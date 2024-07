Startseite KI-Park gewinnt elunic: Industrie-Impulse für die EU Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-18 08:01. elunic, ein führendes Unternehmen für digitale Lösungen mit Spezialisierung auf KI und IoT im industriellen Sektor, gibt seine Mitgliedschaft im KI-Park e.V. bekannt. München, Deutschland - [18.07.2024] - elunic, ein führendes Unternehmen für digitale Lösungen mit Spezialisierung auf KI und IoT im industriellen Sektor, gibt seine Mitgliedschaft im KI-Park e.V. bekannt, dem europäischen Innovationsökosystem für künstliche Intelligenz. Diese Zusammenarbeit markiert einen bedeutenden Schritt zur Förderung des industriellen Fortschritts und zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit Europas auf dem globalen Markt. Industriellen Fortschritt durch KI und IIoT stärken

elunic verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Industrie 4.0-Software und ist bestrebt, die betriebliche Effizienz und Produktivität im Fertigungssektor zu verbessern. Ihre Vorzeigeplattformen, shopfloor.io und shopfloorGPT, nutzen modernste KI, um Echtzeit-Datenintegration, intelligente Entscheidungsfindung und nahtlose Automatisierung zu bieten. Diese Innovationen ermöglichen es Herstellern, das volle Potenzial von KI und IoT auszuschöpfen und so einen Wettbewerbsvorteil in einer zunehmend digitalisierten Welt zu sichern. Der Bedarf an KI in der europäischen Industrie

In einer Ära rascher technologischer Fortschritte steht Europa in einem intensiven Wettbewerb mit Wirtschaftsmächten wie den USA und China, die beide stark in KI investieren. Um seinen technologischen Vorsprung zu halten und auszubauen, muss Europa die Bemühungen zur Förderung von KI besonders im Maschinenbau intensivieren. Dies umfasst: - Globale Wettbewerbsfähigkeit: Stärkung der Position Europas auf dem Weltmarkt durch den Einsatz von KI zur Förderung industrieller Innovationen. - Effizienz und Produktivität: Optimierung betrieblicher Prozesse mit KI-Technologien, um demografische Herausforderungen und Fachkräftemangel zu bewältigen. - Sicherheitsstandards: Sicherstellung der Einhaltung hoher ethischer Standards und Datenschutzrichtlinien durch verstärkte KI-Entwicklung. Vereint als Ökosystem: Die Rolle von elunic im KI-Park

Der KI-Park e.V. vereint innovative Unternehmen, Start-ups und Forschungseinrichtungen und fördert die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen und politischen Akteuren. Dieses lebendige Ökosystem umfasst über 160 Mitgliedsunternehmen. Es fördert die Entwicklung, Erprobung und Anwendung von KI-Technologien und strebt danach, Deutschland und Europa in der KI-Innovation führend zu machen. Als Teil des KI-Park e.V. engagiert sich elunic dafür, das KI-Ökosystem durch gegenseitiges Lernen und Zusammenarbeit zu stärken. Durch den Austausch von Fachwissen und Erfahrungen will elunic andere Unternehmen bei der effektiven Integration von KI-Lösungen unterstützen. Dieser kooperative Ansatz stellt sicher, dass die Mitglieder des KI-Parks von einem kollektiven Pool an Wissen und Ressourcen profitieren, Innovationen vorantreiben und einen Wettbewerbsvorteil auf dem globalen Markt erhalten. Rebecca Reuter, Senior Marketing Manager bei elunic, kommentierte: "Der Beitritt zum KI-Park passt perfekt zu unserer Mission, die dringende Notwendigkeit von KI für die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils in der Industrie zu demonstrieren. Die kollaborative Umgebung und die modernen Ressourcen des KI-Parks ermöglichen es uns, diese Mission zu erfüllen, indem sie uns die Werkzeuge und das robuste Netzwerk bieten, die sicherstellen, dass unsere Kunden KI effektiv nutzen können." Über elunic AG

elunic ist ein Unternehmen für digitale Lösungen, das sich auf KI und IoT für den industriellen Sektor spezialisiert hat. Sie treiben den industriellen Fortschritt durch fortschrittliche Technologie, optimieren Prozesse und verbessern die betriebliche Effizienz. Mit ihren Vorzeigeplattformen, shopfloor.io und shopfloorGPT, befähigt elunic Industrien, das volle Potenzial von KI und IoT zu nutzen. Ihre KI-Agenten ermöglichen nahtlose Automatisierung und intelligente Entscheidungsfindung und bieten Produzenten und Herstellern einen Wettbewerbsvorteil. Für weitere Informationen besuchen Sie: elunic.de

oder kontaktieren Sie bitte: Rebecca Reuter, Senior Marketing Manager, elunic Ag.

E-Mail: rr@elunic.com

Über KI-Park e.V.

Der KI-Park e.V. ist das führende europäische Innovationsökosystem für künstliche Intelligenz, das Experten, Forschungseinrichtungen, Start-ups, etablierte Unternehmen und politische Akteure vereint, um die Entwicklung und Anwendung von KI zu beschleunigen. Mit einem Fokus auf modernste KI-Technologien strebt der KI-Park danach, Deutschland und Europa zu globalen Führern in der KI-Innovation zu machen. elunic ist ein Industrie-4.0-Softwareunternehmen mit mehr als 15 Jahren Erfahrung und tiefem Verständnis für die Industrie, Machine Learning, automatisierte visuelle Qualitätskontrolle, Industrial IoT und Remote Condition Monitoring. elunic entwickelt Digitalstrategien und maßgeschneiderte Softwarelösungen für namhafte Industrieunternehmen und Maschinenhersteller aus dem Mittelstand.

elunic AG

Rebecca Reuter

Erika-Mann-Straße 23

80636 Muenchen

08941617738

