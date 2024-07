Afrika auf einer Kenia-Safari neu erleben: Die unvergesslichen Eindrücke in der Masai Mara

Reisen ist eine wunderbare Gelegenheit, dem Alltag zu entfliehen, die Welt von einer anderen Seite zu entdecken und unvergessliche Erfahrungen zu machen. Kenia, ein Land von atemberaubender Schönheit und beeindruckender Artenvielfalt, bietet Reisenden die perfekten Orte für unvergessliche neue Eindrücke - auf einer Kenia Safari. Kenias Masai Mara, eines der berühmtesten Wildreservate der Welt, zieht jedes Jahr tausende Besucher an, die die Big Five und die beeindruckende Migration der Gnus und Zebras erleben möchten. Die Kombination aus atemberaubenden Landschaften, einer reichen Tierwelt und der faszinierenden Kultur der Massai macht Kenia zu einem idealen Reiseziel. Eine große Auswahl an Safaris durch die Masai Mara sowie viele weitere Kenia-Safaris finden Reisende auf dem Spezialreiseportal kenia-safari.de. Empfehlenswert ist zum Beispiel die Kenia Safari zum Kilima Camp in der Masai Mara, einem kleinen, aber sehr schönen Zeltcamp in der Nähe des Mara Flusses und des Oloololo Gates. Das Camp bietet eine traumhafte Kulisse, Ruhe und Komfort zu einem günstigen Preis. Durch seine Lage an einem Steilhang bietet es einen atemberaubenden Blick über die Weite der Masai Mara. Die Planung dieser Kenia Safari als Flugsafari ermöglicht es Kenia Reisenden, schnell und bequem in die Masai Mara zu gelangen, ohne stundenlange Autofahrten in Kauf nehmen zu müssen.

Komfort im Camp während der Kenia-Safari in der Masai Mara

Die „Günstige 3 Tage Flugsafari im Kilima Camp“ bietet den Teilnehmern dieser Kenia Safari ein intensives und dennoch preiswertes Safari-Erlebnis. Die Kenia Safari beginnt am frühen Morgen mit der Abholung vom Hotel an der Küste Kenias. Ein freundlicher Fahrer bringt die Teilnehmer dieser Kenia Safari zum Ukunda Airstrip am Diani Beach oder zum Flughafen Mombasa, von wo aus der Flug in die Masai Mara startet. Nach einem kurzen Flug erreichen die Teilnehmer dieser Kenia Safari die Masai Mara bereits am Vormittag. Nach der Landung werden die Teilnehmer dieser Kenia Safari von ihrem Guide erwartet und zum Kilima Camp gebracht. Bereits die Fahrt dorthin gleicht einer Pirschfahrt, bei der die Teilnehmer dieser Kenia Safari die ersten Tiere in freier Wildbahn beobachten können. Nach dem Einchecken und dem Mittagessen haben die Safarigäste Zeit, das Camp und die Umgebung zu erkunden. Das Kilima Camp besticht durch seine stilvolle Einrichtung, den herzlichen Empfang und die komfortable Ausstattung. Am Nachmittag startet die erste ausgedehnte Pirschfahrt durch die Masai Mara. Erst nach Einbruch der Dunkelheit kehren die Teilnehmer dieser Kenia Safari ins Camp zurück, wo sie ein Abendessen genießen und den Tag am Lagerfeuer ausklingen lassen können.

Kenia-Safari mit Frühpirsch erleben

Der zweite Tag dieser Kenia Safari beginnt mit einem leckeren Frühstück, gefolgt von zwei Pirschfahrten, die in Absprache mit dem Safari-Fahrer geplant werden können. Die Masai Mara ist besonders während der großen Migration zwischen Juli und September voller Tiere und bietet spannende Tierbeobachtungen. Am dritten und letzten Safaritag steht eine Frühpirsch auf dem Programm, bei der die Teilnehmer dieser Kenia Safari die Möglichkeit haben, eine spannende Jagd zu beobachten. Das Frühstück kann auf Wunsch eingepackt und direkt in der Masai Mara eingenommen werden. Anschließend erfolgt der Transfer zur Landebahn, von wo aus der Rückflug an die Küste Kenias startet. Dort werden die Safarireisenden von einem Fahrer erwartet, der sie zu ihrem Hotel zurückbringt. Diese preisgünstige Kenia-Safari bietet eine perfekte Kombination aus Abenteuer und Komfort. Die Reisenden erleben die beeindruckende Tierwelt der Masai Mara hautnah, genießen die Vorzüge einer exklusiven Unterkunft und kehren mit unvergesslichen Eindrücken zurück.

Kurzprofil:

Das erfahrene Team von kenia-safari.de organisiert seit über 30 Jahren Safaris in Kenia. Alle Teammitglieder haben Kenia mehrfach bereist und verfügen über umfassende Kenntnisse des Landes sowie detaillierte Vor-Ort-Erfahrungen. Auf dieser Basis stellt das Team individuelle Safaris zusammen, die den persönlichen Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden entsprechen. Darüber hinaus halten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Kenia-Safari-Spezialisten über aktuelle Entwicklungen in der Reisebranche auf dem Laufenden, um eine umfassende Betreuung der Kundinnen und Kunden zu gewährleisten.

