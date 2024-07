Startseite Neue Version SCADA/HMI-Visualisierung „QuickHMI Ibex“ Pressetext verfasst von IndiAn am Mi, 2024-07-10 10:23. Indi.An GmbH veröffentlicht neues Major-Release seiner beliebten SCADA/HMI-Visualisierung QuickHMI Die Version 11 „QuickHMI Ibex“ bringt bedeutende Verbesserungen und neue Funktionen mit sich, die auf das Feedback der Kunden und die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen der Branche abgestimmt sind.

Mit „QuickHMI Ibex“ haben wir die Rückmeldungen unserer Nutzer aufgenommen und zahlreiche Verbesserungen implementiert, die die Arbeit mit QuickHMI erleichtern und die Effizienz steigern“, erklärt Jörg Vermehren, Geschäftsführer der Indi.An GmbH. Die Neuerungen von „QuickHMI Ibex“ im Überblick:

• Neues XML-basiertes Dateiformat: Die Art, wie der QuickHMI Editor Daten speichert und verwaltet, wurde auf ein XML-basiertes Dateiformat umgestellt.

• Responsive Design: Die Seiten Ihrer Visualisierung sind hierdurch an die Auflösungen verschiedener Anzeigegeräte anpassbar.

• Server Multiinstanzfähigkeit: Der QuickHMI RuntimeManager ermöglicht nun die Einrichtung mehrerer paralleler Projekte auf einem System.

• InfluxDB Unterstützung: Aktuelle Werte können direkt aus einer InfluxDB abgerufen werden, neue Messwerte sind hinzufügbar.

• Symbolischer Zugriff auf S7 1200/1500: Es ist möglich, symbolisch auf Steuerungen der S7- Modellreihen 1200 und 1500 zuzugreifen.

• Neue Mobile Viewer App für mobile Android, iOS sowie Windows Geräte Zum Release wird die Software zum attraktiven Einführungspreis angeboten: Käufer erhalten beim Erwerb von „QuickHMI Ibex“ Entwickler-Lizenzen bis zum 22.07.2024 einen Rabatt in Höhe von 20 % auf die Lizenz. Lernen Sie „QuickHMI Ibex“ noch heute kennen und laden Sie die kostenlose 30 Tage-Testversion unter nachfolgendem Link herunter: https://www.indi-an.com/de/quickhmi/quickhmi-downloads/ Über das Unternehmen:

Die Indi.An GmbH ist der Spezialist für Entwicklung, Support sowie Vertrieb von leistungsfähiger, praxisnaher und moderner Software für den industriellen Automatisierungsbereich. Das Unternehmen mit Sitz in der Airport-Stadt Bremen bietet jahrelange Erfahrung in der Entwicklung praxisorientierter Software. Darüber hinaus ist es spezialisiert auf die Bereitstellung kompletter Standard-Softwarelösungen, die die meisten Anforderungen im Bereich der industriellen Automatisierung erfüllen.

Die Produktpalette umfasst u.a. Programme zur Anlagensteuerung, Anlagenvisualisierung bis hin zu Kommunikationskomponenten zur Ansteuerung von Industrieanlagen.

Durch ständigen Kundenkontakt und Support der Anwender werden alle Produkte stetig weiterentwickelt und neue Lösungen für erweiterte Anforderungen und Ideen gefunden. Anhang Größe indi.logo2021.1_rgb_QuickHMI.jpg 91.84 KB Über IndiAn Komplettes Benutzerprofil betrachten