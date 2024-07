Startseite Kreativwettbewerb: 45seconds sucht die besten Video-Clips zum Thema Momentum Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-07-18 14:29. Berlin, 18. Juli 2024 - Die Initiatoren der Videoplattform 45seconds.de rufen wieder zu ihrem jährlichen Video-Wettbewerb für Bewegtbildfans auf. Pressemitteilung Kreativwettbewerb: 45seconds sucht die besten Video-Clips zum Thema Momentum

Auf die Produzenten der besten Videos warten hochwertige Preise / Einsendeschluss: 22. September 2024 Einzige Vorgabe: Die eingereichten Clips müssen exakt 45 Sekunden lang sein und das diesjährige Thema "Momentum" widerspiegeln - die Kraft, die ein Objekt in Bewegung hält oder die ein Ereignis in Gang hält, nachdem es begonnen hat. Seit 2018 ist 45seconds ein Magnet für kreative Köpfe, die ihre Ideen in kurzen, prägnanten Videos zum Ausdruck bringen. Der Wettbewerb ist offen für alle. Jede und jeder ist eingeladen, seiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Es gibt keine Teilnahmegebühr und keine Teilnahmevoraussetzung, außer der Volljährigkeit. Einsendeschluss ist der 22. September 2024. Eine hochkarätige Fachjury aus der Medien- und der Filmbranche wird die besten Beiträge nach den Kriterien Originalität, Kreativität und technische Umsetzung bewerten, um die drei besten drei Videos zu ermitteln. Auf die Gewinner warten attraktive Preise, die in diesem Jahr das Unternehmen MAGIX Software bereitstellt. Zur diesjährigen Jury gehören unter anderem die renommierte Theaterregisseurin Andrea Hügli aus Wien und der brilliante Filmschaffende Alexander Stahl aus Berlin. Die Gewinner werden mit ihren Werken auf der Videoplattform 45seconds.de veröffentlicht und dürfen sich auf attraktive Preisen freuen: Die All-in-One-Software VEGAS PRO von MAGIX, das Beleuchtungssystem EXPERT und das MAGIX Movie Studio 2025 sollen die Kreativen in ihrem weiteren künstlerischen Schaffen unterstützen. Manfred Gottert, Initiator von 45seconds, kommentiert: "Wir brauchen unabhängige Initiativen, die Kunst und Kultur fördern. Die Plattform 45seconds.de bietet kreativen Köpfen seit vielen Jahren eine dynamische Umgebung, in der sie kurze Videos erstellen und teilen können. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause ist 45seconds wieder da. Jetzt ist der Moment gekommen, diese kreative Energie wieder aufleben zu lassen. Dieser Wettbewerb ist ein Herzensprojekt, unterstützt von talentierten Designerinnen und Designern von lab45, die ihre Leidenschaft für experimentelle und kreative Videoclips mit uns teilen." Markus Derix-Wenta, Director Customer Acquisition and Analytics bei MAGIX Software, ergänzt: "Wir bei MAGIX fördern mit Leidenschaft die Kreativität auf allen Ebenen. Es ist uns daher ein besonderes Anliegen, junge Talente in ihrem kreativen Schaffen zu unterstützen. Kleine und niedrigschwellige Wettbewerbe wie 45seconds schaffen Räume für kreative Köpfe, damit ihre Ideen sich entfalten können und Kunst entstehen kann. Daher freut sich die MAGIX Software GmbH, diese Initiative von 45seconds zu unterstützen." Kontakt Manfred Gottert E-Mail: presse@45seconds.de Bildmaterial Screenshots vom Trailer-Video liegen in druckfähiger Qualität zum Download bereit: https://45seconds.de/download/ Die eingereichten Clips für den diesjährigen Videowettbewerb 45seconds müssen exakt 45 Sekunden lang sein und das diesjährige Thema "Momentum Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: 45seconds@lab45

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause kehrt 45seconds mit voller Wucht zurück! Seit 2018 ist unsere Plattform ein Magnet für kreative Köpfe, die ihre Ideen in kurzen, prägnanten Videos zum Ausdruck bringen. Jetzt ist der Moment gekommen, diese kreative Energie wieder aufleben zu lassen und noch stärker zurückzukommen! Dieser Wettbewerb ist ein Herzensprojekt, unterstützt von den talentierten Designer*innen von lab45, die ihre Leidenschaft für experimentelle und kreative Videoclips mit uns teilen. Unsere Plattform bietet eine pulsierende Bühne, auf der ihr eure Visionen präsentieren und Gleichgesinnte treffen könnt.

