Hohe Rabatte auf Blueair Luftreiniger zum Amazon Prime Day

Viele Menschen überschätzen die Luftqualität in ihren Wohnungen und Häusern. Besonders in Zimmern, in denen sich mehrere Personen zugleich aufhalten, ist der Sauerstoff schnell verbraucht und das ausgeatmete CO2 verschlechtert die Luftqualität. Die Luft wird als abgestanden wahrgenommen; Kopfschmerzen und Müdigkeit können die Folge sein. Dazu kommen Feinstaubbelastung im Wohnraum, u. a. durch Drucker im Arbeitszimmer, Kerzenlicht oder das tägliche Kochen, sowie nachweisbare Chemikalien, die von Matratzen, Farben, Bodenbelägen und Vorhängen stammen. All diese potenziell gesundheitsschädlichen Einflüsse werden durch Hochleistungs-Luftreiniger von Blueair, einem der weltweit führenden Hersteller von Luftreinigungslösungen, wirksam entfernt. Prime-Deals auf Blueair Produkte

Zum diesjährigen Amazon Prime Day am 16. und 17. Juli bietet Blueair hohe Rabatte auf eine Auswahl seiner besten Modelle - für Verbraucher:innen die perfekte Gelegenheit, die Luftqualität in ihrem Zuhause zu verbessern und gleichzeitig ein Schnäppchen zu schlagen. Die einzigartigen Vorteile von Blueair Luftreinigern

* Alle Blueair-Geräte sind mit der HEPASilent-Technologie ausgestattet und filtern so bereits in der niedrigsten Einstellung 99,97 % der Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern aus der Luft

* Exzellente CADR-Werte bei Feinstaub, Pollen und Rauch

* Unabhängig getestet durch AHAM (Air Filtration Standards)

* B Corps Zertifizierung für eine integrative, gerechte und regenerative Wirtschaft

* Geringer Stromverbrauch

* Leises Betriebsgeräusch

* Geringer Wartungsaufwand

* Ausgezeichnetes Design made in Schweden Exklusive Prime Day Angebote

Während des Amazon Prime Day erhalten Kund:innen Rabatte auf folgende Blueair-Modelle: * Joy S: Der kleine und platzsparende Luftreiniger Blueair Joy S ist ausgelegt für die Reinigung der Luft in Räumen bis ca. 17 m². Bei dieser Raumgröße filtert der Luftreiniger die Luft alle 12,5 Minuten vollständig und entfernt dabei 99,97% der luftgetragenen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 Mikrometern, wie Pollen, Staub und Tierhaare.

* Blue 3210: Filtert die Luft in einem 17 m² großen Raum etwa 4,8 Mal pro Stunde (oder ca. alle 12,5 Minuten) und entfernt dabei mehr als 99 % der Partikel wie Staub, Pollen, Schimmel und Hautschuppen.

* Blue 3410: Filtert die Luft in Räumen mit 36 m² etwa 4,8 Mal pro Stunde (oder etwa alle 12,5 Minuten) und entfernt mindestens 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 Mikrometern, wie Staub und Haustierschuppen. Außerdem ist die Aktivkohleschicht im Blue-Filter wirksam bei der Entfernung von unangenehmen Haushaltsgerüchen und flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs).

* Blue 3610: Filtert die Luft in einem 51 m² großen Raum mit der von der Branche empfohlenen Häufigkeit von 4,8 Mal pro Stunde (oder etwa alle 12,5 Minuten). Entfernt mindestens 99,97 % der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 Mikrometern und wurde gegen SARS-CoV-2 von einem unabhängigen Drittlabor getestet (beseitigt 99,9 % der luftübertragenen Coronaviren in einer Laborumgebung).

* Blue 221: Hochwirksamer Luftreiniger, optimal für Räume bis 50 m². Entfernt 99,97% der in der Luft befindlichen Partikel mit einer Größe von bis zu 0,1 Mikrometern, wie Rauch, Staub, Viren, Tierhaare.

* DustMagnet™ 5210i: Filtert die Luft in einem 20 m² großen Raum alle 12,5 Minuten oder in einem 48 m² großen Raum alle 30 Minuten vollständig und fängt 99 % des Staubs in der Luft auf, bevor er sich absetzt. Zusätzlich zum Staub inaktiviert der DustMagnet™ effektiv Bakterien und Viren und entfernt dank der HEPASilent™-Technologie von Blueair 99,97 % der Allergene, Pollen, Schimmelpilze, Tierhaare und Mikroplastik bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern aus der Luft.

* Dustmagnet™ 5240i: Filtert bei einer Raumgröße von bis zu 22 m² 99 % des in der Luft befindlichen Staubs und 99,97 % der Allergene, Pollen, Schimmelpilze, Tierhaare und Mikroplastik bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern. Die DustMagnet-Technologie funktioniert dank der Kombination aus Luftstrom und elektrostatisch-geladenen Vorfiltern wie ein Magnet für Staubpartikel.

* DustMagnet™ 5440i: Filtert die Luft in Räumen mit einer Größe zwischen 33 m² und 79 m² mit einer Rate von 4,8 Luftwechseln pro Stunde (oder innerhalb von 12,5 Minuten) und entfernt nachgewiesenermaßen SARS-CoV-2 aus der Innenraumluft (beseitigte 99,99 % des luftgetragenen Coronavirus in einer Laborumgebung, getestet von einem unabhängigen Drittlabor) sowie 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,1 Mikrometern, unangenehme Haushaltsgerüche und Rauch. Die Blueair-Produkte im Amazon Shop finden Sie hier: https://www.amazon.de/stores/Blueair/Homepage/page/4EDD2225-7FE0-4D90-8E... Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Blueair

