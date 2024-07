Startseite Finest Beer Selection: Höchste Punktzahlen für die Kaiser Brauerei Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-22 13:11. Gleich drei Biere der Kaiser Brauerei in Geislingen wurden in die "Finest Beer Selection" aufgenommen, einem Qualitätssiegel der Akademie Doemens und des Meininger Verlags. Das Kaiser Kristall Weizen und das Export 1881 erhielten in ihrer Kategorie jeweils die höchste Punktzahl. Der Jubel bei den Bierbrauern der Kaiser Brauerei war groß: Bei der Preisverleihung des Qualitätssiegels "Finest Beer Selection", die am 15. Juli in Neustadt an der Weinstraße stattfand, wurden gleich drei Biere ausgezeichnet - das Kaiser Kristall Weizen, das Export 1881 und das Kaiser Hefe Weizen. Das Kaiser Kristall Weizen und das Export 1881 erzielten jeweils 92 Punkte - und damit die höchste Punktzahl in ihren Kategorien. "Der Erfolg macht uns unglaublich stolz und bestätigt uns in unserem Schaffen und unserer Qualitätsphilosophie," erklärt Brauingenieur Georg Kristan, der bei der Kaiser Brauerei für das Qualitätsmanagement zuständig ist. Von hochkarätiger Jury gekürt

Die Finest Beer Selection ist ein Qualitätssiegel von der Akademie Doemens, einem privaten Ausbildungs- und Beratungsinstitut für die Brau-, Getränke- und Lebensmittelindustrie und dem Meininger Verlag, der auf Wein- und Getränkepublikationen spezialisiert ist. Bei dem Wettbewerb treten die Biere nicht gegeneinander an, wie es bei vielen anderen Bierverkostungswettbewerben üblich ist, sondern sie werden mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet, wenn sie mehr als 90 Punkte bei der Verkostung durch die hochkarätige Jury erreichen. Die Biere müssen dafür von höchster Qualität sein, die sortentypischen Parameter müssen erfüllt werden und sie müssen geschmacklich überzeugen.

Sascha Helmer, Bierbrauer bei der Kaiser Brauerei, führt den Erfolg ihrer Biere auf handwerkliches Geschick zurück, mit dem sie den Geschmack der Menschen treffen: "Wir brauen bei uns keine Massenbiere und jedes unserer Biere ist ein Handwerksprodukt, das ich mit meinen Kollegen von Hand gebraut habe. Wenn diese Handwerkskunst in der Form ausgezeichnet wird und man für seine Arbeit belohnt wird, freut uns das natürlich enorm. Noch wichtiger ist es aber, dass unsere Produkte in der Region ankommen und den Leuten hier schmecken - und das bemerken wir jeden Tag." Die Geislinger Kaiser Brauerei GmbH ist auf die Herstellung und den Vertrieb von Bier und Getränken aller Art spezialisiert. Mit 35 Mitarbeitern ist das Unternehmen rein regional ausgerichtet. Die Produkte werden in einem Umkreis von 70 km vertrieben. Die Brauerei hat es sich zum Ziel gemacht, bis zum Ablauf des Jahres 2025 alle Biere CO2 neutral zu brauen, abzufüllen und auszuliefern. Kontakt

Kaiser Brauerei GmbH

Christoph Kumpf

Schubartstraße 24/26

73312 Geislingen

+49 (0)73 31 / 93 72 -0

+49 (0)73 31 / 93 72 -48

