, ob der Boden überhaupt zusätzliches Wasser benötigt. Ist er unter der obersten Schicht noch feucht, ist Gießen nicht notwendig. Gießen Sie nicht zu häufig, dafür aber reichlich, so dass der Boden gut durchfeuchtet und das Wurzelwachstum angeregt wird. Und häufeln Sie die Erde um die Pflanzen zu kleinen Kratern auf, damit das Wasser langsamer versickert." Mehr Informationen zum sinnvollen und sparsamen Umgang mit Wasser und weitere Tipps zum klimaangepassten Gärtnern hat die VERBRAUCHER INITIATIVE in dem kostenlosen Beitrag "Klimafreundlich gärtnern"

(https://www.verbraucher60plus.de/klima/klimafreundlich-gaertnern/) in dem Portal Verbraucher60plus zusammengestellt. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit. Kontakt

Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V.

Georg Abel

Wollankstr. 134

13187 Berlin

030 53 60 73 41

030 53 60 73 45

