Startseite Dein Weg zu beeindruckenden Designs mit Jens Steingröver Pressetext verfasst von seo-torero am So, 2024-07-21 17:35. Jens Steingröver, der renommierte Canva-Experte, bietet mit über 5 Jahren Erfahrung und einem umfassenden YouTube-Kanal mit über 100 Canva Design Tutorials nun maßgeschneidertes Coaching für Anfänger und Kreative an. Seine Mission: Die Grundlagen von Canva verständlich zu vermitteln und kreative Potenziale zu entfalten. "Der Einstieg in die Welt des Designs kann für Anfänger überwältigend sein," sagt Jens Steingröver. "Deshalb biete ich Coaching, das die Grundlagen in verständlicher und anwendbarer Weise vermittelt. Von den ersten Schritten in Canva bis hin zur Erstellung deiner ersten Designs begleite ich dich bei jedem Schritt." Als persönlicher Coach legt Jens Steingröver besonderen Wert darauf, seinen Schülern das nötige Vertrauen und die Fähigkeiten zu vermitteln, um mit Canva beeindruckende Designs zu erstellen. Er steht bereit, um Fragen zu beantworten und Anfängern zu helfen, die typischen Herausforderungen zu überwinden. Sein praktischer und freundlicher Ansatz macht sein Coaching ideal für Anfänger, die in einer unterstützenden und geduldigen Umgebung lernen möchten. Jens Steingröver lädt alle Interessierten ein, gemeinsam die Reise in die Welt des Grafikdesigns zu beginnen und kreative Ideen mit Canva zum Leben zu erwecken. Melden Sie sich noch heute an und starten Sie Ihre Designreise unter der Anleitung eines erfahrenen Experten. Weitere Informationen finden Sie auf Jens Steingrövers YouTube-Kanal und seiner Website. Pressekontakt: Jens Steingröver

