ÖTTEBAND OPEN AIR - NEUSS OKIE DOKIE - DIE RÜCKKEHR SAVE THE DATE 17.8.2024 Hier geht es zur Veranstaltungsseite: (https://www.facebook.com/events/957790099169081?active_tab=about) Veranstaltungsseite (https://www.facebook.com/events/957790099169081?active_tab=about)Neuss, 03.07.2024 Die bekannte Neusser ÖTTEBAND wird nach einem Jahrzehnt wieder live in ihrer Heimatstadt auftreten -

Und das bei freien Eintritt - Fans können sich auf ein unvergessliches Open Air-Konzert am 17. August 2024 freuen,

bei dem auch Special Guests wie 4 Meter Hustensaft, Chris von der Düssel und Dave Groewer rebirth die Bühne rocken werden. Die Rückkehr der ÖTTEBAND 10 Jahren nach der Bandauflösung wird die legendäre Neusser Rockband ÖTTEBAND ihre alten und neuen Fans mit einem spektakulären Comeback-Konzert erfreuen.

Am Samstag, den 17. August 2024, öffnet das Open Air-Event im OkieDokie um 19:00 Uhr seine Pforten, mit dem Konzertbeginn um 20:00 Uhr.

Das Event verspricht ein Highlight des Jahres für die Rock-Begeisterten der Region zu werden. Special Guests bereichern das Line-Up Neben der Hauptattraktion ÖTTEBAND werden auch rockige Gäste wie 4 Meter Hustensaft, Chris von der Düssel und Dave Groewer rebirth das Open Air-Konzert mit ihren Auftritten bereichern.

Diese Musiker und Bands sind in der regionalen Musikszene wohlbekannt und sorgen für zusätzliche Highlights an diesem Abend, wodurch sich die Besucher auf ein vielfältiges musikalisches Erlebnis einstellen können. Organisatorische Details Der Einlass zum Open Air-Konzert beginnt um 19:00 Uhr, das Bühnenspektakel startet pünktlich um 20:00 Uhr. Alle Musikliebhaber und Rockfans sind eingeladen, dieses unvergessliche Event zu besuchen.

Der Eintritt zum Konzert ist frei, was es zu einer fantastischen Gelegenheit für alle macht, ÖTTEBAND und die weiteren Acts live zu erleben. Ein Fest für die Musikkultur Mit diesem Comeback-Konzert setzt die ÖTTEBAND ein starkes Zeichen für die Rückkehr der Live-Musikkultur in Neuss. Nachdem die Band eine zehnjährige Pause eingelegt hat, ist die Vorfreude auf ihre Rückkehr greifbar.

Dieses Open Air-Event soll nicht nur die Band, sondern auch die reiche musikkulturelle Tradition der Region und von Neusser Okie Dokie feiern und beleben. Die ÖTTEBAND ist eine feste Größe in der Neusser Musikszene und hat sich weit über die regionalen Grenzen hinaus einen Namen gemacht. Mit einem Repertoire, das sowohl Klassiker als auch neue Hits vom

aktuellen Album "Der Phönix aus der Asche" umfasst, wird das bevorstehende Open Air-Konzert ein denkwürdiger Abend für die Musiker, Fans und Musikliebhaber werden.

