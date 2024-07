Startseite Ranga Yogeshwar ehrt agilimo Consulting mit TOP 100 AWARD Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 14:39. agilimo überzeugt zum dritten Mal in Folge mit Innovationsleistung Elsenfeld - Würdigung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar gratuliert der agilimo Consulting GmbH aus Elsenfeld zu ihrer Auszeichnung mit dem TOP 100-Siegel. Die Preisverleihung fand im Rahmen des Summit am 28. Juni, in Weimar für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang das TOP 100-Siegel erhalten haben. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 31. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte agilimo Consulting in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in der Kategorie "Innovationserfolg". Das Unternehmen zählt bereits zum dritten Mal zu den Top-Innovatoren. In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug): Vor Cyberangriffen sind Unternehmen und Behörden nicht gefeit, allem voran beim mobilen Arbeiten. Um vorzubeugen, sucht agilimo aus Sicht der Angreifer nach Schwachstellen und erstellt Schutzkonzepte. So wandelt sie sich von einer reinen Beratungsfirma zur Anbieterin von Cybersecurity, Operations und Service. Aktuelles Beispiel ist das erste deutsche INDIGO-Projekt, mit dem der Mittelständler hochsicheres, ultramobiles Arbeiten ermöglicht. VON DER IDEE ZUM EXKLUSIVANBIETER

Die Geschichte von INDIGO, dem Apple-Sicherheitsprodukt zur Informationsübertragung mittels iPhone und iPad, klingt spannend: "INDIGO, unsere neueste Innovation für hochsicheres, ultramobiles Arbeiten nach dem Geheimhaltungsstandard VS-NfD, initiierte ein Mitarbeiter. Zu Beginn war es noch eine Idee, inzwischen sind wir die Einzigen, die die strengen Vorgaben des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) vollständig erfüllen.", sagt Geschäftsführer Marcus Heinrich und schreibt den Erfolg dem lebendigen Innovationsklima im eigenen Unternehmen zu. Jeder Einzelne kann Ideen einbringen, das Management unterstützt die Entwicklung mit Budget und Zeit - und sucht strategische Partner für die Neuerungen. "Das motiviert das Team, weitere Ideen einzubringen", sagt Geschäftsführer-Kollege Thomas Edelmann. Neben der INDIGO-Lösung ist die effiziente Cyberabwehr-Lösung für Kommunen ist ein anderes Erfolgsbeispiel. Um der steigenden Auftragszahl gerecht werden zu können, sind 2023 gleich 12 neue Kolleginnen und Kollegen eingestellt worden - alle von Mitarbeitenden empfohlen. In Jours fixes und mittels Kollaborationstools entscheidet man, welche Ideen weiterverfolgt werden. Für seine "Cybersicherheit made in Germany" setzt agilimo bevorzugt auf deutsche Produkte und auf deutschsprachige Mitarbeiter, um seinen Kunden rund um die Uhr besten Service zu liefern. GUTE AUSSICHTEN FÜR DIE GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Inzwischen ist der Mittelständler in den Medien, bei Partnern, Unternehmen und Behörden als innovativer Treiber mit großem Vorsprung bekannt. Geschäftsführer Thomas Edelmann macht das steile Wachstum deutlich: "Allein mit den Cybersicherheit-Produkten und INDIGO erwarten wir in den nächsten Jahren mindestens eine Verdreifachung des Umsatzes."

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Die Magazine manager magazin und impulse begleiten den Unternehmensvergleich als Medienpartner, ZEIT für Unternehmer ist Kooperationspartner. Mehr Infos unter www.top100.de. Die agilimo Consulting GmbH ist ein Unternehmen der agilimo Group und begleitet Kunden bei der Umsetzung von performanten, skalierbaren Lösungen für ultramobiles und hochsicheres Arbeiten - im Homeoffice, vor Ort im Unternehmen oder unterwegs. Durch einen ganzheitlichen, praxiserprobten Ansatz können unsere Experten nahezu alle denkbaren Anforderungen für geschäftsrelevante Prozesse und Szenarien abdecken. Auf Wunsch stellen wir auch den technischen und logistischen Komplett-Service für das Management und das Handling Ihrer Geräte nahtlos bereit. Stetig steigende Bedeutung kommt der IT-Sicherheit zu, denn der Schutz der Unternehmensdaten ist zunehmenden Risiken durch Cyber-Attacken ausgesetzt. Um Unternehmen hier bestmöglich zu unterstützen, bietet agilimo ihren Kunden umfassende Leistungen im Bereich der Cyber-Sicherheit an - vom präventiven Sicherheitsaudit, über Cyber-Abwehr und SOCaaS, bis zur Berücksichtigung rechtlicher Aspekte für das Management von Cyber-Risiken in fachübergreifender Zusammenarbeit mit Juristen. Mit einer Verfügbarkeit an 365 Tagen im Jahr begleiten wir die Projekte unserer Kunden im gesamten Nutzungszyklus: Von Beschaffung und technischer Konfiguration über den Rollout ins Home Office Ihrer MitarbeiterInnen bis zum Servicehandling und der Abwicklung am Ende der Laufzeit. Über zwei Jahrzehnte Projekterfahrung bei IT- und Mobility-Lösungen sowie im Product Lifecycle Management in unterschiedlichsten Größen und Strukturen nationaler und internationaler Organisationen bilden unser Fundament für die nachhaltige, sichere und leistungsstarke Zusammenarbeit mit unseren Kunden und Partnern. Damit Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit mit dem passenden Gerät arbeitsfähig bleiben. Kontakt

