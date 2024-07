Startseite gDelete als Reputations-Retter: Warum Ihr Google-Profil Ihre größte Sorge sein sollte Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-12 13:27. Negative oder gefälschte Bewertungen können den Durchschnitt drastisch nach unten ziehen und langfristig das Ansehen eines Unternehmens schädigen. In der digitalen Ära, in der ein Großteil der Geschäftstätigkeiten online stattfindet, ist die Pflege eines positiven Online-Rufs entscheidend. Ein einzelner negativer Kommentar oder eine falsche Information auf Google kann den Ruf eines Unternehmens nachhaltig schädigen. Besonders in der Gastronomie und Hotellerie kann dies verheerende Auswirkungen haben. Doch wie können Unternehmen sicherstellen, dass ihr Google-Profil stets in bestem Licht erscheint? Die Bedeutung einer makellosen Online-Reputation Für viele Kunden ist das Google-Profil die erste Anlaufstelle, wenn sie nach einem Restaurant oder Hotel suchen. Bewertungen, Öffnungszeiten, Speisekarten und sogar die Navigation via Google Maps spielen eine wesentliche Rolle bei der Entscheidungsfindung. Ein gepflegtes und korrektes Profil ist daher unerlässlich. Doch was passiert, wenn falsche oder negative Informationen das Bild trüben? Schlechte Bewertungen und ihre Folgen Negative oder gefälschte Bewertungen können den Durchschnitt drastisch nach unten ziehen und langfristig das Ansehen eines Unternehmens schädigen. Ein schlechter Bewertungsdurchschnitt führt nicht nur zu einem Verlust an potenziellen Kunden, sondern beeinträchtigt auch das Google-Ranking. Unternehmen erscheinen seltener in den Suchergebnissen, was die Auffindbarkeit erheblich erschwert. Besonders schlimm wird es, wenn Ex-Mitarbeiter oder Konkurrenten gezielt schlechte Bewertungen hinterlassen. Fehlerhafte Informationen und ihre Auswirkungen Falsche Öffnungszeiten oder veraltete Speisekarten auf Google können Kunden verwirren und enttäuschen. Dies kann dazu führen, dass potenzielle Gäste zu Wettbewerbern abwandern. Ein unvollständiger oder fehlerhafter Google Maps Eintrag kann ebenfalls potenzielle Laufkundschaft abschrecken, da die Navigation zum Geschäft erschwert wird. Die Lösung: gDelete gDelete bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, um Unternehmen bei der Pflege ihres Google-Profils zu unterstützen: * Profillöschung: Diese Leistung beinhaltet die Entfernung des Profils aus der Google-Suche und Google Maps. Der gesamte Prozess wird innerhalb weniger Stunden abgeschlossen. Die Bezahlung erfolgt erst nach der erfolgreichen Entfernung und kann bequem auf Rechnung getätigt werden. gDelete bietet zudem eine 12-monatige Garantie auf die Löschung.

* Auf 0 Sterne zurücksetzen: Hierbei werden alle Bewertungen entfernt, und das Profil wird professionell neu erstellt. Basisdaten wie Logo, drei Bilder und Öffnungszeiten werden aktualisiert. Auch hier ist die Zahlung auf Rechnung möglich, und es gibt eine 12-monatige Garantie.

* All-Inclusive Neustart: Dieses Paket bietet einen Neustart mit Vollservice, der ab 49€ pro Monat (zuzüglich einer Setup-Gebühr von 790€) erhältlich ist. Es beinhaltet eine kostenlose Erstberatung, die Entfernung aller Bewertungen, die Neuerstellung und kontinuierliche Betreuung des Profils sowie eine monatliche Auswertung. Die Mindestlaufzeit beträgt 12 Monate. Weitere Informationen zu den Dienstleistungen von gDelete und wie Ihr Unternehmen von einem sauberen Google-Profil profitieren kann, finden Sie auf der Website von gDelete . Fazit Ein makelloses Google-Profil ist unerlässlich für den Erfolg in der heutigen digitalen Welt. Negative Bewertungen und fehlerhafte Informationen können den Ruf und die Auffindbarkeit eines Unternehmens erheblich beeinträchtigen. gDelete bietet eine schnelle und zuverlässige Lösung, um Unternehmen von diesen Altlasten zu befreien und ihren guten Ruf wiederherzustellen. Insbesondere für Betriebe in der Gastronomie und Hotellerie ist dieser Service von unschätzbarem Wert. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, Ihr Google-Profil zu optimieren und sich von negativen Inhalten zu befreien, auf der Website von gDelete .

Herr Jeremie Trachtenberg

Mühlenweg 17

9551 Bodensdorf

Österreich fon ..: +43 4243/20677

web ..: https://g-delete.com/

gDelete ist der Marktführer im DACH-Raum für die rückstandslose Entfernung von Google Unternehmensprofilen. Innerhalb von nur 2-6 Stunden löscht das Unternehmen effektiv jegliche digitale Spuren eines Profils. Kunden zahlen risikolos erst nach der erfolgreichen Entfernung des Profils, was gDelete zu einer sicheren und vertrauenswürdigen Wahl in seinem Bereich macht.

Benjamin Bansal, B.A.

Bahnhofstraße 29

4910 Ried im Innkreis fon ..: 06641379044

