Ausgezeichnet! STARFACE holt Gold und Bronze bei der connect professional Leserwahl "products of the year 2024"

Die Leser der connect professional wählen die STARFACE Advanced auf Platz 1 in der Kategorie "TK Anlagen" und die STARFACE Cloud Services auf Platz 3 in der Kategorie "Cloud-Telefonie" / 8.900 Experten stimmten in 23 Kategorien über ihre Favorite

Karlsruhe, 10. Juli 2024. Die Leser der connect professional wählten bei der Leserwahl der "products of the year 2024" gleich zwei STARFACE-Produkte aufs Treppchen: Die UCC-Plattform STARFACE Advanced holte Gold in der Kategorie "TK-Anlagen", die STARFACE Cloud Services sicherten sich einen hervorragenden dritten Platz in der Kategorie "Cloud-Telefonie". Insgesamt stimmten in diesem Jahr rund 8.900 TK-Experten aus Unternehmen in ganz Deutschland über ihre Favoriten in 23 Kategorien ab.

"Die Ergebnisse der Leserwahl der connect professional werden bei uns Jahr für Jahr mit Hochspannung erwartet - einfach, weil diese Auszeichnung durch Tausende von TK-Experten ein wertvolles und aufschlussreiches Stimmungsbarometer ist", so STARFACE-Geschäftsführer Jürgen Signer anlässlich der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträger. "Mit Gold für unsere Plattform Advanced und Bronze für die Cloud Services haben wir in diesem Jahr in gleich zwei hart umkämpften Kategorien überzeugt - und bewiesen, dass wir im UCC-Markt sowohl On-Prem als auch in der Cloud zu den spannendsten Produkten auf dem Markt gehören. Das ist doch ein doppelter Grund zum Feiern."

STARFACE ging 2024 mit folgenden Produkten ins Rennen:

Kategorie TK-Anlagen: STARFACE Advanced

Die kompakte 19 Zoll-UCC-Appliance bietet mittelständischen Unternehmen mit bis zu 200 Mitarbeitern ein breites Set attraktiver UCC-Funktionalitäten für einen reibungslosen Telefonie-Betrieb. Als durchgängige UCC-Plattform führt die STARFACE Advanced die Telefonie-, Mail-, Video- und Chat-Kommunikation in einem innovativen Client zusammen - und macht es Unternehmen dank vieler offener Schnittstellen und flexibler Integrationsoptionen leicht, für ihre Kunden jederzeit erreichbar zu bleiben.

Kategorie Cloud-Telefonie: STARFACE Cloud Services

Die sichere, Cloud-native UCC-Plattform von STARFACE stellt in anspruchsvollen hybriden Arbeitsumgebungen jederzeit eine hochwertige Cloud-Telefonie sicher - und ist für Unternehmen jeder Größe eine spannende und zeitgemäße Alternative zur klassischen On-Premises-Anlage. Die Lösung ist jederzeit flexibel skalierbar und wird DSGVO-konform und ausfallsicher in deutschen Rechenzentren gehostet.

Hintergrund zur connect professional-Leserwahl 2024

Die Leserwahl der connect professional - ehemals funkschau-Leserwahl - fand 2024 bereits zum 16. Mal statt. Die Leser des renommierten Fachmagazins hatten in diesem Jahr neun Wochen Zeit, um aus einer von einer Fachjury zusammengestellten Shortlist mit Hunderten von Produkten in 23 Kategorien ihre Favoriten zu wählen. Insgesamt nahmen 8.900 TK-Experten - die meisten davon aus Anwenderunternehmen - an der Abstimmung teil und gaben insgesamt rund 32.000 Stimmen ab. Die Preisträger wurden am 3 Juli bei einer festlichen Gala im Münchner Seehaus bekanntgegeben.

Mehr Informationen zu STARFACE und den nominierten Produkten erhalten interessierte Leser unter www.starface.com (https://www.starface.com).

Über STARFACE

Die STARFACE GmbH ist ein dynamisch wachsendes Technologieunternehmen mit Sitz in Karlsruhe. 2005 gegründet, gilt der Hersteller von UCC-Plattformen und IP-Kommunikationslösungen als innovativer Trendsetter im Markt. Im Mittelpunkt des Produktportfolios stehen die als Cloud-Service, Hardware-Appliance und virtuelle VM-Edition verfügbaren STARFACE Telefonanlagen für Unternehmen jeder Größe. Die vielfach preisgekrönten Systeme werden über qualifizierte Partner vertrieben.

STARFACE wird in Deutschland entwickelt und produziert und lässt sich als offene, zukunftssichere UCC-Plattform mit zahlreichen CRM- und Business-Anwendungen verknüpfen. Sie unterstützt alle gängigen Technologien und Standards und ermöglicht über offene Schnittstellen die Einbindung von iOS- und Android-basierten Mobiltelefonen sowie Windows- und Mac-Rechnern in die Kommunikationsstruktur von Unternehmen.

Die STARFACE GmbH ist Teil der SF Technologies Gruppe, zu der auch die estos GmbH, Starnberg, und die TeamFON GmbH, München, gehören.

