Brixton Metals: Big Deal mit Gold-Major Eldorado Gold

Kupfer- und Goldexplorer Brixton Metals (TSXV BBB / WKN A114WV) verfügt mit der riesigen Thorn-Liegenschaft, über ein Hauptprojekt, das so vielversprechend ist, dass sich der größte Minenkonzern der Welt BHP vor einiger Zeit substanziell an dem kanadischen Unternehmen beteiligt hat. Doch auch die anderen Projekte des Unternehmens von CEO Gary Thompson sind offensichtlich von hoher Qualität, wenn man sieht, welche großen Namen sich jeweils das Recht auf die Erkundung der Liegenschaften gesichert haben. Wie erst jetzt wieder zu beobachten! So wird zum Beispiel seit Längerem Brixtons Hog Heaven-Projekt von Robert Friedlands Ivanhoe Electric (Marktkapitalisierung 1,98 Mrd. CAD) erkundet. Das Joint Venture hat dabei ein Volumen von 44,5 Mio. USD und enthält regelmäßige Barzahlungen an Brixton!

