Startseite Next Gen-Plattform für datengetriebene Sales Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 08:24. databyte launcht Business Engine 2.0 Lübeck, Juni 2024. Der tradierte Anbieter von Wirtschaftsinformationen databyte veröffentlicht eine neu konzipierte und erweiterte Version seiner Saas-Lösung zur B2B-Leadgenerierung. Auf Vertriebsabteilungen warten vielfältige Sourcing-Funktionen, Benutzer-Komfort sowie ein hoher Individualisierungsgrad. Tailormade

Über zwei Jahre intensive Entwicklungsarbeit im engen Austausch mit langjährigen Corporate-Kunden liegen hinter dem Team der Lübecker databyte GmbH. Als Ergebnis präsentieren die Daten-Experten eine Plattform, die konsequent einen Lead-zentrierten Technologieansatz verfolgt. Die browserbasierte Plattform Business Engine 2.0 folgt klassischen Roadmaps im Vertrieb, die sich auf Kundengewinnung, Lead-Management und CRM-Pflege fokussieren. Flexible By Design: Die Saas-Lösung gewährt Unternehmen eine vollkommen individuelle Nutzung. Dafür lässt sich das zentrale Dashboard mit Drag-and-drop-Widgets frei gestalten, die relevante Informationen wie Insolvenzen, Entscheiderwechsel und Neugründungen auf einen Blick zeigen. Die umfangreiche Hilfe-Sektion sichert eine smarte Einführung in die Rechercheprozesse. Dabei zeigt sich das Tool im responsiven Design, das Vertriebsarbeit auf Tablets und Smartphones barrierefrei erlaubt. Seine maßgeschneiderte Suchmaske ermöglicht es Anwendenden, ihre Suchparameter individuell zu speichern und anzupassen. Der integrierte Zugriff auf direkte Durchwahlen, persönliche Emailadressen und Social Media-Profile von Entscheidenden bringen Tempo und Effizienz in Vertriebsstrategien und Marketing-Kampagnen. So hält die Software beispielsweise Links zu 1,7 Millionen persönlichen LinkedIn-Profilen bereit - ein Datenschatz in Vorbereitung auf Akquisegespräche und zugeschnittene Angebote. Alle Daten stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen wie dem Handelsregister und sind uneingeschränkt DSGVO-konform. Feature Fundus

Weitere neue Highlights sind die erweiterte Marken- und Patentrecherche sowie Technologie-Suchfunktionen, die zum Beispiel Aufschluss über im Unternehmen eingesetzte IT, Payment-Anbieter oder Online-Shopsysteme geben. Monitoring- und Benachrichtigungsfunktionen halten Benutzende stets auf dem Laufenden über wichtige Veränderungen bei ihren Kunden und Top-Leads. Die Business Engine 2.0 verschafft direkten Zugriff auf veröffentlichte Stellenanzeigen führender Jobportale. Der Blick hinter die Kulissen einstellender Unternehmen führt zu einer Vielzahl vertriebsrelevanter Use Cases: Wer Webdesigner:innen sucht, benötigt sicher auch andere E-Commerce-Services und Unternehmen mit Remote-Jobs sind für Hardware oder Projektmanagement-Tools empfänglich. Digitaler Reifeprozess

Ein Key-Feature der neuen Business Engine ist der Salesmanager. Er erlaubt nahtlose Integration reifer Leads in CRM-Systeme und verhindert so Überlastung durch nicht qualifizierte Daten. "Mit dem Salesmanager bleiben Vertriebsmitarbeitende in ihrem Sales Cycle - ohne permanenten, zeitintensiven Import-Export-Stress mit anderen Systemen", erklärt Robert Sperl, Geschäftsführer von databyte, den Nutzen. "Hier können Teams ihre Leads über Aktionen so weit qualifizieren, bis sie kurz vor dem Abschluss stehen. Erst dann werden sie ins CRM-System überführt." Quality Deep Dive

Die Plattform kombiniert moderne Crawling-Technologie und Künstliche Intelligenz mit menschlicher Validierung durch die interne Datenredaktion. Dabei profitieren Kundinnen und Kunden von mehr als 25 Jahren Erfahrung im Bereich der Erfassung und Veredelung von B2B-Daten. "Mit unserer neuen Version der Business Engine halten wir unser Leistungsversprechen und unser Qualitätslevel", so Alexander Hiller, Geschäftsführer databyte. "Jedes neue Feature ist marktreif, denn wir wollen die Zeit unserer Kunden nicht fürs Beta-Testing stehlen." Die databyte GmbH ist Anbieter einer innovativen Online-Applikation und verfügt mit rund 7 Millionen Firmenprofilen und über 100 Millionen Einzelinformationen über eine der umfangreichsten Datenbanken für deutsche Wirtschaftsinformationen.

Unter databyte.de werden in einer Online-Anwendung Handelsregisterinformationen, Firmenprofile, Gewerbedaten sowie Bonitätseinschätzungen tagesaktuell veröffentlicht. Die Produkte und Dienstleistungen von databyte bieten eine hohe Markttransparenz und werden genutzt für Unternehmensrecherchen, Kundenstamm-Monitoring, Forderungsmanagement und Neukundengewinnung. Im Rahmen der Datenverarbeitung legt databyte besonderen Wert auf die Einhaltung der Anforderungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der DSGVO Richtlinien. Die selektierbaren Informationen sind ausschließlich für Gewerbetreibende abrufbar und bedürfen einer vorausgegangenen verifizierten Anmeldung. Weiterführende Informationen liefert www.databyte.de Firmenkontakt

