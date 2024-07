Startseite Die "Offsite-Villa" vor den Toren Frankfurts eröffnet Pressetext verfasst von pr-gateway am Sa, 2024-07-13 07:21. Historische Unternehmervilla aus den 70ern neu belebt als exklusive Offsite-Location Kahl am Main, Juli 2024 Eine historische Unternehmervilla aus den 1970er Jahren erstrahlt nach einer umfassenden Sanierung in neuem Glanz und dient nun als exklusive Offsite-Location.

Zwischen der malerischen Kahler Seenlandschaft und dem Spessart, unweit von Frankfurt, eröffnet die Offsite-Villa ihre Türen für Unternehmen, die nach einem exklusiven und inspirierenden Ort für ihre Offsite-Meetings und Workshops suchen. Diese luxuriöse Villa bietet den perfekten Rahmen für kreative Zusammenarbeit und strategische Planung in der modernen, hybriden Arbeitswelt. Historie und Sanierung Die in den 1970er Jahren erbaute Villa repräsentiert einen einzigartigen Ort für Innovation und Kreativität. Mit ihrem Flair und den stilvoll renovierten Räumlichkeiten schafft die Villa eine inspirierende Atmosphäre, ideal für Unternehmen, die abseits des Alltagstrubels neue Konzepte entwickeln und frische Inspiration schöpfen möchten. Großzügigen Plenar- und Konferenzräume, wie auch gemütliche Räume für Einzel- und Gruppenarbeit, ausgestattet mit moderner Präsentationstechnik, bieten zusammen mit großen Terrassen- und Gartenbereichen den idealen Rahmen für Workshops, Events, Tagungen und kreative Brainstorming-Sessions. Die Offsite-Villa ist ideal für eine Vielzahl von Veranstaltungen: -Offsite-Meetings und Workshops: Entfliehen Sie dem Büroalltag und arbeiten Sie in einer inspirierenden Umgebung an langfristigen Strategien und neuen Ideen.

-Teambuilding und Kreativ-Sessions: Nutzen Sie die naturnahe Lage und die flexiblen Raumkonzepte für produktive Teambuilding-Aktivitäten und kreative Brainstormings.

-Pressegespräche und PR-Events: Die elegante Atmosphäre der Villa eignet sich hervorragend für exklusive Presse- und PR-Veranstaltungen.

-Business-Events und Keynotes: Mit großzügigen Räumen und modernster Ausstattung bietet die Villa den perfekten Rahmen für Vorträge, Präsentationen und Networking-Events. Erstklassige Ausstattung und Logistik Die Offsite-Villa bietet eine Vielzahl an Räumlichkeiten, die individuell gemietet werden können: -Erdgeschoss (ca. 200 qm): Große, ineinander übergehende Räume mit direktem Zugang zur Terrasse und zum Garten. Der Plenar-Salon (70 qm) eignet sich ideal für Präsentationen und Vorträge.

-Obergeschoss (ca. 140 qm): Mehrere Räume, perfekt für Workshops und Gemeinschaftsaktivitäten.

-Terrasse und Gartenbereich: Ideal für Outdoor-Veranstaltungen und Entspannungspausen. Alle Räume sind mit moderner Technik wie WLAN, Monitoren und Moderationstechnik ausgestattet. Zusätzlich bietet die Villa flexible Raumgestaltungsmöglichkeiten von kreativen Sitzsack-Landschaften bis hin zu formalen Bestuhlungen. Individuelle Services Neben der Anmietung der Räumlichkeiten bietet die Offsite-Villa maßgeschneiderte Dienstleistungen durch ausgewählte Kooperationspartner: -Catering: Genussvolle kulinarische Angebote für jede Veranstaltung.

-Übernachtungen: Komfortable Unterkünfte in direkter Nähe.

-Eventtechnik und Moderation: Professionelle Ausstattung und Unterstützung für Ihre Veranstaltung.

Ein Ort für nachhaltigen Erfolg Die Offsite Villa steht für Flexibilität, Kreativität und Gemeinschaft. Sie bietet nicht nur Raum für produktives Arbeiten, sondern auch für persönliche Entwicklung und Teambuilding. Die exklusive Allein-Nutzung der Villa gewährleistet, dass Ihr Team ungestört arbeiten und die volle Aufmerksamkeit auf die wichtigen Themen richten kann. Kontakt und Buchung Buchen Sie Ihr Offsite-Meeting noch heute und erleben Sie, wie effektiv und nachhaltig eine solche Auszeit sein kann. Weitere Informationen und Buchungsanfragen finden Sie auf unserer Website www.offsite-villa.de. Inspiration trifft Tradition - Ihre exklusive Offsite-Location für nachhaltigen Erfolg. Wir bieten Unternehmen eine exklusive Offsite-Location in einer historischen Unternehmervilla aus den 1970er Jahren. Unsere stilvoll renovierten Räumlichkeiten sind ideal für kreative Workshops, strategische Planung, Teambuilding-Aktivitäten und Business-Events. Ausgestattet mit modernster Präsentationstechnik und maßgeschneiderten Services wie Catering und Eventtechnik, schaffen wir eine inspirierende Umgebung abseits des Büroalltags. Unsere Villa kombiniert Tradition mit modernem Komfort, um den nachhaltigen Erfolg und die Innovation unserer Kunden zu fördern.

