Startseite Protection of customers zeichnet TTPCG® aus Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-18 07:29. Mountain View, 17.07.2024 - TTPCG DATING SERVICES ® hat in zahlreichen Ländern auf verschiedenen Kontinenten bereits Millionen Paare erfolgreich mittels Persönlichkeitsprofile unter Einbeziehung biometrischer Erkenntnisse vermittelt. Biometrisches Gesichtlesen ist eine Ergänzung des erfolgreichen Matching Systems, mit dem diese erfolgreiche Partnervermittlung seit dem Jahr 1982 vermittelt. Das Persönlichkeitsprofil korreliert mit Erkenntnissen der Biometrie Biometrische Erkennungsmethoden haben in den vergangenen Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Der technologische Fortschritt erlaubt in zunehmendem Masse die rasche Messung biologischer Charakteristika und deren Auswertung mit vertretbarem Aufwand und hoher Qualität. Der Einsatz von Biometrie zum Nutzen der Kunden ist seit Jahren bei TTPCG DATING SERVICES ® (https://pcginternet.blogspot.com/) Standard. Ein Gesicht spricht Bände. Und menschliche Gesichtszüge ebenso. Die Psychologie hat biometrisches Gesichtlesen erforscht Es gibt eine Verbindung zwischen den Gesichtszügen und den Persönlichkeitsmerkmalen. TTPCG ® Kunden können read a face (https://readaface.blogspot.com/)nutzen. Die von der Taylor Group entwickelte Software wandelt die Fotos der Kunden in biometrische Daten um. Diese Daten werden ausgewertet, analysiert und Persönlichkeitsmustern der Gesichtstypologie folgend, zugeordnet. Da nicht jede menschliche Persönlichkeit mit jeder anderen menschlichen Persönlichkeit kompatibel ist, erfolgt nach Prüfung der Übereinstimmung von Matching Profilen ein Abgleich, wer nach Rückschlüssen des Gesichts mit der höchsten Übereinstimmung zum jeweiligen Partnersuchenden passen wird. Grosse Augen, schmale Lippen, hohe Stirn. Es ist heute möglich, digital aus bestimmten Körpermerkmalen Rückschlüsse auf die Persönlichkeit zu ziehen. Wenn wir einem Menschen zum ersten Mal begegnen, scannt unser Blick binnen Sekundenbruchteilen diesen Menschen. Der erste Eindruck entsteht aufgrund von Faktoren wie Kleidung, Gang, Körperhaltung, Mimik und Gestik. Im Limbischen System des Gehirns werden die Sinneswahrnehmungen anhand der dort gespeicherten Bilder und Erfahrungen eingeordnet und bewertet. Auszeichnung von Protection of customers in Santa Ana für TTPCG ® Protection of customers wacht darüber, dass Kunden von Dienstleistern hochwertige Produkte im Segment von Dienstleistungen erhalten und dies zu einem fairen Preis. Im Juni 2024 wurde der TTPCG-Vorstand von Protection of customers in Santa Ana, einer Stadt in Südkalifornien, dafür ausgezeichnet, eine besondere Qualität der Dienstleistungen zu bieten, welche zu einem günstigen Preis von Singles auf ihrer Partnersuche erworben werden kann. Erwähnt in der Auszeichnung wurde auch, dass TTPCG DATING SERVICES ® (https://pcgmatching.blogspot.com/) seine ohnehin extrem günstigen Preise seit Jahrzehnten nicht angehoben hat. Sie haben einen Pressebericht des Journalisten Steve Johnson, Mountain View gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2024 Magazine Protection of customers. Übersetzung von Gordon Palmer. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG DATING SERVICES ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden. Firmenkontakt

PARTNER COMPUTER MARKETING LIMITED

Eric Anderson

Great Hampton Street 69

B18 6EW Birmingham

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://werbungpcg.blogspot.com/ Pressekontakt

TTPCG ® Williams Tower

John Miller

Post Oak Boulevard 2800

TX 77056 Houston

+1 832-390-2432

+1 832-390-2431

https://www.partnercomputer-group.com/ttpcg/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten