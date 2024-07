Startseite Den Sommer genießen in den Outdoor-Kursen von Bi PHiT Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-07-05 20:29. Erleben Sie bei Bi PHiT Kleingruppentraining in einer Outdoor-Trainingsanlage, wo effektives Functional Training auf die wärmenden Sonnenstrahlen auf Ihrer Haut trifft. Der Sommer ist die Zeit für Sonnenschein, frische Luft und Aktivitäten im Freien. Bi PHiT bietet aufregendes Outdoor-Gruppenfitness an, das es Ihnen ermöglicht, in einer motivierenden Umgebung an Ihre Grenzen zu gehen und dabei das sommerliche Wetter sowie die Gruppendynamik zu genießen. Die Outdoor-Kurse von Bi PHiT bieten ein effektives Training zur Verbesserung von Kraft, Ausdauer und Flexibilität. Hier knüpfen Sie neue Kontakte und können sich gegenseitig motivieren. Die Outdoor-Gruppentrainings von Bi PHiT bieten Abwechslung zum Training im Studio, ohne auf das sommerliche Wetter verzichten zu müssen. Was erwartet Sie? Entdecken Sie die Vorteile eines HIIT Trainings unter freiem Himmel, das die erfahrenen und qualifizierten Personal Trainer von Bi PHiT leiten. In Kleingruppenkursen können Sie sich persönlich betreut fühlen und gleichzeitig Ihre Fitnessziele in einer motivierenden Gemeinschaft erreichen. Die Gruppenkurse von Bi PHiT bieten die perfekte Symbiose aus Kraft- und Ausdauerelementen, die Ihre Fitness auf ein neues Level heben. Tauchen Sie ein in 60 Minuten effektives Functional Training, das Ihre Grenzen erweitert und Sie zu Höchstleistungen motiviert. Das Wichtigste auf einen Blick: Termin: Montags und donnerstags abends um 18:30 Uhr und 19:30 Uhr

Gruppengröße: 12 Personen

Ort: Rupprechtstr. 18A in 80636 München Buchen Sie sich noch heute Ihren Platz für die Outdoorkurse und erleben Sie einen aktiven Sommer voller Fitness und Spaß. Für weitere Informationen und Anmeldungen steht Ihnen das Personal Training Team von Bi PHiT gerne zur Verfügung. Starten Sie jetzt und genießen Sie Ihren aktiven Sommer! Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Bi PHiT GmbH

Herr Diego Bichler

Rumfordstr. 45

80469 München

Deutschland fon ..: +49 (0) 89 453524970

web ..: https://muenchen-personal.training

email : info@biphit.de Bi PHiT ist eine in München ansässiger Anbieter für Fitnessdienstleistungen. Unsere Schwerpunkte sind dabei:

-Personal Training

-Kleingruppentraining

-Präventionskurse

-Firmensport (Betriebliche Gesundheitsförderung)

Unsere Personal Trainer besuchen regelmäßig Fortbildungen, um sowohl Privat- als auch Geschäftskunden eine bestmögliche Beratung und Betreuung zukommen zu lassen. Pressekontakt: Bi PHiT GmbH

Herr Diego Bichler

Rumfordstr. 45

80469 München fon ..: +49 (0) 89 453524970

web ..: https://muenchen-personal.training

email : presse@biphit.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten