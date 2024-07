Seminare und Workshops zum Thema Zollrecht

Individuelle Zollschulungen zu Zolltarifierung, AEO, Zollwertrecht, Zollverfahren, Exportkontrolle und Präferenzrecht.

Die Dürndorfer Zollberatung, geleitet von dem renommierten Zollberater Günther Dürndorfer, hat sich als eine der führenden Consulting-Agenturen im Bereich der Zollabwicklung und internationalen Handelsvorschriften etabliert. Besonders hervorzuheben sind die maßgeschneiderten Zollschulungen, Seminare und Workshops (https://www.duerndorfer-zollberatung.de/leistungen/zollschulungen/), die speziell auf die individuellen Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnitten sind. Diese Schulungsangebote decken ein breites Spektrum ab, darunter Zolltarifierung, AEO (Authorized Economic Operator), Zollwertrecht, Zollverfahren, Exportkontrolle und Präferenzrecht.

Individuelle Seminare und Workshops - maßgeschneiderte Lösungen für jedes Unternehmen:

Die Dürndorfer Zollberatung bietet speziell auf die Anforderungen der Kunden angepasste Schulungen an. Diese Seminare und Workshops werden in enger Abstimmung mit den Unternehmen entwickelt, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Bedürfnissen und Herausforderungen gerecht werden. Unabhängig davon, ob die Zielgruppe die Geschäftsführung, der Vertrieb, der Einkauf oder die Zollabteilung ist, werden die Inhalte, der Zeitrahmen und der Ort der Schulungsmaßnahme individuell festgelegt. Auch Online-Webinare gehören zum flexiblen Angebotsspektrum, sodass Schulungen ortsunabhängig durchgeführt werden können.

Eine Teilnahmebestätigung, die die erworbenen Zollkenntnisse dokumentiert, wird selbstverständlich nach Abschluss jeder Schulung ausgestellt. Diese Bescheinigungen sind nicht nur ein wertvolles Instrument für die persönliche Weiterentwicklung der Teilnehmer, sondern auch als Nachweis gegenüber der Zollverwaltung für den Status des Zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten (AEO) von Bedeutung.

Umfangreiche Beratungsleistungen:

Neben den maßgeschneiderten Schulungen bietet die Dürndorfer Zollberatung eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen an. Diese umfassen umfassende Beratung im Bereich des Zollrechts, der Exportkontrolle und des Präferenzrechts. Günther Dürndorfer und sein Team stehen Unternehmen zur Seite, um sicherzustellen, dass alle zollrechtlichen Vorschriften korrekt und effizient umgesetzt werden.

Zollrecht - Präzision und Fachwissen:

Die Beratung im Zollrecht umfasst alle Aspekte der Zolltarifierung, des Zollwertrechts und der Zollverfahren. Unternehmen erhalten Unterstützung bei der korrekten Klassifizierung ihrer Waren, der Bestimmung des Zollwertes und der Abwicklung der verschiedenen Zollverfahren. Dies verhindert kostspielige Fehler und sorgt für eine reibungslose Abwicklung der Zollformalitäten.

Exportkontrolle - Sicherheit und Compliance:

Die Einhaltung der Exportkontrollvorschriften ist für international tätige Unternehmen von entscheidender Bedeutung. Die Consulting-Agentur bietet umfassende Unterstützung bei der Identifizierung genehmigungspflichtiger Güter und der Einhaltung der Exportkontrollvorschriften. Dies schließt auch die Überprüfung von Embargoländern und die Einhaltung von Sanktionslisten ein.

Präferenzrecht - Wettbewerbsvorteile durch Zollersparnisse:

Durch die richtige Anwendung von Präferenzabkommen können Unternehmen erhebliche Zollersparnisse erzielen. Die Beratung im Präferenzrecht umfasst die Ermittlung des Präferenzursprungs von Waren, die Ausstellung der erforderlichen Präferenzdokumente und die Verwaltung von Lieferantenerklärungen. Dies verschafft Unternehmen Wettbewerbsvorteile in internationalen Märkten.

Effizienzsteigerung durch optimierte Zollprozesse:

Ein weiteres zentrales Angebot der Dürndorfer Zollberatung ist die Optimierung der Zollprozesse innerhalb der Unternehmen. Günther Dürndorfer und sein Team analysieren bestehende Prozesse und entwickeln maßgeschneiderte Lösungen, um die Effizienz zu steigern und die Kosten zu senken. Dies umfasst die Implementierung digitaler Lösungen sowie die Schulung der Mitarbeiter in den neuen Prozessen.

Expertenwissen und langjährige Erfahrung:

Günther Dürndorfer bringt langjährige Erfahrung und tiefgehendes Fachwissen in die Beratung ein. Als Diplom-Finanzwirt (FH) mit Spezialisierung auf Zollrecht und ehemaliger Zoll-Betriebsprüfer hat er umfangreiche praktische Erfahrungen in der Zollabwicklung und der Exportkontrolle (https://www.duerndorfer-zollberatung.de/leistungen/exportkontrolle-berat...) gesammelt. Diese Expertise macht die Consulting-Agentur zu einem zuverlässigen Partner für Unternehmen aller Größen und Branchen.

Die Dürndorfer Zollberatung bietet Unternehmen eine umfassende Unterstützung in allen zollrechtlichen Belangen. Die maßgeschneiderten Seminare und Workshops sind ein zentraler Bestandteil des Angebots und tragen dazu bei, dass Unternehmen und ihre Mitarbeiter stets auf dem neuesten Stand der zollrechtlichen Anforderungen sind. Darüber hinaus bietet die Dürndorfer Zollberatung eine breite Palette an Dienstleistungen, die von der Beratung im Zollrecht über die Exportkontrolle bis hin zur Optimierung der Zollprozesse reichen. Unternehmen, die auf die Expertise von Günther Dürndorfer und seinem Team setzen, profitieren von einer effizienten und rechtskonformen Zollabwicklung, die ihnen einen klaren Wettbewerbsvorteil verschafft.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO - Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre "Betriebsprüfer Zoll" beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen zu zollrechtlichen Fragen, Gesetzen und Bestimmungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung. Auf der Webseite der Agentur finden sich zudem eine Sammlung nützlicher Hilfsmittel für Zollprozesse aller Art und ein Zoll-Blog mit interessanten Artikeln zum Thema.

