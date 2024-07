Startseite KingCamp eröffnet neuen Online-Shop Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-12 14:09. KingCamp, eine der weltweit führenden Marken für Camping- und Outdoor-Ausrüstung, freut sich, die Eröffnung seines neuen Online-Shops bekannt zu geben. Zeitgleich stellen wir eine Reihe aufregender Produktneuheiten für das Jahr 2024 vor, die das Camping-Erlebnis revolutionieren werden. Seit unserer Gründung im Jahr 2002 hat sich KingCamp in mehr als 46 Ländern als vertrauenswürdige Marke etabliert. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden mit exzellenten Produkten zu erfüllen und ihre Beziehung zur Natur zu stärken. Wir möchten das ultimative Outdoor-Erlebnis ermöglichen und dazu inspirieren, neue Wege zu gehen. Mit dem neuen Online-Shop können unsere Kunden in Deutschland und ganz Europa nun noch bequemer auf unser breites Sortiment zugreifen. Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Camping- und Outdoor-Ausrüstung, darunter: Campingstühle

Campingtische

Zelte

Feldbetten

Luftbetten

Schlafsäcke

Isomatten

und vieles mehr Unsere Produktpalette wird kontinuierlich weiterentwickelt und jedes Design basiert auf den spezifischen Anforderungen unserer Kunden sowie den Rückmeldungen unserer Tester, die unsere Produkte unter extremen Bedingungen erproben. Dank fortschrittlicher Technologien in Maschinen, Herstellungstechniken und Materialien produzieren wir Ausrüstungen, die unseren strengen Qualitätsansprüchen gerecht werden. Zahlreiche Patente und Auszeichnungen sind Beleg für unseren Erfolg und unser Engagement. Im Jahr 2024 erweitert KingCamp seine erfolgreiche Khan-Reihe mit dem Baumwollzelt Khan Villa. Dieses Zelt ist die kleinere Schwester des Khan Palace und bietet ausreichend Platz für die ganze Familie. Ebenfalls neu im Sortiment sind aufblasbare Sitzmöbel, die auf jedem Campingplatz oder der heimischen Terrasse ein echter Hingucker sind. Unser sehr erfolgreicher Campingstuhl Lindon Relax ist nun auch als Sofa erhältlich, und für noch mehr Platz bieten wir das neue 3-Personen-Sofa Triple Deluxe an. Mit erdigen Farbtönen von Beige über Braun und natürlichen Materialien wie Baumwolle und Bambus liegen wir weiterhin voll im Trend. Bei KingCamp geht es nicht nur um Produkte, sondern um die Leidenschaft für die Natur und das Abenteuer. Mit KingCamp entscheiden Sie sich für Qualität, Komfort und Sicherheit. Eine gute Wahl, um die Welt zu erkunden und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen, sei es abseits ausgetretener Pfade oder auf dem Campingplatz im Kreis der Familie. Wir laden alle Outdoor-Enthusiasten ein, unseren neuen Online-Shop zu besuchen und sich von der Vielfalt und Qualität unserer Produkte zu überzeugen. Erleben Sie mit KingCamp das Abenteuer und genießen Sie die Natur in vollen Zügen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unseren neuen Online-Shop unter https://kingcamp.de/. Seit der Gründung im Jahr 2002 hat sich KingCamp zu einer der erfolgreichsten Marken in der Herstellung und im Vertrieb von Camping- und Outdoor-Ausrüstung in mehr als 46 Ländern weltweit entwickelt. Unser Ziel ist es, die Bedürfnisse unserer Kunden mit exzellenten Produkten zu bedienen und dabei ihre Beziehung zur Natur zu stärken. KingCamp steht für Qualität, Komfort und Sicherheit und inspiriert Menschen, die Welt zu erkunden und unvergessliche Erlebnisse zu schaffen. Kontakt

Netwark GmbH

Thorben Walter

Oehleckerring 11

22419 Hamb

04022853663

