Startseite Als Spezialistin für kommunale Wahlkampagnen empfiehlt sich die neu gegründete WAHLUNION Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-07-09 10:27. GURU: und Breitenfellner gründen die WAHLUNION - Eine neue Union für kommunale Kampagnen Eine neue Union für kommunale Kampagnen GURU: und Breitenfellner gründen die WAHLUNION Hamburg 9. Juli 2024 - Als Spezialistin für kommunale Wahlkampagnen empfiehlt sich die neu gegründete WAHLUNION. Sie ist eine Projektagentur der Hamburger Agentur GURU: und dem team breitenfellner aus Gröbenzell/München. Weil auch vor Ort Wahlkämpfe zunehmend vielfältiger und anspruchsvoller werden, dürfte die WAHLUNION bei Bürgermeister- und Landratskandidaten eine gefragte Adresse werden. Denn Neulinge in der politischen Kampagne sind die Protagonisten mit über 100 geführten Wahlkampagnen nun wahrlich nicht. GURU:, geführt von Kerstin Flemming (58) und Jürgen Florenz (58), hat sich auf Bundes- und Landesebene einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet, u. a. mit erfolgreichen Landtagskampagnen für die CDU in Schleswig-Holstein und in Hessen, jüngst für die CSV in Luxemburg. Der Politikjournalist Thomas Breitenfellner (41) hat sich bereits vor 20 Jahren auf Persönlichkeitswahlen spezialisiert. Viele Kandidaten wurden dank seiner sehr persönlichen Beratung Oberbürgermeister, Bürgermeister oder Landrat. Immer häufiger holen sich auch Bundestags- und Landtagskandidaten diesen Support an Bord. Die WAHLUNION begleitet ihre Kandidaten von der Nominierung bis zum Wahlabend. Das Angebot umfasst Analyse, Strategie, Kreation und Kampagnenführung. "Wahlkampf aus einer Hand", verspricht Thomas Breitenfellner und betont: "Wahlen gewinn man nicht mit links." Dass dies auch doppeldeutig gemeint ist, liegt auf der Hand. Im vergangenen Sommer haben die "Gurus" Flemming und Florenz unter Mitwirkung von Breitenfellner mit einem kompletten Rebranding für die CDU Deutschlands für Aufsehen gesorgt. "Dabei haben wir auch festgestellt, dass wir ein Super-Team sind", bekräftigt Kerstin Flemming die Zusammenarbeit der beiden politik-erfahrenen Agenturen. Mit den Büros in Hamburg, Berlin und bei München freue man sich auf die Kommunalkampagnen in der gesamten Republik, "von der Nordsee bis zum Bodensee."

www.wahlunion.de Über GURU: GmbH GURU: ist ein Institut für bewegende Inhalte. Wir konzipieren, produzieren, entwickeln, drehen, schreiben, gestalten Moving Content für digitale und analoge Medien. Wir erzählen Geschichten über Marken und Dienstleistungen, Unternehmen und Institutionen. Wir wertschöpfen die Möglichkeiten im digitalen Raum Wir inszenieren und orchestrieren politische und Gesellschaftliche Kampagnen für Parteien, Verbände und Marken. Wir betreiben seit vielen Jahren professionelle Kommunikation in den unterschiedlichsten Disziplinen - von Werbung über Journalismus bis hin zu vertriebsorientiertem Marketing und politischer Kommunikation. In der Vernetzung ihrer Kompetenzen und in den flexiblen Strukturen von GURU: mit einer integrierten Bewegtbild-Unit sehen sie die Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung GURU: GmbH

Lilienstraße 19

20095 Hamburg

Telefon: 040 28 40 99 60

Telefax: 040 28 40 99 628

E-Mail: move@guru-mc.com

Internet: www.guru-mc.com Über Thomas Breitenfellner Medienprofi und Wahlkampfexperte. 100 Kampagnen, 20 Jahre Erfahrung.

Politikredakteur und Kommunikationswirt. War Vize-Bundesvorsitzender der Jungen Union Deutschlands. Engagierte sich selbst 15 Jahre in Kommunalparlamenten. Entwirft großartige Plakate und hat viele davon schon selbst bei Wind und Wetter geklebt. team breitenfellner gmbh

Oppelner Str. 5,

82194 Gröbenzell

Telefon: 08142 65455-0

Telefax: 08142 65455-65

E-Mail: info@team-breitenfellner.de

Internet: www.team-breitenfellner.de GURU: ist ein Institut für bewegende Inhalte. Wir konzipieren, produzieren, entwickeln, drehen, schreiben, gestalten Moving Content für digitale und analoge Medien. Wir erzählen Geschichten über Marken und Dienstleistungen, Unternehmen und Institutionen. Wir wertschöpfen die Möglichkeiten im digitalen Raum Wir inszenieren und orchestrieren politische und Gesellschaftliche Kampagnen für Parteien, Verbände und Marken. Wir betreiben seit vielen Jahren professionelle Kommunikation in den unterschiedlichsten Disziplinen - von Werbung über Journalismus bis hin zu vertriebsorientiertem Marketing und politischer Kommunikation. In der Vernetzung ihrer Kompetenzen und in den flexiblen Strukturen von GURU: mit einer integrierten Bewegtbild-Unit sehen sie die Antwort auf die Herausforderungen der Digitalisierung Kontakt

GURU: GmbH

Kerstin Flemming

Lilienstraße 19

20095 Hmburg

040 284099610

http://guru-mc.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten