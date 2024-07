Startseite RescueService GmbH - Innovativ und effizient in Arbeitsmedizin und Sicherheit! Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-07-04 09:53. Die RescueService GmbH, ein führender Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Brandschutz und Erste-Hilfe, setzt neue Maßstäbe in der Branche durch ein breites Leistungsspektrum und eine hohe Innovationskraft. Mit einem starken Fokus auf Digitalisierung und Effizienz bietet das Unternehmen umfassende Lösungen für Unternehmen und Mitarbeiter in den Regionen Oberberg und Umgebung sowie Köln/Bonn und Siegburg und Umgebung. Engagement für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz Die RescueService GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht, Unternehmen dabei zu unterstützen, die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Das umfassende Dienstleistungsangebot umfasst die Arbeitsmedizin, in der Vorsorgeuntersuchungen, Gesundheitschecks und betriebsärztliche Betreuung angeboten werden. Diese Maßnahmen fördern die Gesundheit der Belegschaft und minimieren krankheitsbedingte Ausfälle. Im Bereich der Arbeitssicherheit werden Gefährdungsbeurteilungen, Sicherheitsbegehungen und Schulungen durchgeführt, die darauf abzielen, Arbeitsunfälle zu verhindern und ein sicheres Arbeitsumfeld zu schaffen. Die gesetzlichen Vorgaben werden durch eine umfassende Betreuung erfüllt. Spezialisiert auf Brandschutz und Erste-Hilfe Ein besonderes Augenmerk wird auf die Sicherstellung des Brandschutzes gelegt, einschließlich der qualifizierten Ausbildung von Brandschutzhelfern zur effektiven Minimierung von Brandgefahren. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine umfangreiche Palette an Erste-Hilfe-Kursen und Notfalltrainings an, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter im Ernstfall schnell und kompetent handeln können. Innovation durch moderne Technologien und flexible Schulungskonzepte Die RescueService GmbH setzt auf moderne Technologien und innovative Ansätze, um ihre Dienstleistungen effizient und flexibel zu gestalten. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die hybride Ausbildung zum Brandschutzhelfer, die Online-Theorie mit praktischen Anteilen kombiniert. Dadurch wird eine flexible und zeiteffiziente Schulung ermöglicht, die sich optimal in den Arbeitsalltag der Teilnehmer integrieren lässt. Ein weiteres innovatives Angebot ist die Onlineunterweisung für Mitarbeiter, die nicht nur Zeit spart, sondern es den Mitarbeitern ermöglicht, flexibel und ortsunabhängig an Schulungen teilzunehmen. Dies steigert die Teilnahmequote und sorgt für eine durchgehend hohe Qualifikation der Belegschaft. Verkehrsmedizinische Gutachten und umfassende Kundenbetreuung Ein weiteres wichtiges Angebot sind die verkehrsmedizinischen Gutachten. Diese werden gemäß der Fahrerlaubnisverordnung erstellt und sind für LKW-, Taxi- und Busfahrer verpflichtend. Die Gutachten stellen sicher, dass die Fahrer gesundheitlich in der Lage sind, ihre verantwortungsvollen Aufgaben sicher zu erfüllen. Die RescueService GmbH unterstützt mit einem hochqualifizierten Team und einem breiten Dienstleistungsangebot Ihre Kunden seit vielen Jahren erfolgreich in den Regionen Oberberg und Umgebung sowie Köln/Bonn und Siegburg und Umgebung. Durch die konsequente Digitalisierung und innovative Schulungskonzepte werden neue Standards in der Branche gesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter www.rescueservice.de (https://www.rescueservice.de). Die RescueService GmbH, mit Standorten in Marienheide und Siegburg, ist ein führender Anbieter von umfassenden Sicherheits- und Gesundheitslösungen. Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Verkehrsmedizin, Brandschutz, Notfallmedizin, Erste Hilfe und betriebliches Gesundheitsmanagement an. Mit einem starken Fokus auf Digitalisierung und Effizienz setzt die RescueService GmbH neue Maßstäbe in der Branche. Ein hochqualifiziertes Team unterstützt Unternehmen dabei, alle relevanten Vorschriften zu erfüllen und die Sicherheit und Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu gewährleisten. Moderne Technologien und innovative Schulungskonzepte, wie hybride Ausbildungen und Onlineunterweisungen, sorgen für eine flexible und zeiteffiziente Schulung der Mitarbeiter. Die Kunden der RescueService GmbH profitieren von einer praxisnahen und individuellen Betreuung, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Unternehmens zugeschnitten ist. Seit vielen Jahren erfolgreich in den Regionen Oberberg, Köln/Bonn und Siegburg tätig, steht die RescueService GmbH für Qualität, Fachkompetenz und Zuverlässigkeit. Als verlässlicher Partner bietet das Unternehmen umfassende Lösungen, um die Arbeitsumgebung sicherer und gesünder zu gestalten. Kontakt

