Startseite Neu in der epilot-Plattform: SOPTIM "Sync-MaStR" - Der vollautomatisierte Stammdatenabgleich für Netzbetreiber Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-04 12:51. Die SOPTIM AG aus Aachen und epilot bündeln ihre Expertise. Ab sofort profitieren epilot-Kundinnen und Kunden von SOPTIMs Sync-MaStR, dem vollautomatisierten Stammdatenabgleich für Netzbetreiber. Die Produktlösung "Sync-MaStR" von SOPTIM unterstützt Netzbetreiber effizient bei der Erfüllung ihrer Pflichtaufgaben im Marktstammdatenregister. Durch den vollautomatisierten Stammdatenabgleich zwischen Marktstammdatenregister und dem epilot-Netzanschlussportal können Abweichungen identifiziert und per Knopfdruck korrigiert werden. Damit wird der Netzanschluss- und Anmeldeprozess für EEG-Anlagen deutlich erleichtert, die Fehleranfälligkeit bei manueller Bearbeitung entfällt, und wertvolle Zeit wird eingespart. Dies führt nicht nur zu einer effektiveren Nutzung der Ressourcen, sondern bietet auch eine zuverlässige Lösung, um den gestiegenen Anforderungen der Datenverwaltung gerecht zu werden. Mit dem Inkrafttreten des Solarpakets 1, das die Meldepflicht für Balkonkraftwerke bis 800 Watt beim Netzbetreiber aufhebt, zeigt sich ein weiterer Nutzen der Produktlösung: Sync-MaStR automatisiert den Abruf der Stammdaten aus dem Marktstammdatenregister und überträgt sie direkt ins stammdatenführende System des Kunden. "Mit dem epilot-Netzportal haben wir bereits eine Lösung geschaffen, die Netzbetreibern enorm viel Arbeit abnimmt. Ob bei manuellen und repetitiven Aufgaben oder der Umsetzung gesetzlicher Vorgaben - unsere Software optimiert Prozesse für Netzanschlüsse, Inbetriebsetzung und die Anmeldung von Kundenanlagen und reduziert die Arbeitslast erheblich. Unser Ziel ist es, den Mehrwert unserer Software und unseres Partnerökosystems kontinuierlich zu steigern, um Netzbetreibern eine noch effizientere und fehlerfreie Arbeitsweise zu ermöglichen. Deshalb sind wir froh, mit SOPTIM einen Partner gefunden zu haben, der unser bestehendes Netzportal optimal ergänzt", erklärt Michel Nicolai, CEO und Gründer von epilot. "epilot und SOPTIM verfolgen ein gemeinsames Ziel: Netzbetreibern innovative und effiziente Lösungen zu bieten, die ihre tägliche Arbeit erleichtern und optimieren. Durch die Integration von SOPTIMs Sync-MaStR in die epilot-Plattform schaffen wir einen nahtlosen und ganzheitlichen End-to-end-Prozess für Netzbetreiber, der besonders in Zeiten von Fachkräftemangel und erhöhtem Arbeitsaufwand eine wertvolle Entlastung darstellt", ergänzt Frank van den Höfel, Vorstand Digital Solutions bei SOPTIM. Die Produktlösung ist ab sofort Teil der epilot-Plattform und steht allen Netzbetreibern zur Verfügung. Mittlerweile zählt das epilot-Partnerökosystem mehr als 50 Unternehmen, die mit ihren Best-in-class-Lösungen die epilot-Plattform zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt der Energiewende machen. Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud Firmenkontakt

e.pilot GmbH

Marina Heinen

Im Mediapark 8a

50670 Köln

+49 172 1638542

www.epilot.cloud Pressekontakt

PresseCompany GmbH

Michaela Conrad

Reinsburgstraße 82

70178 Stuttgart

0160/2314208

www.pressecompany.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten