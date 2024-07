Startseite Kooperation von Vertiv und ZincFive Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-17 02:07. Sichere und zuverlässige Nickel-Zink-Batterie-Energiespeicher für USV in Rechenzentren in Nordamerika und EMEA Westerville, München und Portland (Oregon) [16. Juli 2024] - Vertiv (NYSE: VRT), globaler Anbieter von Lösungen für kritische digitale Infrastrukturen und Kontinuität, erweitert sein Portfolio an Batteriesystemen für die Notstromversorgung von Rechenzentren um die unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) der ZincFive BC-Serie von ZincFive®, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen auf Basis von Nickel-Zink-Batterien (NiZn). Die sicheren und wiederverwertbaren Nickel-Zink-Batterien sind mit ausgewählten großen und mittleren Vertiv™ USV-Systemen, einschließlich der kürzlich eingeführten Vertiv™ Trinergy™, als Quelle für Backup-Energiespeicher kompatibel. Sie unterstreichen das Engagement des Unternehmens, Kunden die Möglichkeit zu geben, den ökologischen Fußabdruck ihrer Rechenzentren zu minimieren. Die USV-Batterieschränke der ZincFive BC-Serie sind bei Vertiv in Nordamerika und Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) ab sofort erhältlich. Die USV-Batterieschränke der BC-Serie von ZincFive sind die erste Nickel-Zink-Batterie-Energiespeicherlösung mit Abwärts- und Aufwärtskompatibilität mit USV der Megawattklasse. Die BC-Serie bietet im Vergleich zu VRLA- und Lithium-Ionen-Batterien branchenweit die kleinste Stellfläche und ist äußerst wartungsarm. Die NiZn-Chemie sorgt für einen zuverlässigen Betrieb, wobei die Batteriestränge selbst bei schwachen oder verbrauchten Zellen leitfähig bleiben. Darüber hinaus haben die NiZn-Batterien von ZincFive laut einer von Boundless Impact durchgeführten und von ZincFive in Auftrag gegebenen Studie deutlich geringere Auswirkungen auf die Umwelt als Blei-Säure- und Lithium-Batterien. Dies wurde auch durch die Analyse eines unabhängigen Experten bestätigt. Tim Hysell, CEO und Mitbegründer von ZincFive, betont: "Unser Engagement für Innovation spiegelt sich in unserer leistungsstarken, sicheren und zuverlässigen Nickel-Zink-Batterie-Technologie wieder. Die Anforderungen von Rechenzentren entwickeln sich ständig weiter und die BC-Serie ist die ideale Lösung, um diese Anforderungen sowohl heute als auch in Zukunft zu erfüllen. Die Tatsache, dass die Bedeutung von Nachhaltigkeit bei Backup-Batteriesystemen für Rechenzentren stetig zunimmt, passt perfekt zu den gemeinsamen Werten von ZincFive, unseren Partnern und unseren Kunden. Wir arbeiten stetig daran, Kohlenstoffemissionen und Betriebskosten zu minimieren, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Leistung einzugehen." "Das Ziel von Vertiv und ZincFive ist es, zuverlässige und effizient betriebene Rechenzentren auf der ganzen Welt zu schaffen, die einen besseren Zugang zu Daten bei geringerem Ressourcenverbrauch und höherer Energieeffizienz bieten", so Milind Paranjape, Senior Director of Energy Storage bei Vertiv. "Das ZincFive-Produkt ist bei Vertiv bereits an mehreren Standorten für große Rechenzentrumsunternehmen im Einsatz."

Paranjape ergänzt, dass die Technologie auch für diejenigen Kunden eine ausgezeichnete Lösung darstellt, welche die Anforderungen der lokalen Behörden erfüllen müssen, die für die Standards wie etwa die der Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes in Deutschland und des International Fire Code (IFC) zuständig sind. Weitere Informationen zu den USV-Batterieschränken der ZincFive BC-Serie und zur Kompatibilität mit Vertiv™ Systemen sind auf https://www.vertiv.com/de-emea/ zu finden. # # # Über Vertiv

Vertiv (NYSE: VRT) bringt Hardware, Software, Analytics und Services zusammen, damit Applikationen bei Kunden kontinuierlich laufen, optimal performen und sich mit den Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. Vertiv löst die wichtigsten Herausforderungen, denen Rechenzentren, Kommunikationsnetzwerke sowie kommerzielle und industrielle Anlagen ausgesetzt sind mit seinem Portfolio von Strom-, Kühlungs- und IT-Infrastrukturlösungen und Services, das Netzwerke von Cloud- bis Edge-Computing abdeckt. Vertiv ist in mehr als 130 Ländern weltweit tätig. Die Unternehmenszentrale befindet sich in Westerville, Ohio. Weitere Informationen und die aktuellsten Neuigkeiten und Inhalte von Vertiv finden Sie unter Vertiv.com. Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, Abschnitt 27 des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act. Diese Aussagen stellen lediglich eine Prognose dar. Tatsächliche Ereignisse oder Ergebnisse können erheblich von den Aussagen abweichen, die in dieser zukunftsgerichteten Aussage enthalten sind. Die Leser werden auf die bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen von Vertiv verwiesen, darunter der jüngste Jahresbericht auf Formblatt 10-K und alle nachfolgenden Quartalsberichte auf Formblatt 10-Q. Darin werden diese und andere wichtige Risikofaktoren im Zusammenhang mit Vertiv und dessen Geschäftstätigkeit erörtert. Vertiv ist nicht verpflichtet, seine zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und lehnt diese Verpflichtung ausdrücklich ab. Pressekontakt

Maisberger GmbH

Michaela Holzer

T +49 (0)89 / 41 95 99 -23

E vertiv@maisberger.com Über ZincFive, Inc.

ZincFive ist weltweit führend in der Innovation und Bereitstellung von Nickel-Zink-Batterien und Sofortstromlösungen. Unterstützt durch ein beeindruckendes Portfolio internationaler Patente, nutzt die ZincFive-Technologie die Kraft der guten Chemie™, um die Welt voranzubringen. Die ZincFive-Technologie setzt auf die Sicherheit und Nachhaltigkeit der Nickel-Zink-Chemie, um eine unvergleichlich hohe Energiedichte und Leistung für unternehmenskritische Anwendungen zu bieten. ZincFive ist ein privates Unternehmen mit Sitz in Tualatin, Oregon. Weitere Informationen finden Sie unter www.zincfive.com. ZincFive ist eine eingetragene Marke und das ZincFive-Logo sowie The Power of Good Chemistry sind Marken von ZincFive, Inc. Vertiv Media Contact:

Sara Steindorf

T +314-982-1725

E sara.steindorf@fleishman.com ZincFive Media Contact:

Vertiv

Christian Gansen

Lehrer-Wirth-Strasse 4

81829 München

+49 89 90500718

https://www.vertiv.com/de-emea/ Pressekontakt

Maisberger GmbH

Michaela Holzer

Claudius-Keller-Straße 3c

81669 München

+49 (0)89 / 41 95 99-23

