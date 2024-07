Startseite epilot erhält 10 Millionen Euro von Expedition Growth Capital, um Energiewende zu beschleunigen Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-10 09:53. epilot, Anbieter einer innovativen Plattform für die digitale Transformation in der Energiewende, gibt eine Finanzierung in Höhe von 10 Millionen Euro durch Expedition Growth Capital bekannt. Die Finanzierung fließt in die beschleunigte Umsetzung der Produkt-Roadmap, um Unternehmen der Energiebranche in der Energiewende noch breiter zu unterstützen. Expedition-Partner Will Sheldon tritt mit der Finanzierung dem Advisory Board von epilot bei. epilot wurde 2017 von Michel Nicolai (CEO), Szilard Toth (CTO) und Rolf Benken (CFO) in Köln gegründet, um Unternehmen digital für die grüne Energiewende zu befähigen. Veraltete und unflexible IT-Systeme von Energieversorgern und Netzbetreibern stehen der Umstellung auf erneuerbare Energien im Weg: Energieversorger scheitern an einem ganzheitlichen Angebot für ihre Kundinnen und Kunden, da sie mit der Komplexität von Energiedienstleistungen in sich neu entwickelnden Geschäftsfeldern kaum Schritt halten können. Auch Netzbetreiber haben Schwierigkeiten, das zunehmende Arbeitsaufkommen zu bewältigen, das sich aus dem sprunghaften Anstieg der Netzanschlüsse von Kundenanlagen ergibt. Dies behindert die Umstellung auf erneuerbare Energien in einer Zeit, in der die Temperaturen in ganz Europa Rekordwerte erreichen, und die Auswirkungen des Klimawandels, einschließlich weit verbreiteter Überschwemmungen, stärker denn je zu spüren sind. Optimierung von Prozessen und Reduzierung der Komplexität epilot bietet eine All-in-One-Lösung, die Prozesse standardisiert und die Komplexität für Enterprise-Kunden reduziert. Mit epilot können Energieversorger ihre Vertriebsprozesse für Produkte aus dem Bereich der erneuerbaren Energien standardisieren und automatisieren sowie die Effizienz bei der Bearbeitung von Kundenanfragen und der Steuerung von Installationsunternehmen steigern. Netzbetreiber können die Software nutzen, um Engpässe durch die hohe Arbeitsbelastung ihrer Mitarbeitenden zu verringern und die steigenden Anmeldungen von Kundenanlagen zu bewältigen. Mit der Nutzung von epilot können Unternehmen ihre Abhängigkeit von isolierten und unflexiblen Tools wie bspw. Microsoft Excel und veralteten CRM-Systemen verringern. Projekte, die normalerweise zwischen 18 und 24 Monaten dauern, können in nur wenigen Wochen umgesetzt werden. Das beeindruckende Wachstum von epilot mit über 150 Kunden, darunter badenova, DEW21, enercity, und Mainzer Netze, unterstreicht die Bedeutung der Plattform für die Energiewende. Das spiegelt auch die Geschäftstätigkeit wider: Das Unternehmen erzielte im abgeschlossenen Geschäftsjahr ein Wachstum des Annual Recurring Revenue (ARR) von mehr als 120% im Vergleich zum Vorjahr. Die Finanzierung von Expedition ermöglicht epilot, das etwa 100-köpfige Team deutlich zu vergrößern. Insbesondere das Produktentwicklungsteam wird ausgebaut, um neue Produkte und Lösungen für die Plattform zu entwickeln und die KI-Features zu erweitern. Michel Nicolai, CEO und Gründer von epilot: "Unsere Mission bei epilot ist es, die Energiewende zu beschleunigen. Obwohl wir durch nachhaltiges Wachstum nicht auf diese Finanzierung angewiesen waren, ist die heutige Ankündigung ein wichtiger Meilenstein und ermöglicht es uns, unsere Plattform-Roadmap und Expansionspläne noch schneller umzusetzen. Wir freuen uns, Expedition als unseren Wachstumsinvestor begrüßen zu dürfen, da sie das große Potenzial in der Energiebranche erkennen und über wertvolle Erfahrung in der Skalierung von vertikal ausgerichteten SaaS-Unternehmen verfügen." Will Sheldon, Partner bei Expedition Capital: "Wir sind begeistert, mit einem solch leidenschaftlichen Team aus Experten und Visionären bei epilot zusammenzuarbeiten. Die Energiewirtschaft ist dabei, die digitale mit der grünen Transformation zu verschmelzen - und das starke und effiziente Wachstum von epilot ist ein Beweis für den Wert, von dem die Kunden der Plattform profitieren." Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud Firmenkontakt

