Startseite Traditionelle Thai Ganzkörpermassage in Stuttgart Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 18:37. Thai Ganzkörpermassage nach traditioneller Methode in Stuttgart bei Kittys Thai Massage Die Thai Ganzkörpermassage (https://www.kittys-thaimassage.de/massagen/ganzkoerpermassage/) kombiniert alle zuvor beschriebenen Teilmassagen und kann bis zu drei Stunden dauern. Der Ablauf beginnt in der Regel an den Füßen und endet am Kopf, wobei der Patient verschiedene Positionen auf dem Boden einnimmt. Zu Beginn werden die Füße massiert, einschließlich der Fußreflexzonenpunkte. Anschließend werden die Beine entlang der Energiebahnen massiert und gedehnt. Der Patient wird durch den Therapeuten in Bauch-, Rücken- oder Seitenlage gebracht und nimmt passive Yoga-Stellungen ein. Welche Vorteile bietet eine Thai Ganzkörpermassage?

Die Vorteile bei Kittys Thai Massage Stuttgart (https://www.kittys-thaimassage.de/) umfassen tiefe Entspannung, Linderung von Muskelverhärtungen und Blockaden, Verbesserung der Durchblutung und Beweglichkeit, Anregung des Stoffwechsels und Unterstützung des Immunsystems. Sie hilft auch, neue Energie zu schöpfen und kann Stress abbauen. Der Fokus liegt darauf, dass sich der Patient vollständig auf die Bewegungen und Stimulationen konzentriert, ohne aktiv mitzuwirken. Der Bauch und die Brust werden meist in Rückenlage behandelt, bevor die Rückenmassage in Bauchlage erfolgt. Diese ist oft intensiver, da viele Menschen unter Rückenschmerzen leiden. Dabei werden auch die Arme und Schultern einbezogen, um die Schultergelenke und die Wirbelsäule zu mobilisieren und die Beweglichkeit zu verbessern. Bestimmte passive Yoga-Stellungen, wie das Aufrichten des Oberkörpers in einer Kobra-Position, sind oft Teil der Behandlung. Die Massage endet meist mit der Behandlung von Nacken und Kopf im Sitzen oder in Bauchlage. Tiefenentspannung durch Ganzkörpermassage

Eine Ganzkörpermassage entspannt den gesamten Körper und hilft, neue Energie zu schöpfen. Sie pflegt auch die Haut, wenn Öl verwendet wird. Im Vergleich zu einfachen Massagen, die oft nur den Rücken behandeln, umfasst die Ganzkörpermassage Beine, Arme, Hände, Kopf und die Vorderseite des Körpers. Studien zeigen, dass Ganzkörpermassagen das Immunsystem stärken, Muskelverhärtungen lindern, Blockaden lösen, die Durchblutung verbessern, den Stoffwechsel anregen und den Körper bei Entgiftungsprozessen unterstützen. Mit und ohne Öl

Traditionelle Thai-Massagen (https://www.kittys-thaimassage.de/massagen/) erfolgen oft ohne Öl, wobei der Patient vollständig bekleidet auf einer Bodenmatte massiert wird. Eine Variation ist die Ganzkörpermassage mit Öl, bei der die Patienten unbekleidet sind und nur die intimen Zonen bedeckt bleiben. Diese Massage findet auf bequemen Matten statt, die auf Liegen platziert sind. Wie läuft eine Thai Ganzkörpermassage typischerweise ab?

Vor der Massage findet ein kurzes Vorgespräch statt, um Besonderheiten, Schmerzen oder Allergien zu besprechen. Danach beginnt die Massage in Bauchlage, wobei von den Füßen ausgehend der gesamte Körper massiert wird. Nach der Bauchlage erfolgt die Massage in Rückenlage, wobei wieder bei den Füßen begonnen und bis zu den Schultern, Armen und Händen fortgefahren wird. Die Massage wird von streichenden und reibenden Bewegungen zu knetenden und festeren Griffen intensiver. Am Ende der Massage erhält der Patient Zeit zur Ruhe und sollte ausreichend trinken, um die entschlackenden Effekte zu unterstützen. Kittys Thai Massage Stuttgart: Traditionelle Thai Massagen für Sie, Ihn und Partner in Stuttgart. Kontakt

Kitty´s Thai Massage

Michael Kammer

Unterländer Straße 73 A

70435 Stuttgart

071193309680

https://www.kittys-thaimassage.de/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten