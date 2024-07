Günther Grauer - 30 Jahre singender Wirt

AM 02.11 & 26.11.2024 SAGT DER SINGENDE WIRT DANKE

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums als singender Schlager-Wirt und Kult-Ikone erzählt Günther Grauer von seinem musikalischen Werdegang. Der dreiteilige Abend ist gespickt mit Videoeinspielungen, spannenden Geschichten, aktuellen Schlager-Hits und seinen größten Erfolgen wie "Bavarian Dream" und "Auszieh'n". Mit den Jubiläumskonzerten bedankt sich der charmante Kult-Sänger und Entertainer auf musikalischem Weg bei seinen Gästen.

VON DER KÜCHE AUF DIE SCHLAGERBÜHNE

30 Jahre ist es jetzt her, dass Günther Grauer sein erstes Lokal in der Nähe des Starnberger Sees eröffnete. Beim Stammtisch trug er damals immer wieder lustige Liedinterpretationen vor und die Gäste sangen lauthals mit. Als dann eine Freundin in seinem Gasthof ganz in weiß heiratete, kam ihm die Idee, sich in seiner weißen Kochkleidung zur Band zu gesellen und die Hochzeit zu eröffnen. Zufällig befand sich ein Musikproduzent unter den Gästen, der mit ihm bald die erste Schlager-CD "Gemütlichkeit kennt keine Grenzen" aufnahm. Von da an war der Landgasthof jeden Tag bis auf den letzten Platz gefüllt und alle wollten den "singenden Wirt vom Starnberger See" hören.

Es folgten Bühnen- und Fernsehauftritte bei Schlager-Shows in ganz Deutschland. Mit dem Duo "Geschwister Pfundig" mit Petra Perle landete er Gute-Laune-Hits wie "Schatzi", den Skandal-Party-Song "Ausziehn" und produzierte zudem den größten Semmelknödel der Welt. Anschließend trat Günther Grauer lange als Solo-Künstler an der Seite großer Stars im Bar Bistro Roy auf, wo er 2001 auch die Geschäftsführung übernahm. Zuletzt veröffentlichte der singende Wirt als musikalisches Dankeschön an seine Gäste "Das Starnberger See Lied".

MIT HITS VON UDO JÜRGENS BIS DJ ÖTZI

Seine Jubiläumsshow teilt Günther Grauer in drei Teile: "Wie alles begann...", "Die 90er Jahre" und "Bekannte Schlager". Er erzählt lustige Anekdoten und singt seine größten Hits wie "Gemütlichkeit kennt keine Grenzen", die König Ludwig II. Hymne "Bavarian Dream - Ein bayerischer Traum" und "Auszieh'n". Außerdem gibt er ein 70er Jahre Medley, Songs von Udo Jürgens, Roland Kaiser und DJ Ötzi zum Besten. Immer wieder erinnern Filmeinspielungen an alte Zeiten und bringen die Atmosphäre vom Schlager-Dampfer oder dem Stammtisch im Landgasthof direkt in den Silbersaal.

Es bedeutet mir sehr sehr viel, dass ich meine letzten 30 Jahre als Gastgeber, sozusagen als singender Wirt, auf der Bühne Revue passieren lassen kann. (Günther Grauer)

Tickets unter https://grauer.link/gg-dt-24

