Startseite PowerFolder Version 21 SP1 erschienen Pressetext verfasst von AudioMos am Do, 2024-07-18 17:11. PowerFolder Version 21 SP1 erschienen

Getreu dem Motto „Gut Ding will Weile haben“ hat die Fertigstellung der neusten PowerFolder Version dieses Mal zwei Wochen länger als üblich gedauert, nämlich deren sechs anstatt vier wie sonst. Dafür ist die 21 SP1 aber auch besonders gut gefüllt mit neuen Features, Verbesserungen und Bugfixes. Monheim, 18.07.2024 – Zu den Highlights der Version 21 SP1 der bewährten Content Collaboration Platform (CCP) gehören unter anderem die Freigabe der WOPI-Anbindung an Collabora und ONLYOFFICE und die Freigabe der Dokumentenbearbeitung in den Mobile Apps, jeweils für den Produktivbetrieb. Das hebt das – auch gemeinsame - Erstellen und Bearbeiten von Dokumenten, Spreadsheets und Präsentationen innerhalb von PowerFolder auf eine neue Stufe. Interessant für Besitzer eines Mac: Der Mac-Desktop-Client hat nun nativen ARM M1 und M1-Support. Ermöglicht wird das durch ein Update von OpenJDK auf Bellsoft JDK. Die Multifaktor-Authentifizierung (MFA) hat PowerFolder ja schon geraume Zeit mit an Bord. Mit der Version 21 SP1 gibt es nun auch die Möglichkeit, die MFA über Wiederherstellungswörter einfach und sicher zurückzusetzen – ein Verfahren, dass sich bereits schon im Bereich der Krypto-Wallets gut bewährt hat. Zu den weiteren Verbesserungen und Bugfixes gehören unter anderem die Optimierung der Leistung der Datenbank von Hintergrund-Kontoprüfungen und Verbesserungen bei E-Mails aufgrund eines überschrittenen Kontingents (Server), Fixes beim Offline-Modus und beim Änderungsdatum für Dateien (Android) und das korrigierte Laden der Dateiliste aus dem PowerFolder-Laufwerk (iOS). Nähere Details zur Version 21 SP1, weitere Informationen sowie den Download dieser Version finden Sie in den Release Notes der einzelnen Komponenten: https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/301782/Server+Rel...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/302085/Desktop+Cl...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/301714/Android+Ap...

https://powerfolder.atlassian.net/wiki/spaces/PF/pages/210305132/iOS+App... Über PowerFolder Das deutsche Unternehmen dal33t GmbH mit Sitz in Monheim bei Düsseldorf entwickelt und vertreibt seit 2007 erfolgreich seine Content Collaboration Platform (CCP) und File Sync & Share (EFSS) mit dem Markennamen PowerFolder. Das Angebot umfasst sowohl öffentliche, aber auch integrierte Private Cloud-Lösungen als individualisierte On-Premise-Dienste. Über vier Millionen User weltweit, die meisten der deutschen Hochschulen und tausende Unternehmen nutzen PowerFolder. PowerFolder-Nutzer können von überall auf ihre Dateien zugreifen und diese auch gemeinsam bearbeiten und teilen - auch mobil über die PowerFolder-App. Sicherheit hat dabei absolute Priorität: Die Daten werden stets verschlüsselt und konform zur Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) auf ISO-27001-zertifizierten Servern in Deutschland gespeichert. PowerFolder wird vom Bundesministerium für Wirtschaft gefördert und ist Träger des Siegels „IT Security Made in Germany“. PresseKontakt / Agentur:

Matthias Steinwachs

+49 2132 9792298

steinwachs(at)powerfolder.com

www.powerfolder.com

dal33t GmbH / PowerFolder

Rheinpromenade 4a

40789 Monheim Anhang Größe update-4223736_1000 mit Logo.jpg 67.73 KB Über AudioMos Komplettes Benutzerprofil betrachten