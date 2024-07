Startseite "Fangtastic Night" - Brandneue Vampir Teenage-Horror-Comedy-Serie Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-12 08:51. Fangtastic Night die neue Vampir Teenage-Horror-Comedy-Serie Golden Vision Studios präsentiert "Fangtastic Night", eine Vampir Teenage-Horror-Comedy-Serie, die ab dem 12. Juli 2024 erscheint. Die Serie lässt mit jeder der drei Episoden, veröffentlicht an aufeinanderfolgenden Freitagen, die Spannung der Zuhörer immer weiter steigen. Die Story - Vampire in der Vorstadt? Die Serie beginnt mit dem ersten Tag nach den Sommerferien für die Freundinnen Lucy und Lavina, deren Alltag durch das Verschwinden einer Schülerin ins Wanken gerät. Lavina, erschrocken über diesen Fall, deckt eine Serie ähnlicher Geschehnisse auf. Lucy hingegen möchte damit nichts zu tun haben und wendet sich den "coolen Kids" der Schule zu, von denen sie endlich auch ein Teil sein möchte. Schon lange sehnt sie sich danach, an dem Partyleben mitzumachen, das sie sich die letzten Jahre aufgrund ihrer Unsicherheit, hat entgehen lassen. Mit ihrem neuen Glowup möchte sie nun auch ihren Schwarm Tyler beeindrucken. Ihre Freundin Lavinia hingegen interessiert sich nach wie vor nicht für das Partyleben und sucht stattdessen Kontakt zum neuen Lehrer, der mehr über die düsteren Vorkommnisse zu wissen scheint, als zunächst angenommen… Über das Autoren-Duo Bei der Entwicklung einer TV-Serie für ein Filmproduktionsunternehmen lernten sich Max Maschmann und Doreen Köhler kennen. Diese Begegnung sollte wegweisend sein, denn sie entdeckten nicht nur eine gemeinsame Vorliebe für Young- und New Adult Serien, sondern auch eine ideale Ergänzung ihrer kreativen Stile für spannende Storys. Seither haben sie als kreatives Duo mehrere Drehbücher auf den Weg gebracht. Besetzung Mit Janina Brückbauer, Lena Tiemann, Ferdi Özten, Matthias Hoff, Daniela Thuar und Fabian Hollwitz in den Hauptrollen. Produktion Produziert wurde die Serie von Max Maschmann und den Golden Vision Studios, aufgenommen sowie abgemischt in den Klangkantine Studios Darmstadt. Weitere Informationen Ergänzende Informationen zur Serie können folgender Webseite entnommen werden: www.golden-vision.eu/artist/fangtastic-night/ Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Golden Vision GmbH

email : mail@golden-vision.eu Die Golden Vision® GmbH ist das deutsche Independent Medienunternehmen von Max Maschmann. Die Geschäftstätigkeiten sind in die zwei Hauptbereiche Golden Vision Studios und Golden Vision Entertainment gliedert. Der Entertainment Bereich entstand urspünglich als reiner Distributor für international bekannte Spielfilme im deutschsprachigen Home Entertainment Markt. Die Auswertung erfolgte physisch über Blu-ray Disc und DVD, digital über Video-on-Demand (VoD) und im Free- & Pay-TV. Heute konzentriert sich der Bereich nicht mehr ausschließlich auf Spielfilme, sondern vermarktet, vermittelt und vertreibt alle Art Medienrechte im deutschsprachigen Markt über eigene Labels oder Kooperationspartner. Der Studios-Bereich ist der Produktionsarm von Max Maschmann. Hier steht die Stoffentwicklung, Bearbeitung, Produktion sowie Co-Produktion von hochwertigen Medieninhalten im Vordergrund. Der Fokus liegt hierbei auf Eigenproduktionen. Pressekontakt: Golden Vision GmbH

