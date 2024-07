Startseite Sommerzeit in der Erlebniswelt Feengrotten Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 08:04. Es ist die vielleicht die beste Zeit des Jahres: Für Kinder und Jugendliche sind in vielen Bundesländern die Sommerferien bereits voll im Gange. Damit bei der Frage "Was wollen wir heute unternehmen?" keine Ratlosigkeit aufkommt, hier ein paar Vorschläge für einen perfekten Ausflug. Dort, wohin kein Sonnenstrahl mehr dringt, verzaubert heute eine Tausendfarben-Welt ihre Besucher aus aller Welt. Vor über hundert Jahren entdeckten mutige Männer an der gleichen Stelle feenhafte Tropfsteine und unterirdische Grottenseen. In der "farbenreichsten Schaugrotte der Welt" können Familien während der Kinderführung auf eine spannende Entdeckungsreise gehen. Um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr geht es mit Zwergenumhang und Grubenlampe in das ehemalige Bergwerk. Lichtlein an, Grubenhelm auf und los geht"s! Für größere Kinder ab 8 Jahren werden jeden Donnerstagabend spannende Taschenlampentouren angeboten. Auf teils unbeleuchteten Strecken geht es durch die schmalen Stollen und Gänge, in denen die Bergleute früher Alaunschiefer abbauten. Auf Entdeckungsreise geht es im Grottoneum. Das Museum lädt ein, die Geheimnisse der Feengrotten zu erkunden, Moleküle tanzen und Tropfsteine wachsen zu lassen. Mitmachen, Anfassen und Staunen stehen hier auf dem Programm. Im Abenteuerwald Feenweltchen oberhalb der Feengrotten trifft man auf eine echte Fee. In der Anderswelt erleben Groß und Klein einen einzigartigen Ort, der immer wieder mit neuen Überraschungen und Abenteuer wartet. Vier Themenwelten laden auf rund 20.000 Quadratmetern ein, spielerisch die Natur zu entdecken, zu magischen Klängen zu tanzen, ungewöhnliche Bauwerke zu erklimmen und sich aus dem Alltag zu träumen. Der Feen-Palast, dem sogenannten Weidendom, ist ein Ziel aller, die von Feen mit dem berühmten Feenzeichen geschminkt werden möchten. An ausgewählten Tagen wird gemeinsam mit der Fee ein ganz persönliches Andenken in der Elfen-Kräuter-Schule gebastelt. "Den Kindern die Natur etwas näherbringen"- unter dem Motto wird einmal im Monat auf der Elfenwiese ein spannender und unvergesslicher Kräuterworkshop angeboten. Die ungeahnten Kräfte von Glücksklee, Johanniskraut, Königskerze und unzähliger anderer Pflanzen werden hier Jung und Alt erstaunen und verzaubern. Ein echtes Highlight erwartet die Besucher ebenfalls auf der Elfenwiese. Drei flauschige Alpakafellnasen werden den Sommer in der Anderswelt verbringen und zahlreiche Kinderaugen zum Strahlen bringen. Auf dem angrenzenden Walderlebnispad werden

Das Feenweltchen hat während der Ferienzeit täglich bis 19:00 Uhr geöffnet. Und für alle, die es ein wenig entspannter angehen möchten, ist im Naturheilstollen genau richtig. Hierbei kann man die wohltuende Atmosphäre unter Tage nutzen und die Zeit mit seinem Kind ganz intensiv genießen. Bei Bewegung und Spiel wird nicht nur das Immunsystem gestärkt, sondern auch neue Energie getankt. Wissenswertes über die geflügelten Nachtsäugetiere erfahren Familien bei den Fledermausnächten am 13. Juli. Zur Dämmerung beginnt eine etwa zweistündige Exkursion entlang der Fledermausroute im Saalfelder Stadtwald. Mit Detektoren kann man die kleinen Tiere belauschen und mit ein wenig Glück auch zu Gesicht bekommen. Mit der Schatzsuche-Station, der Wasserkunst, dem angrenzenden Walderlebnispfad um die Feengrotten, den gastronomischen Einrichtungen und zahlreichen Plätzen zum Verweilen wird das Angebot für einen abwechslungsreichen und spannenden Tagesausflug im Reich der Feen und Bergleute abgerundet. Alle Termine auf einen Blick:

Täglich 11:00 + 13:00 15:00 Uhr Kinderführung in den Feengrotten

Di - So 16:00 Uhr Gesunde Stunde für Kinder im Heilstollen

Do, 11.07.17:30 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Sa, 13.07.19:30 Uhr Fledermausnacht durch den Stadtwald

Do, 18.07.17:30 UhrTaschenlampentour Feengrotten

Do, 25.07.17:30 UhrTaschenlampentour Feengrotten

Sa, 27.07.12:00 | 14:00 | 16:00 UhrKräuterworkshop im Feenweltchen

Mi, 31.07.10:00 | 13:00 UhrAlpaka-Wanderung

Do, 01.08.18:00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Do, 08.08.18:00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Mi, 14.08.10:00 | 13:00 Uhr Alpaka-Wanderung

Do, 15.08.10:00 | 13:00 Uhr Alpaka-Wanderung

Do, 15.08.18:00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Sa, 17.08.12:00 | 14:00 | 16:00 Uhr Kräuterworkshop im Feenweltchen

Mi, 21.08.10:00 | 13:00 Uhr Alpaka-Wanderung

Mi, 28.08.10:00 | 13:00 Uhr Alpaka-Wanderung

Do, 22.08.18:00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten

Do, 29.08.18:00 Uhr Taschenlampentour Feengrotten Informationen: Kundenservice Saalfelder Feengrotten

