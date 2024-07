Startseite Mit extra viel Platz in den Urlaub jetten: Bei Corendon Airlines lassen sich freie Nachbarsitze dazubuchen Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 13:22. Wenn die Anreise zum Urlaubsort besonders entspannt verlaufen soll, bietet Corendon Airlines ihren Gästen die Möglichkeit, sich extra viel Platz an Bord dazuzubuchen. Mit dem Angebot "Comfort Seat" lassen sich bei der beliebten Ferienfluggesellschaft freie Nachbarsitze zu günstigen Konditionen dazubuchen. Der freie Nachbarsitz ist über die Website von Corendon Airlines www.corendonairlines.com/de und dort unter "Extras" im Bereich "Buchen & bearbeiten" buchbar (vorbehaltlich Verfügbarkeit). Dazu müssen lediglich der Nachname des Fluggastes und die Reservierungsnummer eingegeben werden. Corendon Airlines fliegt in den Sommer- und Herbstmonaten 2024 ab Deutschland, Österreich und der Schweiz zu rund 30 populären Urlaubszielen in der Türkei sowie in Griechenland, Spanien und Ägypten. Allein in Deutschland startet Corendon Airlines ab 20 Airports - mehr als jede andere Fluggesellschaft. Dazu kommen die Verbindungen ab Graz, Linz, Salzburg und Wien sowie ab Basel und Zürich. Weitere Informationen zum Flugangebot und den Services von Corendon Airlines gibt es unter www.corendonairlines.com/de. Flugbuchungen können auch über Reisebüros und die App von Corendon Airlines (verfügbar für iOS und Android) vorgenommen werden. Zudem arbeitet die Fluggesellschaft eng mit vielen renommierten Reiseveranstaltern zusammen. Corendon Airlines (Antalya, Türkei) ist eine internationale Fluggesellschaft mit den Schwestergesellschaften Corendon Dutch (Amsterdam, Niederlande) und Corendon Europe (Malta). Corendon Airlines fliegt unter anderem ab zahlreichen Flughäfen in Deutschland, Österreich und der Schweiz in beliebte Urlaubsregionen im Mittelmeerraum - beispielsweise in die Türkei, nach Spanien, Griechenland und Ägypten - sowie auf die Kanarischen Inseln. Dabei arbeitet die Fluggesellschaft auch eng mit Reiseveranstaltern und Reisebüros zusammen. Gegründet wurde Corendon Airlines 2004 als Teil der Corendon Group, einem multinationalen Touristikkonzern, der im Jahr 2000 in den Niederlanden seinen Betrieb aufnahm und zu dem heute neben den Fluggesellschaften auch Reiseveranstalter, Hotels und Incoming-Agenturen gehören. Seit dem Erstflug im Jahr 2005 folgt Corendon Airlines dem Motto "Make a Difference" und zeichnet sich durch Innovationskraft und Kundenservice aus. Unter anderem wurde Corendon Airlines als erste Fluggesellschaft Europas nach ISO 10002 für das Managementsystem zur Kundenzufriedenheit zertifiziert. Firmenkontakt

