Startseite Am 20. Juli: "ARTvantage" - Sport trifft auf Kunst Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-11 15:54. Tennis-Turnier mit besonderem Ausklang am Schwabinger Tor Zuerst der Sport, dann das Vergnügen: Münchner:innen sind herzlich eingeladen, ihr Tennis-Talent am Samstag, 20. Juli, von 14 bis 19 Uhr beim "ARTvantage"-Event am Schwabinger Tor unter Beweis zu stellen. Parallel zum Tennis-Turnier können die Teilnehmenden ihren Tag mit einem inspirierenden Besuch in den nahegelegenen super+ @Tropika-Ateliers anreichern - samt DJ, Drinks und Kunst. Gemeinsam mit der Tennis-Community "WORLD CLUB TENNIS" bringt das Schwabinger Tor Wimbledon-Feeling ins Herz von München. Ob schnellster Aufschlag oder perfekt ausgeführter Volley - am 20. Juli 2024 dürfen Tennis-Fans auf dem Vorplatz des Hotel Andaz (Leopoldstraße 170) fleißig die Schläger schwingen. Wer Lust hat teilzunehmen, kann dies gegen eine Startgebühr von 5 EUR tun, die für wohltätige Zwecke gespendet wird. Entweder mit eigenem Schläger oder für Kurzentschlossene auch mit Equipment, das vor Ort geliehen werden kann. Die Matches finden von 14 bis 19 Uhr statt, alle Gewinner:innen erhalten einen Preis. Parallel öffnet an diesem Tag das Künstlerkollektiv super+ die Pforten des Atelierhauses "Tropika" in der benachbarten Leopoldstraße 202 a. So können alle interessierten Besucher:innen einen abwechslungsreichen Samstag zwischen den beiden Welten Sport und Kunst erleben. Sportliches Programm am Schwabinger Tor

Eine Besonderheit des "ARTvantage"-Events: Beim Tennisturnier kommen in diesem Jahr druckreduzierte Bälle zum Einsatz, damit das Sportevent mitten in München ohne Rundumnetz stattfinden kann. Wer sich lieber an einer neuen Sportart versuchen möchte, probiert vor Ort den Trend "Pickleball" aus - ein Mix aus Tennis, Tischtennis und Badminton, der in den USA bereits Millionen Fans begeistert. Auch für die kleinen Gäste wird"s sportlich: In den Gassen des Schwabinger Tors können Kids und Teens auf den Kindercourts zeigen, ob auch sie ein "Ass" im Ärmel haben. Zu coolen DJ-Beats von "Stubenrave" versorgen derweil ein Foodtruck und das frisch am Schwabinger Tor eröffnete Cafe Lisa die Zuschauer:innen mit Leckereien, Eis und Getränken. Erholung einer anderen Art bietet der ortsansässige R1 Sportsclub: In einer "Regeneration Station" bieten die Fitnessexpert:innen spezielle Regenerationsmöglichkeiten für die vom Tennis beanspruchten Muskeln und reichen kraftspendende Protein-Shakes. Perfect Match: Vom "Advantage" beim Tennis zu "Art" im super+ Atelierhaus

"Das Schwabinger Tor ist zu einem Hotspot für urbanes Miteinander geworden", erklärt Steffen Warlich, Pressesprecher der Jost Hurler Gruppe. "Von Sport, über Gastronomie bis hin zu Kunst lebt unser autofreies Quartier von der Vielfalt seiner Mieter:innen - genau das spiegeln auch unsere kreativen Events wider." Malerei, Bildhauerei, Keramikkunst, Musik, Schmuck, Fotografie und Architektur - bei super+ im Atelierhaus Tropika in der Leopoldstraße 202 a wird Kunst in vielen Facetten zelebriert. Das Gebäude beheimatete von 2012 bis 2019 das Planungsbüro des Schwabinger Tors - zusammen mit den Bauherrenvertreter:innen entwarfen hier die Architekt:innen und Planer:innen den Neubau des Quartiers. Die Ateliergemeinschaft super+, die das Haus seit 2021 nutzt, öffnet parallel zum Sportturnier ihre Pforten - von 12 bis 22 Uhr. Über 80 Artists laden bei entspannten DJ-Klängen zu augenöffnender Kunst und erfrischenden Drinks herzlich ein. Das "ARTvantage"-Tennis-Event findet am 20. Juli 2024, von 14 bis 19 Uhr, am Schwabinger Tor (Leopoldstraße 156-170) statt, die Open Ateliers sind von 12 bis 22 Uhr geöffnet (Leopoldstraße 202 a). Der ideale Ort zum Ausklang eines sportlichen Tags. Über das Schwabinger Tor

Mit dem Schwabinger Tor wurde entlang der Leopoldstraße in München-Schwabing auf gut einem halben Kilometer ein Stadtquartier geschaffen, welches künftigen Lebens- und Arbeitsweisen schon heute Raum gibt. Mit den insgesamt neun Gebäuden ist ein neuer Ort zum Wohnen, Arbeiten, Erleben und Einkaufen entstanden. Das Schwabinger Tor, ein bestandseigenes Projekt der Jost Hurler Unternehmensgruppe, folgt der Idee des Sharings als Vision eines urbanen Lebensgefühls. Das Motto "Talente. Teilen. Toleranz." spiegelt sich in konkreten Angeboten wider wie Car-Sharing, Co-Working, einer Sharing-App für die Mieter oder gezielter Kunstförderung. Mehr unter http://schwabinger-tor.de. Kontakt

