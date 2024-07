Startseite Raum & Form Seidel GmbH: Ihr exklusiver De Sede Händler in Nürnberg Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-07-03 11:33. Nürnberg, 03. Juli 2024 - Die Raum & Form Seidel GmbH freut sich, bekanntzugeben, dass sie ab sofort das vollständige Sortiment des renommierten Möbelherstellers De Sede führt. Designermöbel von De Sede jetzt bei Raum & Form Seidel GmbH Raum & Form Seidel GmbH hat eine Partnerschaft mit De Sede geschlossen und erweitert damit sein Angebot um die exquisiten Designermöbel des renommierten Schweizer Herstellers. De Sede steht seit Jahrzehnten für erstklassige Handwerkskunst, innovative Designs und luxuriösen Komfort. Kunden in Nürnberg und Umgebung haben nun die Möglichkeit, diese hochwertigen Möbelstücke direkt bei Raum & Form Seidel GmbH zu erwerben. "Wir sind stolz darauf, offizieller De Sede Händler zu sein und unseren Kunden die Möglichkeit zu bieten, die außergewöhnlichen Möbel dieses Herstellers zu erleben und zu erwerben", sagt Peter Seidel, Geschäftsführer der Raum & Form Seidel GmbH. "Unser Ziel ist es, unseren Kunden nicht nur hochwertige Möbel, sondern auch ein einzigartiges Einkaufserlebnis zu bieten." Die Produktpalette von De Sede, die bei Raum & Form Seidel GmbH erhältlich ist, umfasst eine Vielzahl von stilvollen und komfortablen Möbelstücken, darunter Sofas, Sessel, Betten und Esstische. Jedes Möbelstück wird in der Schweiz gefertigt und zeichnet sich durch höchste Qualitätsstandards und ein unverwechselbares Design aus. Interessierte Kunden können die De Sede Kollektion in den Ausstellungsräumen von Raum & Form Seidel GmbH in der Fürther Straße 96, 90429 Nürnberg besichtigen und sich von der Qualität und dem Design der Möbelstücke überzeugen. Das erfahrene Team von Raum & Form Seidel GmbH steht den Kunden beratend zur Seite und unterstützt bei der Auswahl der perfekten Möbelstücke. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Raum & Form Seidel GmbH

Die Raum & Form Seidel GmbH ist ein führendes Einrichtungshaus in Nürnberg, das sich auf hochwertige Designermöbel spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine exklusive Auswahl an Möbeln, Leuchten und Accessoires von namhaften Herstellern. Der Schwerpunkt liegt auf individuellen Beratungslösungen und einem umfassenden Serviceangebot, das den Kunden von der Planung bis zur Lieferung und Montage begleitet.

