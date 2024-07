Startseite Mobile Videoüberwachung aus eigener Fertigungsstätte Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-18 13:05. LivEye eröffnet mit Development Factory eigenen Produktionsstandort in Badem Was passiert am Standort Badem? Vor Kurzem wurde unser Produktionsstandort in Badem eröffnet und ist nun ein fester Bestandteil von LivEye. Der Schritt eine eigene Fertigungsstätte zu etablieren, ist ein zentraler Baustein der Strategie LivEye als qualitativen und technologischen Vorreiter auszubauen. Die Produktionsstätte umfasst rund 600 m². Produktion und Qualitätssicherung direkt vor Ort In Badem montieren und konfigurieren wir unsere Überwachungssysteme wie bspw. LivEye ONE+ (https://www.liveye.com/blog/rdts_angebote/das-liveye-one-one-230v/), PRO 2.0 (https://www.liveye.com/blog/rdts_angebote/die-liveye-falcon/) und den Nestor (https://www.nestorsecurity.com/). Zudem finden hier die Inbetriebnahme aller neuen Systeme, Upgrades vorhandener Systeme und Reparaturen statt. Dieser direkte Produktionsansatz ermöglicht uns hohe Qualitätsstandards. Nach der Fertigstellung werden die Geräte sofort in unsere Software eingebunden und sämtliche Funktionen und sicherheitsrelevanten Eigenschaften anhand einer detaillierten Checkliste überprüft und dokumentiert. Somit können wir die Qualitätssicherung direkt in der Produktion integrieren. Die ISO 9001 Zertifizierung bestätigt, dass LivEye ein effektives Qualitätsmanagementsystem betreibt. Zudem ist unser Umweltmanagementsystem, einschließlich der Reduzierung von Umweltauswirkungen, nach ISO 14001 (https://www.liveye.com/blog/erfolgreiche-iso-14001-zertifizierung/) zertifiziert. Effizienz und Geschwindigkeit Die In-house Produktion ermöglicht es uns, schnell auf Kundenanforderungen zu reagieren und diese umzusetzen. Wir können spezielle Anforderungen flexibel integrieren, ohne dass es zu Verzögerungen in der Produktion kommt. Darüber hinaus erlaubt uns unsere Produktionskapazität, auch bei steigender Nachfrage und großen Aufträgen zuverlässig und termingerecht zu liefern. Unsere schlanken und agilen Prozesse tragen dazu bei, Engpässe zu vermeiden und eine gleichbleibend hohe Qualität der produzierten Systeme sicherzustellen. Wertschöpfungstiefe und Lieferantenauswahl Seit der Eröffnung des neuen Standorts übernehmen wir nun die meisten Produktionsschritte selbst. Durch die höhere Fertigungstiefe sind wir unabhängiger von Lieferanten. Die direkte Kommunikation mit unseren Lieferanten ohne zwischengeschaltete Dritte vereinfacht den Produktionsprozess erheblich und erhöht unsere Flexibilität. Auf diese Weise können wir individuell auf Kundenanforderungen reagieren und auch Sonderanfertigungen realisieren. Grundsätzlich legen wir großen Wert darauf mit regionalen Zulieferern zusammenzuarbeiten und freuen uns, dass wir bereits ein enges Lieferantennetzwerk mit hochspezialisierten Unternehmen in der Eifel aufbauen konnten. Dies schafft kurze Wege für Zusammenarbeit aber natürlich auch für Lieferungen. Das schont die Umwelt und verkürzt zudem Lieferzeiten. Enge Zusammenarbeit zwischen Entwicklung und Produktion Unsere Entwicklungs- und Produktionsabteilung arbeiten hier Hand in Hand. Neue Ideen werden gemeinsam auf ihre Umsetzbarkeit geprüft, wodurch potenzielle Herausforderungen frühzeitig identifiziert und gelöst werden können. In der Entwicklungsphase legen wir besonderen Wert auf eine modulare Bauweise und eine einfache Handhabung, um die spätere Montage zu erleichtern und Fehlerquellen zu minimieren. Diese enge Verzahnung und kontinuierliche Abstimmung zwischen den Abteilungen garantiert nicht nur eine schnelle und reibungslose Umsetzung von Innovationen, sondern auch eine hohe Flexibilität bei Kundenanfragen und Marktanforderungen. Darüber hinaus ermöglicht sie es uns, Entwicklungszeiten zu verkürzen und die Markteinführungszeiten neuer Produkte zu optimieren, wodurch wir einen klaren Wettbewerbsvorteil erzielen. Durch die Integration modernster Technologien und kontinuierliche Verbesserung unserer Prozesse stellen wir sicher, dass unsere Produkte stets höchsten Qualitätsstandards entsprechen. Geographische Nähe der Standorte Badem liegt zwischen der Hauptzentrale in Föhren und dem Innovation Campus in Bitburg, sodass man in kürzester Zeit den Standort wechseln kann. Im Innovation Campus Bitburg können alle Funktionen von Kameras auf weiten Strecken intensiv getestet werden. Auf diese Weise können neue Produkte oder auch Sonderanfertigungen direkt unter echten Rahmenbedingungen geprüft werden. Die geographische Nähe der Standorte ermöglicht sofortige Reaktion und Unterstützung, wodurch wir eine schnelle Umsetzung von Entwicklungs- und Testphasen in marktfähige Produkte gewährleisten können. LivEye Blog Der LivEye Blog ist eine Plattform, auf der wir unsere Erfahrungen und unser Wissen rund um mobile Videoüberwachung teilen. Unsere Experten aus den unterschiedlichsten Abteilungen und Bereichen geben hier (https://www.liveye.com/blog/) Einblicke in ihre Arbeit und beantworten wichtige Fragen. Die LivEye GmbH bietet seit 2018 individuelle Videoüberwachungssysteme für den schnellen und flexiblen Einsatz in ganz Europa an. Mit moderner Kameratechnik, dem gezielten Einsatz von KI und 24/7 besetzter Leitstelle ermöglicht das Sicherheitsunternehmen eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung für temporäre Risikozonen. Sein Full-Service-Konzept erfüllt unterschiedliche Sicherheitsansprüche vom Gewerbebetrieb bis zum großen Kraftwerk. Neben temporären Lösungen bietet LivEye mit NESTOR Systeme zur dauerhaften Installation im Abo-Model. Carsten Simons leitet die Geschäfte des Unternehmens, das rund 85 Mitarbeiter an fünf Standorten in der D-A-CH-Region und in Polen beschäftigt. Weitere Infos liefern www.liveye.com und www.nestorsecurity.com. Firmenkontakt

LivEye GmbH

Carsten Simons

Europa Allee 56b

54343 Föhren bei Trier

06502 4034722

https://www.liveye.com/ Pressekontakt

Borgmeier Public Relations

Claudia Bendrat

Rothenbaumchaussee 5

20148 Hamburg

040 413096-10

https://www.borgmeier.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten