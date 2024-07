Erlebnis Kanaren: Kreuzfahrt vereint Komfort und Abenteuer

Reisen ist mehr als nur dem Alltag zu entfliehen. Reisen ist die Chance, neue Welten zu entdecken, einzigartige Erfahrungen zu sammeln und bleibende Erinnerungen zu schaffen. Gerade Kreuzfahrten haben ihren ganz besonderen Reiz, denn sie verbinden Komfort, Abenteuer und Entspannung auf einzigartige Weise. Eine Kreuzfahrt zu den Kanarischen Inseln beispielsweise entführt den Reisenden in eine Welt voller faszinierender Landschaften, historischer Städte und kultureller Schätze. Die Kanarischen Inseln verzaubern mit ihrem Charme und ihrer Vielfalt. So bietet eine Kanaren-Kreuzfahrt Reisenden die perfekte Kombination aus Entspannung, Unterhaltung und spannenden Landausflügen. Der Kreuzfahrtspezialist kreuzfahrten-reisebuero.de hat eine große Auswahl an Kanaren Kreuzfahrten zusammengestellt.

Mit AIDA die Vielfalt der Kanaren entdecken: Eine unvergessliche Kanarenkreuzfahrt

So startet beispielsweise die Kanarenkreuzfahrt „AIDAblu - Kanaren mit La Gomera“ in Las Palmas, der Hauptstadt von Gran Canaria. Die Stadt besticht durch ihre historische Altstadt Vegueta, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, und den wunderschönen Stadtstrand Las Canteras. Am nächsten Morgen erreichen die Reisenden auf dieser Kanaren-Kreuzfahrt San Sebastián de la Gomera. Die charmante Stadt auf der Insel La Gomera ist bekannt für ihre historische Bedeutung als letzte Station von Christoph Kolumbus auf seiner Reise nach Amerika. Sehenswürdigkeiten wie der Torre del Conde und die Kirche La Asunción, in der Kolumbus vor seiner Abreise betete, laden zur Erkundung ein. Am frühen Morgen des dritten Tages der Kanarenkreuzfahrt legt das Schiff in Santa Cruz de La Palma an. Die Stadt besticht durch ihre gut erhaltene Kolonialarchitektur und die üppige Natur. Höhepunkte sind die Plaza de España, das Inselmuseum und der wunderschöne botanische Garten. Der vierte Tag steht zur Erholung auf See zur Verfügung. Die Gäste der Kanarenkreuzfahrt können die Annehmlichkeiten an Bord genießen, sei es im Wellnessbereich, im Fitnessstudio oder bei einem der zahlreichen Unterhaltungsangebote. Der fünfte Tag beginnt mit einem Zwischenstopp in Arrecife de Lanzarote. Die Hauptstadt der Insel Lanzarote ist bekannt für ihre Vulkanlandschaft und die Kunstwerke von César Manrique. Sehenswürdigkeiten wie der Charco de San Ginés und das Castillo de San José sind einen Besuch wert. Am Abend erreichen die Gäste der Kanarenkreuzfahrt Puerto del Rosario auf Fuerteventura, wo das Schiff die Nacht verbringt. Puerto del Rosario bietet eine entspannte Atmosphäre und Zugang zu den schönen Stränden Fuerteventuras. Die Stadt selbst ist bekannt für ihre lebendige Kunstszene und das Open-Air-Skulpturenmuseum. Am siebten Tag geht es weiter nach Santa Cruz de Tenerife. Diese pulsierende Stadt bietet zahlreiche Attraktionen wie das Auditorium von Teneriffa, den Parque García Sanabria und den traditionellen Markt Mercado de Nuestra Señora de África. Die Kanarenkreuzfahrt endet in den frühen Morgenstunden des achten Tages in Las Palmas. Nach dem Frühstück und der Ausschiffung haben die Reisenden noch einmal Gelegenheit, die Schönheit Gran Canarias zu genießen, bevor sie die Heimreise antreten.

Kanarenkreuzfahrt mit perfekter Balance von Entspannung und Unterhaltung

Doch auch die Zeit an Bord trägt viel zu einem gelungenen Urlaub bei. AIDA Cruises ist eine renommierte deutsche Kreuzfahrtreederei, die für ihre modernen Schiffe und das umfangreiche All-Inclusive-Angebot bekannt ist. So werden Kreuzfahrten mit AIDA zu erstklassigen Kreuzfahrterlebnissen, die Komfort und Abwechslung bieten. Mit einer Vielzahl an Inklusivleistungen und einem umfangreichen Freizeitangebot an Bord sorgt AIDA für unvergessliche Urlaubstage. Die AIDAblu verfügt über ein umfassendes Unterhaltungs-, Wellness- und Freizeitangebot. Das Schiff bietet mehrere Bars und Lounges, ein Theatrium mit täglichen Shows und ein Kino. Für Entspannung sorgt der großzügige Wellnessbereich mit Saunen, Dampfbädern und einem Spa. Sportbegeisterte können das Fitnessstudio nutzen oder an Kursen wie Yoga und Pilates teilnehmen. Die AIDAblu verfügt außerdem über einen Pool, mehrere Whirlpools und einen Jogging-Parcours. Für kulinarische Genüsse stehen den Gästen diverse Restaurants zur Verfügung, darunter Buffet- und Spezialitätenrestaurants, die eine breite Auswahl an internationalen und regionalen Speisen anbieten. Familien können sich über spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche freuen, wie den Kids Club und Teen Treff, die altersgerechte Programme und Aktivitäten bieten. So bietet diese Kanarenkreuzfahrt eine perfekte Mischung aus Entdeckung und Entspannung.

