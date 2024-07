Intensiver Informationsaustausch: 4:0 für die FaMeta!

Zum vierten Mal fand vom 26. bis 28. Juni 2024 die Fachausstellung Metallbearbeitung FaMeta 2024 konkurrenzlos als einzige Branchenmesse in Bayern statt. Das 4:0 während der Fußball-Europameisterschaft brachte erneut ein gesundes Wachstum gegenüber dem Vorjahr. Besucher aus 392 metallverarbeitenden Unternehmen trafen im CNC Outlet Center Olching auf über 50 Aussteller.

An drei Tagen haben Hunderte interessierter Besucher die regionale Fachmesse besucht und das vielfältige Informationsangebot in Vorträgen, Präsentationen, Vorführungen und Fachgesprächen angenommen. "Wir freuen uns sehr über den vierten Besucherrekord in Folge, noch mehr schätzen wir aber die Expertise der Besucher", sagt Holger Kösler, Initiator der Fachausstellung Metallbearbeitung. "Wir wollen Fachgespräche auf hohem Niveau und bieten Maschinenbedienern ebenso wie Herstellern und Entwicklern den nötigen Rahmen dazu. Diesen Erfolg werden wir auf der nächsten FaMeta vom 09. - 11. Juli 2025 weiterführen."

Der intensive Dialog der Experten, direkt an der Maschine, während der Vorträge oder im Biergarten, unterscheidet die Fachausstellung Metallbearbeitung von vielen anderen Fachmessen. So sehen es die Aussteller: "Das Besondere an der FaMeta ist die klare fachliche Ausrichtung", sagt Ludwig Linner, Geschäftsführer der Herion Linner Unternehmensgruppe, die mit Sonderwerkzeugen und der Dienstleistung Werkzeugschleifen vertreten war: "Fast alle Besucher kommen aus der Zerspanung und interessieren sich daher für besonders präzises Werkzeugschleifen im High-end Bereich."

Aussteller wie Axon, Chiron, EMAG, Geibel+Hotz Hahn+Kolb, Index, Kunzmann, Mazak, Primacon, Tornos und Weiler haben ihre Maschinen unter Strom vorgeführt. "Wir haben unsere CNC-Werkzeugmaschine mit optimierter Laservermessung, höherer Spindeldrehzahl und mehr Drehmoment zusammen mit Rohteil-, Paletten- und Schraubstockhandling gezeigt", sagt Tobias Hofmann, Geschäftsführer der Axon Metal Cutting Solutions. "Damit sind wir hier seit Jahren erfolgreich."

Die Besucher konnten aber auch Automatisierungs- und Roboterlösungen, Industriesoftware, Werkzeug- und Spannsysteme und allerlei Peripheriegeräte für Werkzeugmaschinen begutachten. "Auf der FaMeta spüren wir einen viel engeren Kundenkontakt und reden viel fachspezifischer als auf den üblichen Fachmessen", bestätigt Tobias Landgraf, Business Development Manager bei der Münchener Robco GmbH. Armin Kusch von der Werksvertretung Emuge-Franken ergänzt: "Hier kommt jeder mit jedem ins Gespräch. Wir verzeichnen auf dieser Fachmesse deutlich mehr Kontakte als auf den üblichen Hausausstellungen."

Ein Torwandschießen anlässlich der Fußball-Europameisterschaft und der traditionelle Biergarten mit Almhütte trugen zum guten Gesprächsklima bei. Die nächste FaMeta - Fachausstellung Metallbearbeitung findet vom 09. bis 11. Juli 2025 in Olching statt.

Weitere Informationen:

Für Informationen zum Rückblick auf die FaMeta 2024, sowie weiteres, hochauflösendes Bildmaterial, Banner und Logo zum Download nutzen Sie bitte diesen Link: https://www.fameta.de/info_presse

Fragen beantworten wir gerne per E-Mail an event@fameta.de oder telefonisch an +49 8142 4487-299

Das CNC Outlet Center in Olching eröffnet Herstellern von Werkzeugmaschinen und Zubehör auf circa 3.700 Quadratmetern Ausstellungs- und Lagerfläche eine weltweit einzigartige Präsentationsplattform.

Verschiedene Anbieter, die sich für eine der Partnerschaften entschieden haben, werden in umfangreiche Marketingdienstleistungen mit einbezogen: Über das Internet, Events und Seminare, die Fachpresse und Messen werden breite Zielgruppen der internationalen Metallbearbeitung angesprochen. Interessenten finden im CNC Outlet Center ständig bis zu 100 neue und gebrauchte Werkzeugmaschinen, Zubehör und Peripherie-Geräte. Herstellerunabhängige Beratung, Live-Vorführungen, und Veranstaltungen sorgen dafür, dass jeder Besuch sich lohnt. Wer sich für eine Investition entscheidet, profitiert von einem umfangreichen Dienstleistungsangebot! Dazu gehören Finanzierung, Bewertung und Verwertung, Transporte, Fabrikumzüge und die Liquiditätsbeschaffung. Weitere Informationen unter www.cnc-outlet.center

Firmenkontakt

CNC Outlet Center GmbH

René Schmidt

Gewerbering 6

82140 Olching

+49 (0)8142 / 44 87 -121

http://www.cnc-outlet.center

Pressekontakt

hightech marketing e. K.

Thomas Tosse

Innere Wiener Straße 5

81667 München

089/4591158-0

http://www.hightech.de