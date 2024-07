Startseite Maraschino Eau de Parfum Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-12 13:30. Eine neue olfaktorische Interpretation der Kirsche. In Maraschino von Sospiro International enthüllen die exquisiten Noten von roten Kirschen, goldenen Mandeln und blumigen Akkorden enthüllen, eine fortfahrende Erzählung von Faszination und Sinnlichkeit. Das Eau de Parfum Maraschino fasziniert mit einer fruchtigen Ouvertüre aus roten Kirschen, frischen Erdbeeren und sonnigen Pfirsich-Akkorden. Es entfaltet einen fesselnden Garten, in dem Jasmin Sambac, Rosen, Heliotrop, Mimose und Iris eine reiche Blütenlandschaft weben. Die dunklere und sinnlichere Seite des Parfums wird enthüllt, wenn Vetiver, Patchouli, Sandelholz, Tonka, Moschus, Ambra und Vanille die Bühne betreten. Diese Basisnoten knüpfen eine warme, verführerische Umarmung und weben eine unwiderstehliche Aura, die zart auf der Haut verweilt - eine beständige Erzählung von Anziehung und Sinnlichkeit. Maraschino ist eine Reise durch die Jahreszeiten und Emotionen. Die roten Kirschen eröffnen die Komposition mit lebhafter Süße, während goldene Mandeln eine nussige Note hinzufügen. Blumige Akkorde vervollständigen diese Symphonie und schaffen eine harmonische Balance zwischen Fruchtigkeit und floraler Eleganz. Die Herznoten mit Jasmin Sambac, Rosen, Heliotrop, Mimose und Iris sind eine Liebeserklärung an die Natur. Die Basis entfaltet die wahre Tiefe von Maraschino mit erdigen, rauchigen und warmen Nuancen von Vetiver, Patchouli, Sandelholz, Tonka, Moschus, Ambra und Vanille. Willkommen in der bezaubernden Welt von Maraschino, wo jeder Akkord eine lyrische Ode an die Sinne ist. Duftpyramide:

Kopfnote: Rote Kirsche, Mandeln, Erdbeere, Apfel, Pfirsich, Jasmin Sambac, Rose

Herznote: Heliotrop, Mimose, Iris, Vetiver

Basisnote: Patchouli, Sandelholz, Tonka, Moschus, Ambra, Vanille Erhältlich ab sofort in Deutschland, Österreich und der Schweiz in ausgewählten Parfümerien, Konzept Stores und Kaufhäusern.

Maraschino EdP 100ml - UVP - €276,00 https://sospirointernational.com/products/maraschino Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Question de Style UG

Sospiro Parfums sind der Inbegriff von Opulenz und Anmut, mit einem Hauch der sinnlichsten Duft-Symphonien. Durch die Raffinesse und Anmut der klassischen Musik inspiriert, zelebrieren sie die Vielfalt und den Gloria von Parfums, entstanden aus einer raffinieren Harmonie seltener und kostbarer Noten, vereint mit Leidenschaft und Kunstfertigkeit.

