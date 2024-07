Startseite Nachhaltig Feiern & Schenken Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-07-05 00:24. VERBRAUCHER INITIATIVE mit neuem Themenheft Berlin, 05. Juli 2024. Die Sommerzeit bedeutet für viele Menschen auch die Zeit der Feste. Egal ob Betriebsfeier, Hochzeit, Jubiläum oder Einschulung: Anlässe zum freudigen Beisammensein gibt es mehr als genug. Doch eines haben viele Partys gemeinsam: Sie sind oft alles andere als nachhaltig. Wie es auch anders gehen kann, stellt die VERBRAUCHER INITIATIVE vor. Feste und Feiern sind besondere Momente, zu denen Menschen zusammenkommen, die sich nahestehen und die ein gemeinsamer Anlass verbindet. Als sie während der Corona-Zeit plötzlich wegfielen, fehlte diese Möglichkeit des Zusammenseins vielen. Umso ausgelassener wird heute wieder gefeiert und genossen. Die Kehrseite: Nach einer Feier bleiben oft große Mengen Abfall zurück, verursacht durch den Einsatz von Einweggeschirr, Plastikbesteck, Papier-Servietten, Dekorationsmaterialien u.v.m. Buffets wiederum gelten zwar als praktisch, führen aber nicht selten zu erheblicher Nahrungsmittelverschwendung, da oft weit mehr zubereitet wird, als am Ende tatsächlich verbraucht werden kann. Weiter sorgen Beleuchtung, Klimatisierung und ggf. Heizung für einen erhöhten Energieverbrauch. Feuerwerke und Pyrotechnik etwa tragen zur Schadstoffbelastung bei. Nicht zuletzt wirkt sich die An- und Abreise der Gäste deutlich auf die Umwelt- bzw. Klimabilanz einer jeden Feier aus, vor allem dann, wenn der jeweilige Veranstaltungsort nicht mit dem ÖPNV erreicht werden kann. "Feste sind uns heilig. Das wir sie feiern können, ist heute etwas weniger selbstverständlich als noch vor 2020", so Miriam Bätzing, Referatsleitung Nachhaltigkeit der VERBRAUCHER INITIATIVE. "Gleichzeit beobachten wir, dass Verbraucher zunehmend in allen Lebensbereichen nachhaltiger handeln möchten", so Bätzing weiter. Denn es geht auch anders. So gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Feiern und Feste nachhaltiger auszurichten, etwa durch die bewusste Wahl umweltverträglicher Materialien, lokal und nachhaltig produzierter Lebensmittel und zertifizierter Veranstaltungsorte. Wie kleine und große Feiern nachhaltiger gelingen können, haben wir in der neuen Ausgabe "Nachhaltig Feiern & Schenken" der Themenheftreihe der VERBRAUCHER INITIATIVE zusammengefasst. Die 16-seitige Broschüre kann für 2,00 Euro (zzgl. Versand) unter www.verbraucher.com bestellt oder heruntergeladen werden. Die VERBRAUCHER INITIATIVE e.V. ist der 1985 gegründete Bundesverband kritischer Verbraucherinnen und Verbraucher. Schwerpunkt ist die ökologische, gesundheitliche und soziale Verbraucherarbeit. Kontakt

