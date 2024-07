Startseite Reethaus bis 8 Personen kurzfristig frei 4.8.-18.08.24 Urlaub mit Hund Grundstück eingezäunt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-07-03 15:21. Urlaub mit Hund Reethaus eingezäunt bis 8 Personen vier Schlafzimmer zwei Bäder Gäste WC finnische Sauna Außengrill Wlan Waschmaschine großer TV Bildschirm ca 100 m zur Ostsee ca 400 m zum Ostseebadestrand Kurzfristig frei 4.8.-18.08.24

Reethaus Bernadette bis 8 Personen eingezäunt mit abschließbaren Toren Urlaub mit Hund

In einer ruhigen Ecke der Insel Rügen im Fischerdorf Glowe steht dieses wunderschöne Reethaus Bernadette. Bis 8 Personen finden hier über die Ferientage ein anspruchsvolles, charaktervolles und gemütliches Zuhause. Ihr Feriendomizil ist ein neues großzügiges Reetdachhaus mit großem Garten ( von der Straße nicht einsehbar) und abschließbaren Toren. Es ist hochwertig komfortabel und geschmackvoll eingerichtet mit Urlaubslust-versprühenden Details. Es erwartet Sie ein lichtdurchfluteter Wohnraum mit Kamin für gemütliche Stunden in kälteren Tagen. Großer TV Bildschirm, Wandgemälden. Die offene Küche ist voll ausgestattet. Im Erdgeschoß befindet sich ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten, Ein Bad mit Dusche und WC und Bluetoothlautsprecher, Ein Gäste WC. Im Obergeschoss sind drei Schlafzimmer mit 6 Betten, Ein Bad mit Dusche Badewanne und WC und Doppelwaschbecken Bluetoothlautsprecher, finnische Sauna, Waschmaschine. Zur Ostsee sind es nur ca 100 m und zum Ostseestrand ca 400 m. Im gepflegten großen Garten mit möblierten Terrassen Außengrill, Teakholzmöbel, Sonnenliegen, Sonnenschirm lassen sich die vielen Sonnenstunden Rügens genießen. 2 Parkplätze und Schuppen sind vorhanden. Gerne können Sie Ihren Hund mitbringen, das Grundstück ist eingezäunt. Im Ort finden Sie zwei Bäckereien, einen Einkaufsmarkt, einen Getränkemarkt, Boutiquen, Minigolf, Reiterhof, Strandpromenade und gute Restaurants. Direktbuchung unter www.ostseeparadies.de Tel 01715662049 Sonneninsel Rügen

Immobilienvertriebs GmbH

Wir haben die besten Lagen !

www.ostseeparadies.de

www.immobilien.ostseeparadies.de Kontakt

Sonneninsel Rügen GmbH

Horst Stricker

Hauptstr. 24

18551 Glowe

01715662049

