Vom Banker zum Buddha

Ein spannendes neues Werk hat kürzlich den Buchmarkt bereichert: "Vom Smartphone zur Stille - vom Banker zum Buddha" von Harald Pfohl, der als Insel-Coach bekannt ist. Seit 2006 folgt Pfohl seiner Berufung als Coach und bereichert seine Angebote durch spirituelle Elemente. Der Titel seines Buches zieht sofort Aufmerksamkeit auf sich, da er ein weitverbreitetes Gefühl anspricht. Wer hat sich nicht schon oft gefragt, ob man zu viel Zeit mit dem eigenen Smartphone verbringt? Und vor allem: Wie kann man das ändern? Dieses Buch bietet auf vielen Ebenen Antworten. Die Welt ist voller Impulse, Eindrücke und Reize In einer Zeit, in der das Smartphone unser ständiger Begleiter ist und wir rund um die Uhr mit dem Internet verbunden sind, scheint es, als ob wir nie wirklich allein sind. Dieses Phänomen kennen wir alle aus unserem eigenen Leben. Ständig gibt es neue Möglichkeiten, noch mehr Zeit im Internet oder am Smartphone zu verbringen. Die philosophische Frage dahinter lautet: "Verlieren wir uns selbst dabei?". Harald Pfohl nimmt uns mit auf eine Reise, die uns zeigt, wie wir uns inmitten dieser ständigen Reizüberflutung wiederfinden können. Er erzählt dabei auf unterhaltsame Weise von seiner eigenen Transformation vom Banker zum Buddha. Auf der Suche nach Stille Pfohl argumentiert, dass je mehr wir im Außen suchen und finden, desto weiter entfernen wir uns von unserem inneren Kern. Er lädt die Leser ein, innezuhalten und sich auf die Suche nach innerer Stille zu begeben. Dabei beleuchtet er Jahrtausende alte Praktiken und Weisheiten aus verschiedenen Kulturen und Traditionen, die auf die heutige Zeit übertragen werden können. Dieser interdisziplinäre Ansatz verbindet kulturelle, physikalische, mythologische, geschichtliche und religiöse Modelle. Pfohls Herangehensweise integriert sowohl wissenschaftliche Erkenntnisse als auch spirituelle Weisheiten, um die Suche nach innerer Balance und persönlicher Erfüllung in einem modernen Kontext zu ermöglichen. Er zeigt, wie diese unterschiedlichen Perspektiven harmonisch zusammenkommen können, um ein tieferes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen unserer Zeit zu fördern. Was ist das Alleinstellungsmerkmal des Buches? Ein herausragendes Merkmal von Pfohls Werk ist die nahtlose Integration verschiedener Theorien und Praktiken zu einem kohärenten Ganzen. Pfohl zeigt auf faszinierende Weise, dass die Suche nach Stille und innerer Balance weit über eine isolierte, rein spirituelle Praxis hinausgeht. Er kombiniert fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse mit tiefgehenden historischen Einsichten, um einen umfassenden Ansatz zur persönlichen Transformation zu präsentieren. Pfohl bringt wissenschaftliche Disziplinen wie Psychologie, Neurowissenschaften und Soziologie zusammen, um einen soliden Rahmen für die Suche nach innerer Ruhe und persönlicher Entwicklung zu schaffen. Er demonstriert, wie diese Disziplinen zusammenwirken, um ein tieferes Verständnis der geistigen Mechanismen und der Auswirkungen der modernen Lebensweise auf unsere innere Balance zu fördern. Gleichzeitig greift Pfohl auf historische Einsichten aus verschiedenen Kulturen und Traditionen zurück, um zeitlose Weisheiten und bewährte Praktiken vorzustellen, die auch in der heutigen schnelllebigen Welt relevant sind. Diese Verbindung von Altem und Neuem, Tradition und Moderne, ermöglicht ihm, einen integrativen Ansatz zu entwickeln, der sowohl ansprechend als auch effektiv ist. Fazit zum Buch: Vom Smartphone zur Stille "Vom Smartphone zur Stille" ist eine inspirierende und praktische Anleitung, wie wir in einer von Technologie dominierten Welt unsere innere Ruhe bewahren können. Harald Pfohl macht komplexe Konzepte zugänglich und bietet eine Vielzahl von Werkzeugen und Einsichten, um aktiv zu werden. Das Buch motiviert dazu, den eigenen Lebensstil zu überdenken und konkrete Schritte zur Selbstfindung zu unternehmen. Es ist für jeden wertvoll, der sich in der modernen Welt manchmal verloren fühlt und nach Wegen sucht, sich wieder zu zentrieren. Der Insel-Coach Harald Pfohl schlägt die Brücke zwischen Österreich und Griechenland. Mit seinem holistischen Zugang und seiner einzigartigen persönlichen Geschichte sorgt er dafür, dass seine Coachees ihre Ziele mit Leichtigkeit und Erfüllung erreichen.

