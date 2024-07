Startseite Kinder in Nürnberg steigen ab Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-07-22 06:09. Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. hält auch in diesem Jahr ein spannendes Ferienprogramme für Kinder in den "Nürnberger Unterwelten" bereit Die mittelalterlichen Verteidigungsanlagen rund um die Nürnberger Burg, Teil der imposanten Stadtmauer, bieten den jungen Entdeckern einzigartige Einblicke in die Geschichte der Stadt. Hier gibt es während der Führung "Späher & Spione", die der Verein (https://www.unterwelten-nuernberg.de/) im Auftrag der Verwaltung der Nürnberger Kaiserburg anbietet, geheime Tunnel und Wehrgänge zu entdecken. Die Kinder schleichen als Spione in die Kaiserburg und erkunden, wie man sie erobern kann. Wie sieht so eine Stadtmauer von innen aus? Kann man die Tore durchbrechen? Wieviel wiegt eigentlich so eine Kanonenkugel? Waren früher tatsächlich Krokodile im Stadtgraben oder war da überhaupt Wasser drin?

Die kleinen Nachwuchsspäher suchen die Burgmauer von oben, von außen und von innen, in den Geheimgängen nach Schwachstellen ab. Sie erfahren dabei auch, wie die Stadt im Mittelalter geschützt war. In völlig andere Gänge und Kelleranlagen führt die Kinderführung "Geheimauftrag Kaiserkrone". Hier begeben sich die kleinen Abenteurer auf die Suche nach einem verlorenen Edelstein, der einst während eines Krieges in einem alten Bierkeller versteckt wurde. Wahrscheinlich ist Nürnberg der einzige Ort auf dieser Welt, wo man eine Kaiserkrone wirklich einmal in einem Bierkeller aufbewahrt hatte. Die Unterwelten und die Geschichte der Kronjuwelen der mittelalterlichen Kaiser können im Sommer und in den Herbstferien bei Temperaturen von 12° C erlebt werden, auch wenn oben eine Hitzewelle herrscht. In den Sommerferien finden die Führungen "Späher und Spione" täglich vom 01.08.2024 bis zum 07.09.2024 um 12 Uhr statt. Treffpunkt ist der Nussbaum vor der Kasse der Kaiserburg. Nach den Sommerferien sind noch Führungen am 29.10.2024, am 31.10.2024 und am 02.11.2024 um 12 Uhr angesetzt.

Die Führung "Geheimauftrag Kaiserkrone" gibt es während der Sommerferien immer am Samstag um 13:30 Uhr sowie am 26.10.2024 und am 02.11.2024 jeweils um 13:30 Uhr. Die Führungen sind für Kinder ab 6 Jahren geeignet, nicht jedoch für Kleinkinder. Warme Kleidung und festes Schuhwerk sind unbedingt erforderlich. Eine Teilnahme ohne erwachsene Begleitperson ist leider nicht möglich.

Nähere Infos finden Sie unter: https://www.unterwelten-nuernberg.de/kinder/ Nach dem Abstieg in die kühlen Unterwelten ist auch immer der Wiederaufstieg im Preis inbegriffen, sodass die jungen Entdecker sicher zurück ans Tageslicht gelangen. Vereinsportrait: Der Förderverein Nürnberger Felsengänge e.V. (Nürnberger Unterwelten) hat es sich seit seiner Gründung im Jahr 1994 zur Aufgabe gemacht hat, die historischen unterirdischen Anlagen der Stadt Nürnberg zu erforschen und zugänglich zu machen.

Ziel des Vereins ist die Erforschung, die Erweiterung der Kenntnisse, sowie die Erhaltung der historischen unterirdischen Anlagen in Nürnberg. Zu seinen ehrenamtlichen Aufgaben gehört dabei die Erschließung dieser Baudenkmäler für die Öffentlichkeit. Der Verein hat derzeit rund 190 Mitglieder die in verschiedenen Abteilungen aktiv sind.

Etwa 85 Mitglieder sind als ausgebildete Kellerführer tätig und führen durch den Historischen Kunstbunker, die Wehr- und Geheimgänge der Bastionen, die Stadtmauer, die Lochwasserleitung, den Krebsgassen- und Bahnhofsbunker sowie die Lochgefängnisse.

Ergänzend zur Durchführung von öffentlichen Führungen durch die historischen unterirdischen Anlagen, hat sich der Verein zur Aufgabe gemacht, die Erarbeitung und Pflege von Dokumentationen, die Durchführung von Vorträgen und Ausstellungen, eine denkmalpflegerische Instandsetzung und Instandhaltung von Anlagenteilen sowie schriftliche Publikation von Arbeiten und Plänen über heimatkundliche Forschung. Dies erfolgt auch in enger Zusammenarbeit mit anderen Vereinen und öffentlichen Einrichtungen. Durch die angebotenen Führungen wird das touristische Angebot der Stadt Nürnberg entsprechend aufgewertet. Kontakt

