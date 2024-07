Startseite Vertiv erweitert sein Portfolio einphasiger USVen für verteilte IT-Netzwerke und Edge Computing Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-23 08:42. Vertiv™ Liebert® GXE 1-3kVA UPS bietet wichtigen Stromschutz für 230V-Anwendungen München, [23. Juli 2024] - Vertiv (NYSE: VRT), ein globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, präsentiert neue, einphasige Doppelwandler-USV Vertiv™ Liebert® GXE mit Kapazitäten von 1kVA bis 3kVA für 230-Volt-Anwendungen. Diese wurde speziell zur Unterstützung kritischer Anwendungen an Edge-Standorten entwickelt. Mit der Aufnahme der neuen Modelle ist die Liebert GXE-Familie nun in einem kompletten Leistungsbereich von 1kVA bis 10kVA verfügbar und kann in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), Asien und Lateinamerika sofort ausgeliefert werden. Die Liebert GXE 1-3KVA USV ist als kompaktes reines Tower-Modell oder im flexiblen Rack/Tower-Convertible-Design erhältlich und bietet einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 91 % im Online-Modus und bis zu 96 % im ECO-Modus. Sie verfügt über ein Batteriemanagement-system, das die Lebensdauer der Batterien verlängert und den Bedarf an Ersatzbatterien minimiert. Darüber hinaus ermöglicht der Ausgangsleistungsfaktor von 0,9 den Anschluss einer größeren Anzahl aktiver Lasten auf definiertem Platz, während seine Online-Doppelwandlertechnologie die Geräte vor Stromstörungen schützt. Die Liebert GXE-Rack-/Tower-Modelle bieten eine skalierbare Laufzeit für Anwendungen, die eine verlängerte Notstromversorgung bei Netzausfällen benötigen, was durch Hinzufügen von bis zu vier externen Batteriemodulen erreicht werden kann. Dank des leistungsstarken internen 6-Ampere-Ladegeräts verkürzt sich außerdem die Aufladezeit. Die im laufenden Betrieb austauschbaren VRLA-Batterien können vom Benutzer gewechselt werden, ohne dass geschultes Personal erforderlich ist oder die Verbraucher abgeschaltet werden müssen, was einen reibungslosen Betrieb und geringere Wartungskosten gewährleistet. Die Liebert GXE verfügt über ein intuitives LCD-Display, das Einblicke in den USV-Status und eine mühelose Installation und Bedienung ermöglicht. Das Gerät bietet Fernüberwachungsfunktionen, die einen bequemen Zugriff auf die IT-Infrastruktur über die optionale Vertiv™ Liebert® Intellislot™ Unity-Kommunikationskarte zulassen, zusammen mit einem kostenlosen Download der Vertiv Power Insight-Software. Schließlich bietet Vertiv ein umfangreiches Serviceangebot, das je nach Land und USV-Modell eingeschränkte Garantieverlängerungen, Power Emergency-Pakete und andere Optionen umfasst. "Die rasant fortschreitende Digitalisierung, KI und die zunehmende Abhängigkeit von Datendiensten, machen eine unterbrechungsfreie Stromversorgung für alle Unternehmen immer wichtiger, auch an Edge-Standorten", erklärt Andrea Ferro, Vice President für Channel, IT und Edge-Anwendungen bei Vertiv EMEA. "Die Liebert GXE bietet einen energieeffizienten und zuverlässigen Stromversorgungsschutz und hilft kleinen und mittleren Unternehmen, den Betrieb dieser verteilten Anwendungen aufrechtzuerhalten."

Die USV ist mit einem umfassenden Angebot an begrenzten Garantieverlängerungen und Serviceprogrammen für einphasige USV-Systeme erhältlich. Die Serviceprogramme sind in ausgewählten Ländern verfügbar. Besuchen Sie Vertiv.com, um sich über die Verfügbarkeit zu informieren, oder wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertreter.

Reseller in teilnehmenden Ländern können im Rahmen des Vertiv-Incentive-Programms (VIP) Punkte für verschiedene Aktivitäten sammeln, unter anderem für den Verkauf der Liebert GXE und anderer Produkte aus dem IT-Channel-Portfolio von Vertiv. Mit diesem Programm können Partner unkompliziert Prämien erhalten, ohne dass eine Dokumentation erforderlich ist.. Die Bonuspunkte werden monatlich dem Vertiv Partner Portal hinzugefügt; die Partner müssen sich nur einloggen, um sie einzulösen.

Weitere Informationen über Vertiv und sein Channel-Portfolio finden Sie unter Vertiv.com/de-emea. Klicken Sie auf "Partner" und "Jetzt bewerben", um die Vorteile des Vertiv-Angebots voll auszuschöpfen. Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. Firmenkontakt

